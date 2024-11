Чарльз Мэнсон: сектантство, отрезанные уши, массовые расправы и слава Голливуда

Одно время казалось, что The Beach Boys станет для него трамплином на музыкальный Олимп. Мэнсон даже записал несколько песен в домашней студии Уилсона, а тот настоял, чтобы The Beach Boys сыграли композицию Мэнсона под названием Cease to Exist. Правда, Уилсон выдал ее за свое произведение. В итоге песню переименовали в Never Learn Not to Love, переделали под стандартное звучание группы, а имя Мэнсона так и не упомянули. Не удивительно, что после такой кражи дружба прекратилась. Позже выяснилось, что «Семья» выпросила или украла у Уилсона в общей сложности около $100 000.