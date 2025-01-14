Нотариусы стали чаще выезжать на труднодоступные территории

Нотариусы стали чаще выезжать на труднодоступные территорииСубсидии и компенсации там труднее оформить из-за сложностей с доступом к цифровым сервисам
Нотариусы стали чаще выезжать на труднодоступные и малонаселенные территории в 2024 г. – этот показатель увеличился на 4% по сравнению с 2023 г. и составил порядка 4000 поездок. Такие данные «Ведомостям» предоставила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Самый популярный запрос – удостоверение различных доверенностей. Например, пожилые люди часто оформляют доверенности на получение субсидий на оплату ЖКУ, пояснил представитель ФНП. «Коммуналка в северных регионах дорогая, а ходить по инстанциям пенсионерам трудно», – добавил он. Сейчас субсидии полагаются тем гражданам, у которых более 10% дохода семьи тратится на коммунальные платежи.
Еще одна востребованная услуга от нотариусов, например, среди коренных малочисленных народов Севера – соглашения и оформление сделок в связи с получением государственных субсидий на покупку или строительство жилья. «Бывает, например, что семья, которой нужно такое нотариальное действие, кочует в тундре в сотне километров от поселка и прибывает в него в заранее оговоренный день приезда нотариуса», – объяснил сотрудник пресс-службы ФНП. Также в отдаленных населенных пунктах могут потребоваться нотариальные действия, связанные с программой по переселению граждан из аварийного жилья, добавил собеседник. Иногда, добравшись до отдаленного поселка, из-за непогоды нотариус может застрять там на несколько недель, не получая при этом никакого дохода, продолжает он.
В целом в таких труднодоступных местностях востребованы такие же действия, как и в городах, – удостоверение сделок с имуществом, доверенностей и согласий, оформление наследства, резюмировал представитель ФНП. «Зачастую там [на труднодоступных территориях] нет юриста, регистратора, адвоката, судьи – никого, кто бы мог оказать правовую помощь. И нотариусам приходится быть специалистами самого широкого профиля, чтобы с учетом местной специфики проконсультировать людей, подсказать им возможное правовое решение жизненной проблемы», – поделилась с «Ведомостями» президент нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.
552 200
человек проживает на труднодоступных и отдаленных территориях, следует из данных Всероссийской переписи населения за 2021 г.
Оформление доверенностей на получение субсидий на оплату ЖКУ действительно пользуется популярностью среди пожилых людей, особенно на труднодоступных и малонаселенных территориях, подтвердил «Ведомостям» руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Это объясняется как объективными трудностями (удаленность инстанций, сложность передвижения), так и значимостью самих субсидий, которые позволяют компенсировать значительную часть расходов на коммунальные услуги, особенно в северных регионах, где тарифы традиционно высокие.
Среди других популярных услуг в сфере ЖКХ в таких местностях Сергеев назвал оформление доверенностей на представление интересов при взаимодействии с поставщиками коммунальных услуг, согласия на перерасчет коммунальных платежей (например, при временном отсутствии жильцов), а также нотариальное удостоверение документов, связанных с наследованием прав на недвижимость.
Одна из особенностей отдаленных территорий – сложности с доступом к цифровым сервисам, что делает субсидии и компенсации сложнее в оформлении, добавил Сергеев. Более того, на таких территориях часто действуют дополнительные льготы и субсидии для местных жителей, что требует документального подтверждения и участия нотариусов, заключил он.