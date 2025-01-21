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Правительство одобрило создание экспертных комиссий по пожарам при МЧС

Она будет оценивать причины и условия, из-за которых возникли возгорания
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), предлагающий изменения в законы о пожарной безопасности и об аварийно-спасательных службах. Он предусматривает, что при территориальных управлениях МЧС появятся экспертные комиссии по пожарам. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.

Цели инициативы – улучшить систему обеспечения пожарной безопасности, повысить эффективность тушения пожаров и аварийно-спасательных работ, а также уменьшить ущерб от возгораний. Экспертная комиссия будет оценивать причины, факторы и условия, из-за которых возникли пожары, и их последствия.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 22 «О пожарной безопасности» и ст. 35 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Создавать экспертные комиссии в территориальных органах сможет МЧС России, уточнил он.

Работа таких комиссий будет распространятся как на пострадавших от пожаров, так и на спасателей. Она устранит правовую неопределенность в применении понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость» при тушении возгораний и аварийно-спасательных работах, говорится в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (есть в распоряжении у «Ведомостей»).

Предлагаемые изменения дают возможность закрепить правовой статус экспертных комиссий, которые могут рассматривать вопрос наличия условий оправданного риска, определения пределов его превышения в деятельности спасателей и пожарных, говорит Груздев. «Категория «обоснованный риск», которая учитывается при проведении аварийно-спасательных работ, является основанием, исключающим наступление юридической ответственности, в том числе возмещение вреда, причиненного действиями спасателей», – отметил эксперт.

Реализовывать изменения будут за счет и в пределах бюджетных средств МЧС, выделенных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 90 дней после опубликования документа. Для функционирования экспертных комиссий по пожарам также понадобится приказ МЧС о порядке их создания. Его тоже издадут в течение 90 дней со дня публикации принятых изменений.

Все меры, связанные с усилением системы пожаротушения и мониторинга объективных возможностей техники и частей МЧС, необходимо приветствовать, считает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ). По его словам, крупные пожары по всему миру показали, что эта проблема «колоссальная» – возгорания наносят большой ущерб экономике и жизням людей. Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что штат пожарных необходимо увеличивать, а особое внимание нужно уделять силам, которые находятся в населенных пунктах.

«Ведомости» направили запросы в правительство и МЧС, чтобы уточнить, по какому принципу будут функционировать такие комиссии и с какими органами власти и организациями они будут взаимодействовать.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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