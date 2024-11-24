Эпоха радио. 100 лет назад началось регулярное вещание в СССР

Какое-то время радиогазеты транслировались по Московскому радио всего четыре раза в неделю, затем вещание стало ежедневным. И если в первые годы радиоэфир состоял только из выпусков новостей, озвученных голосом диктора, то с начала 30-х гг. контент разнообразили новыми жанрами: радиорепортажи с мест событий, радиопереклички, трансляции партийных и трудовых собрании. В 1933 г. радиостанцию имени Коминтерна переименовали в 1-у программу Всесоюзного радио. Она работала во всех регионах страны на длинных, средних и ультракоротких частотах, благодаря этому эфир можно было без проблем слушать даже на самых простейших радиоприемниках. 1-я программа Всесоюзного радио просуществовала до 1991 г., после чего дошла до наших дней под названием «Радио России».