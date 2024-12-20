Минюст признал иноагентом журналистку Ивлеву-Йорк

Минюст признал иноагентом журналистку Ивлеву-ЙоркВ перечень также включены адвокат Полозов, блогеры Узаров и Белокиев и «Лаборатория университетской прозрачности»
Минюст признал иноагентом экс-журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву-Йорк, чеченских блогеров Ислама Белокиева и Хасана «Халитова» Узарова, адвоката Николая Полозова, а также проект «Лаборатория университетской прозрачности. Это следует из обновленного реестра ведомства.
Минюст обвиняет Ивлеву-Йорк в призывах оказывать финансовую поддержку ВСУ, а также в критике спецоперации на Украине. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и формировала негативный образ Вооруженных сил (ВС) РФ. Также она, продолжает ведомство, принимала участие в создании материалов иностранных агентов. Журналистка проживает за пределами России. Ивлевой-Йорк – 68 лет, во время распада СССР работала в горячих точках. Отправлялась в африканские страны, помогая различным международным гуманитарным миссиям, а также была единственным российским журналистом в Руанде во время геноцида. Помимо российских СМИ она публиковалась немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, американском The New York Times.
Белокиева Минюст обвиняет по тем же пунктам, за исключением призывов поддерживать ВСУ. Белокиеву 35 лет, он был фигурантом нескольких уголовных дел. В 2021 г. по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), в январе 2022 г. по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В 2022 г. занимал должность пресс-секретаря так называемого «Батальона имени Шейха Мансура (Украина)», проукраинского чеченского формирования, которое воюет на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).
Узаров, более известный под псевдонимом «Халитов», внесен в реестр по тем же причинам, что и Белокиев. Узаров – блогер, активный критик чеченских властей. По данным Минюста, находится за пределами России. Адвокат Полозов также обвинен в критике спецоперации, создании материалов иноагентов и формировании негативного образа ВС РФ наряду с распространением недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях. Полозову 44 года, в 2012 г. вместе с Марком Фейгиным
Также в список попала «Лаборатория университетской прозрачности» (ЛУПа) – проект, созданный в 2021 г. студентами, активистами и журналистами, направленный, по утверждению создателей, на борьбу с коррупцией в российских вузах. Его также обвинили в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и распространении недостоверных сведений о действиях властей. «Координатор проекта проживает за пределами Российской Федерации», – сообщили в Минюсте, не уточнив, о ком именно идет речь.
С учетом изменений со стороны Минюста на данный момент в перечне находятся 501 физлицо и 398 организаций, признанных иноагентами. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней.
С 1 декабря 2022 г. в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.