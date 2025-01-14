Нотариусы стали чаще выезжать на труднодоступные территории

Еще одна востребованная услуга от нотариусов, например, среди коренных малочисленных народов Севера – соглашения и оформление сделок в связи с получением государственных субсидий на покупку или строительство жилья. «Бывает, например, что семья, которой нужно такое нотариальное действие, кочует в тундре в сотне километров от поселка и прибывает в него в заранее оговоренный день приезда нотариуса», – объяснил сотрудник пресс-службы ФНП. Также в отдаленных населенных пунктах могут потребоваться нотариальные действия, связанные с программой по переселению граждан из аварийного жилья, добавил собеседник. Иногда, добравшись до отдаленного поселка, из-за непогоды нотариус может застрять там на несколько недель, не получая при этом никакого дохода, продолжает он.