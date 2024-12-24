Фадеев заявил о надзоре за совершившими преступления после спецоперации

Исполнительный директор «Ассоциации ветеранов СВО» Дмитрий Афанасьев признает, что сложности бывают. «Необходимо приступить к широкому общественному обсуждению [проблемы], – говорит он. – В том числе привлечь и профильных юристов, так как речь идет, скорее всего, об административном надзоре [за бывшими обвиняемыми и осужденными, которые прошли через спецоперацию]». По его словам, у общественности есть запрос на подобные инициативы. При этом Афанасьев замечает, что проводить аналогии с госслужащими, которые были уличены в коррупции, а потом не могут в течение какого-то времени занимать административные посты – некорректно, так как участник спецоперации – помилован, а это значит, что «вопросов у государства» к нему уже «быть не должно».