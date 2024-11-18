Чарльз Мэнсон: сектантство, отрезанные уши, массовые расправы и слава Голливуда

В конце июля друг Мэнсона и член его секты Бобби Босолей перепродал Straight Satans партию наркотиков. Байкеры посчитали, что наркотик был плохого качества, и потребовали деньги обратно. Босолей и еще пара членов секты отправились к дилеру Гари Хинману, у которого приобрели товар. Тот отказался возвращать деньги, уверяя, что все потратил. Они почти договорились, что Хинман отдаст в счет долга две машины. Но тут появился Мэнсон с японским мечом и с ходу полоснул им Хинмана, отрезав тому часть уха. Затем Мэнсон велел Босолею выбить из Хинмана нужную сумму. Два дня Босолей безрезультатно пытал его, а затем позвонил Мэнсону. Тот ответил: «Ты сам знаешь, что делать». Хинман был убит. Преступление попытались свалить на «Черных пантер» с помощью надписей кровью на стене. Может быть, полицию и удалось бы обмануть, но все испортил Босолей. Он забрал машину Хинмана и ездил на ней, пока его не остановили. Выяснилось, что Босолей забыл выбросить из багажника украденной машины нож со следами крови убитого. Мэнсон испугался, что сообщник пойдет на сделку со следствием и сдаст его. Тогда решено было пустить полицию по ложному следу. Босолей рассказал следователям, что приехал к Хинману, когда тот уже умирал. Он якобы рассказал, что его убили «Черные пантеры», и попросил забрать его машину.