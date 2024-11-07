Конституционный суд вступился за землевладельцев

Конституционный суд вступился за землевладельцевОни не будут платить административные штрафы за неиспользование земель, пока не вступит в силу новый закон
Конституционный суд постановил, что до марта 2025 г. на владельцев заброшенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не будут налагаться штрафы. Наивысшая инстанция проверяла на соответствие Конституции статью 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению». С жалобой на нее обратились туляки Анастасия Баева и Иван Фильков, получившие в наследство доли в праве собственности на земельный участок в Малахове, из которого в 2015 г. были выделены их индивидуальные участки.
В 2022 г. инспекторы выявили, что эти участки фактически не используются (дом не строится, участок зарос, забора нет), и собственников привлекли к административной ответственности за нарушение ч. 3 ст. 8.8 КоАПа (неиспользование участка, если обязанность по использованию в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом) и назначили им штрафы по 20 000 руб. Баева и Фильков пытались оспорить наказание, но суды их жалобы отклонили, указав, что в Гражданском кодексе (ГК) установлен срок в три года, в течение которого участок должен был быть использован для ИЖС. Заявители посчитали, что оспариваемая норма КоАПа препятствует свободному осуществлению прав собственников, в том числе в связи с планируемым отчуждением ими земельных владений.
КС согласился с Баевой и Фильковым, но отметил, что само по себе установление административной ответственности за неиспользование в течение определенного законом срока участка, предназначенного для ИЖС, садоводства или огородничества, не вступает в противоречие с Основным законом.
При этом, заметил суд, на практике сложился подход, что возможно применение нормы КоАПа во взаимосвязи со ст. 284 ГК, допускающей изъятие по решению суда земельного участка, в том числе для ИЖС, при его неиспользовании по целевому назначению в течение трех лет. То есть, поясняет КС в решении, суды опирались на то, что законодателем уже предусмотрен срок, в течение которого нужно начать использование земельного участка, а следовательно, и применяют административную ответственность за его нарушение.
Вместе с тем ГК содержит указание на обязательное заблаговременное предупреждение собственника участка о допущенных нарушениях для устранения им оснований для возможного изъятия. «Механизм же привлечения к административной ответственности такого условия не предусматривает», – подчеркивает наивысший суд.
Штраф за нерадивость
За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАПа предполагает административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 руб., для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 руб., для юрлиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 руб.
Всего, по данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 000 огородных земельных участков.
1 марта 2025 г. вступает в силу закон об освоении земельных участков для ИЖС, а также для садоводства в срок до трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. В нем определены признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков: разрушение или повреждение части дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 м, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур (для садовых участков) и сельхозпродукции (для приусадебных). Правительство к 15 января должно разработать перечень мероприятий, которые будут считаться освоением таких земель. Таким образом, заключил КС, вступление в силу нового регулирования устранит препятствие для применения ст. 8.8 КоАПа. Пока же дело заявителей подлежит пересмотру.
Объем судебной практики по таким делам о штрафах незначителен, отмечает председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Он привел в пример сведения Росреестра: в 2023 г. привлечено к административной ответственности 87 граждан, юридических и должностных лиц, в то время как было выявлено более чем 46 000 «такого рода» нарушений. Закон, устанавливающий административную ответственность, не может толковаться расширительно и распространяться на деяния, прямо им не запрещенные, говорит эксперт. Оспариваемая норма, по его мнению, не только не позволяла обычным гражданам понимать и предвидеть административно-правовые последствия своих действий (бездействия), но и допускала разное ее толкование самими судами.