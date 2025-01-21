Правительство одобрило создание экспертных комиссий по пожарам при МЧС

Реализовывать изменения будут за счет и в пределах бюджетных средств МЧС, выделенных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 90 дней после опубликования документа. Для функционирования экспертных комиссий по пожарам также понадобится приказ МЧС о порядке их создания. Его тоже издадут в течение 90 дней со дня публикации принятых изменений.