Конституционный суд вступился за землевладельцев

1 марта 2025 г. вступает в силу закон об освоении земельных участков для ИЖС, а также для садоводства в срок до трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. В нем определены признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков: разрушение или повреждение части дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 м, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур (для садовых участков) и сельхозпродукции (для приусадебных). Правительство к 15 января должно разработать перечень мероприятий, которые будут считаться освоением таких земель. Таким образом, заключил КС, вступление в силу нового регулирования устранит препятствие для применения ст. 8.8 КоАПа. Пока же дело заявителей подлежит пересмотру.