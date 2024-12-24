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Фадеев заявил о надзоре за совершившими преступления после спецоперации

По словам главы СПЧ, инициатива помогла бы предотвращать возможные рецидивы
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Евггений Разумный / Ведомости
Евггений Разумный / Ведомости

Необходимо предусмотреть надзор в отношении тех бывших участников спецоперации, кто ранее, до помилования, привлекался по тяжким статьям, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Нужен надзор. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», – сказал он. Глава СПЧ отметил, что такой надзор нужно предусмотреть в отношении тех, кто привлекался по серьезным статьям, таким, как убийство или насилие. «Человека помиловали, и он кровью искупил свою вину, – отметил Фадеев. – Но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор».

Исполнительный директор «Ассоциации ветеранов СВО» Дмитрий Афанасьев признает, что сложности бывают. «Необходимо приступить к широкому общественному обсуждению [проблемы], – говорит он. – В том числе привлечь и профильных юристов, так как речь идет, скорее всего, об административном надзоре [за бывшими обвиняемыми и осужденными, которые прошли через спецоперацию]». По его словам, у общественности есть запрос на подобные инициативы. При этом Афанасьев замечает, что проводить аналогии с госслужащими, которые были уличены в коррупции, а потом не могут в течение какого-то времени занимать административные посты – некорректно, так как участник спецоперации – помилован, а это значит, что «вопросов у государства» к нему уже «быть не должно».

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве воинских частей освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на этапе следствия. Основанием для приостановки дел будут служить награждения такого лица государственной наградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием спецоперации, периода мобилизации или отменой военного положения. Норма затрагивает мобилизованных и контрактников. 13 августа Верховный суд России предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях 24 сентября. На следующий день Совет Федерации одобрил закон.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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