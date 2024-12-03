Союз пациентов просит ускорить утверждение перечня жизненно важных лекарств

Проблема актуальна и для фармбизнеса, сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Нестыковки в административных процедурах, которые «исчисляются неделями», фактически на год откладывают лекарственное обеспечение пациентов, пояснил он. В программу госгарантий могут быть внесены изменения и после ее утверждения, но в самом оптимистичном сценарии этот процесс растягивается на месяцы, говорит Беспалов. «От перечня гарантий зависит вопрос бюджетирования и организации закупок на будущий год. В итоге даже при внесении правок в середине года может быть невозможно организовать закупки для чиновников, а для производителей спланировать поставки», – заключил он. Беспалов считает, что для бизнеса потери могут быть «вполне чувствительными», но оценить их в деньгах сложно.