Минюст признал иноагентом журналистку Ивлеву-Йорк

Узаров, более известный под псевдонимом «Халитов», внесен в реестр по тем же причинам, что и Белокиев. Узаров – блогер, активный критик чеченских властей. По данным Минюста, находится за пределами России. Адвокат Полозов также обвинен в критике спецоперации, создании материалов иноагентов и формировании негативного образа ВС РФ наряду с распространением недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях. Полозову 44 года, в 2012 г. вместе с Марком Фейгиным (считается в России иноагентом) и Виолеттой Волковой был адвокатом участниц группы Pussy Riot. Тогда ее участницы проходили по делу об оскорблении чувств верующих. Также выступал адвокатом осужденных по террористическим статьям крымских татар.