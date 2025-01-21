Правительство одобрило создание экспертных комиссий по пожарам при МЧС

Правительство одобрило создание экспертных комиссий по пожарам при МЧСОна будет оценивать причины и условия, из-за которых возникли возгорания
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), предлагающий изменения в законы о пожарной безопасности и об аварийно-спасательных службах. Он предусматривает, что при территориальных управлениях МЧС появятся экспертные комиссии по пожарам. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.
Цели инициативы – улучшить систему обеспечения пожарной безопасности, повысить эффективность тушения пожаров и аварийно-спасательных работ, а также уменьшить ущерб от возгораний. Экспертная комиссия будет оценивать причины, факторы и условия, из-за которых возникли пожары, и их последствия.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 22 «О пожарной безопасности» и ст. 35 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Создавать экспертные комиссии в территориальных органах сможет МЧС России, уточнил он.
Работа таких комиссий будет распространятся как на пострадавших от пожаров, так и на спасателей. Она устранит правовую неопределенность в применении понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость» при тушении возгораний и аварийно-спасательных работах, говорится в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (есть в распоряжении у «Ведомостей»).
Предлагаемые изменения дают возможность закрепить правовой статус экспертных комиссий, которые могут рассматривать вопрос наличия условий оправданного риска, определения пределов его превышения в деятельности спасателей и пожарных, говорит Груздев. «Категория «обоснованный риск», которая учитывается при проведении аварийно-спасательных работ, является основанием, исключающим наступление юридической ответственности, в том числе возмещение вреда, причиненного действиями спасателей», – отметил эксперт.
Реализовывать изменения будут за счет и в пределах бюджетных средств МЧС, выделенных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 90 дней после опубликования документа. Для функционирования экспертных комиссий по пожарам также понадобится приказ МЧС о порядке их создания. Его тоже издадут в течение 90 дней со дня публикации принятых изменений.
Все меры, связанные с усилением системы пожаротушения и мониторинга объективных возможностей техники и частей МЧС, необходимо приветствовать, считает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ). По его словам, крупные пожары по всему миру показали, что эта проблема «колоссальная» – возгорания наносят большой ущерб экономике и жизням людей. Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что штат пожарных необходимо увеличивать, а особое внимание нужно уделять силам, которые находятся в населенных пунктах.
«Ведомости» направили запросы в правительство и МЧС, чтобы уточнить, по какому принципу будут функционировать такие комиссии и с какими органами власти и организациями они будут взаимодействовать.