Минюст признал иноагентом журналистку Ивлеву-Йорк

Минюст обвиняет Ивлеву-Йорк в призывах оказывать финансовую поддержку ВСУ, а также в критике спецоперации на Украине. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и формировала негативный образ Вооруженных сил (ВС) РФ. Также она, продолжает ведомство, принимала участие в создании материалов иностранных агентов. Журналистка проживает за пределами России. Ивлевой-Йорк – 68 лет, во время распада СССР работала в горячих точках. Отправлялась в африканские страны, помогая различным международным гуманитарным миссиям, а также была единственным российским журналистом в Руанде во время геноцида. Помимо российских СМИ она публиковалась немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, американском The New York Times.