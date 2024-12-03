Союз пациентов просит ускорить утверждение перечня жизненно важных лекарств

Союз пациентов просит ускорить утверждение перечня жизненно важных лекарствСейчас это происходит, когда программа госгарантий уже сформирована, и больные вынуждены ждать препараты еще год
Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит правительство ускорить утверждение обновленной версии перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас сроки принятия документа не синхронизированы со сроками формирования программы государственных гарантий на 2025 г. и заявок на закупки лекарств на будущий год по другим каналам финансирования. Организация направила соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой 30 октября (копия документа есть у «Ведомостей»).
«Обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке. Ответ будет направлен заявителю», – сообщил представитель аппарата Голиковой. Представители ВСП также отправили обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко. «Ведомости» направили запрос в министерство.
Формированием перечня ЖНВЛП занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство РФ. Например, по итогам заседания в августе комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень ЖНВЛП дополнительно 21 препарат.
В то время когда комиссия Минздрава принимает решение о включении препаратов в перечень ЖНВЛП, идет подготовка программы государственных гарантий, но она не предусматривает включение одобренных комиссией лекарств, пояснил «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Чтобы они попали в программу, должно быть распоряжение правительства, утверждающее обновленный список жизненно важных препаратов. «Оно будет только в декабре, а программа разрабатывается раньше. Таким образом, все препараты, которые комиссией Минздрава поддержаны, еще год не попадают в программу госгарантий и пациенты остаются без инновационной таргетной терапии», – заключил Жулев.
Например, это лекарства для лечения онкологических и орфанных (редких) заболеваний, сказал Жулев. Среди новых средств есть и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), следует из проекта распоряжения правительства, опубликованного на сайте Минздрава 26 сентября. Они применяются для лечения среднетяжелых и тяжелых форм хронических неинфекционных заболеваний, включая бронхиальную астму, системную красную волчанку и гиперхолестеринемию. Оплата терапии такими лекарствами идет за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно подсчетам ВСП, только отдельные ГИБП позволят дополнительно обеспечить лечением порядка 594 пациентов с перечисленными выше заболеваниями (расчет сделан на основе цен, зафиксированных во время проведения заседаний комиссии Минздрава 22–28 августа).
Препараты из перечня ЖНВЛП применяются при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Частью этой программы является базовая программа обязательной медицинской помощи (ОМС), которая определяет права застрахованных на территории всей страны и устанавливает единые требования к территориальным программам ОМС. Последние, в свою очередь, утверждаются субъектом.
Что входит в перечень ЖНВЛП
В перечень ЖНВЛП входит более 820 международных непатентованных наименований (т. е. наименований действующего вещества) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством.
Программа госгарантий принимается после утверждения законов о федеральном бюджете и бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на очередной финансовый год и плановый период. Как правило, правительство утверждает ее под Новый год.
Финансирование программы происходит исходя из утвержденной в бюджетах (федеральном и ФОМС) суммы. Расчет расходов производится исходя из необходимых объемов медпомощи (сами расчеты вносятся в правительство одновременно с проектами федерального бюджета и бюджета ФОМС), пояснял ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.
Представители ВСП предлагают заменить в двух правительственных постановлениях текущую формулировку о сроке внесения в Белый дом проекта перечня ЖНВЛП: с «не позднее 15 октября текущего календарного года» на «не позднее 15 сентября текущего календарного года». Речь идет о поправках в п. 4 постановления «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», а также в п. 36 постановления «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».
Помимо этого организация просит нормативно закрепить не позднее 15 октября текущего года срок принятия распоряжения правительства об утверждении перечня ЖНВЛП.
Программа госгарантий – не единственный механизм обеспечения пациентов препаратами, существует возможность назначать новые препараты путем сбора врачебных комиссий, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Будет ли эта процедура длительнее госзакупок, зависит от конкретной медицинской организации, считает она. По ее мнению, проблема рассинхронизации утверждения документов, о которой говорят представители ВСП, может быть решена созданием отдельной программы лекарственного обеспечения по аналогии с программой госгарантий – т. е. принимать нормативно-правовые акты отдельно по медицинской помощи и отдельно по препаратам.
Проблема актуальна и для фармбизнеса, сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Нестыковки в административных процедурах, которые «исчисляются неделями», фактически на год откладывают лекарственное обеспечение пациентов, пояснил он. В программу госгарантий могут быть внесены изменения и после ее утверждения, но в самом оптимистичном сценарии этот процесс растягивается на месяцы, говорит Беспалов. «От перечня гарантий зависит вопрос бюджетирования и организации закупок на будущий год. В итоге даже при внесении правок в середине года может быть невозможно организовать закупки для чиновников, а для производителей спланировать поставки», – заключил он. Беспалов считает, что для бизнеса потери могут быть «вполне чувствительными», но оценить их в деньгах сложно.