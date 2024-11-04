Рождение Годзиллы. Главной кинорептилии 70 лет

В сознании современного японца «Годзилла» уже не является четким символом травмы, не говоря об остальном мире, где монстр стал брендом. С этой точки зрения интересно посмотреть, на что ориентируются создатели фильмов, затрагивающих «болевые точки» людей: желание попасть в тренд и заработать или глубокое переосмысление и сочувствие? По мнению Андрея Золотарева, сценариста «Слова пацана», по сути, такого же сериала, где переосмысляется негативное прошлое, но уже нашей страны, трендами занимается продюсер: «Я же далек от мысли, что я могу понять, что хочет “какое-то общество”, или что я сейчас пойду и выясню, что эти люди хотят. Я не маркетолог и понятия не имею, чего они хотят, – и не политолог. Я знаю, чего хочу я. Мне хочется верить в то, что мой вкус усредненный и то, что я люблю, многие люди тоже полюбят: вот вам нравится творожный сырок. И все люди – “Блин, ему нравится творожный сырок – нам тоже нравится творожный сырок”. Здесь то же самое происходит. Мне это интересно эмоционально, меня это заводит и, наверное, это еще кому-нибудь понравится».