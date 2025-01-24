В русскоязычной «Википедии» переименовали в «Беларусь» статью о республике

В русскоязычной «Википедии» переименовали в «Беларусь» статью о республикеАрбитражный комитет онлайн-энциклопедии выбирал между «Белоруссией» и «Беларусью» 13 лет
Статью на русском языке в «Википедии» (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) о Белоруссии переименовали. Раньше страница носила название «Белоруссия», сейчас – «Беларусь». Спор о правильном варианте употребления между филологами возник в 1990-х гг. А в «Википедии» вопрос о переименовании статьи поднимался еще в 2010-х гг. Его рассматривали в арбитражном комитете онлайн-энциклопедии, в котором собраны пользователи, решающие конфликты.
В 2012 г. арбитражный комитет пришел к выводу, что между вариантами установился «шаткий паритет». Название «Беларусь» фиксировалось в белорусских авторитетных источниках (арбитры не уточнили, в каких именно), а «Белоруссия» – в российских, таких как энциклопедии и официальные документы Министерства иностранных дел. Арбитры ориентировались на такие методы поиска, как Google Books, Google Scholar и «Яндекс.Новости».
В Google Books тогда выявили 7440 случаев использования варианта «Беларусь» и 7590 употреблений «Белоруссии». В «Яндекс.Новостях» разброс был больше: «Беларусь» – свыше 870 000 употреблений, «Белоруссия» – более 620 000. Для изменения названия статьи на «Беларусь» необходимо либо явное превалирование в употреблении (примерно на порядок), либо приоритет в энциклопедиях, отметили тогда в комитете. Как временное решение конфликта арбитраж в 2012 г. предложил использовать полное название «Республика Беларусь». Название статьи в онлайн-энциклопедии осталось – «Белоруссия».
Спустя более 10 лет рабочая группа арбитража собралась для пересмотра. Для анализа она взяла массивы русскоязычных текстов научных работ, материалов СМИ и литературы. Среди источников – Национальный корпус русского языка, Google Scholar, Google Books, агрегаторы научных статей «Киберленинка» и elibrary, а также электронный каталог Российской государственной библиотеки. В работе не учитывались случаи употребления словосочетания «Республика Беларусь».
На этот раз арбитраж решил, что вариант «Беларусь» не должен превалировать «на порядок» – достаточным посчитал преобладание в 4 раза. В качестве прецедента он привел переименование Киргизии в Кыргызстан в «Википедии» в 2023 г. Тогда разница между употреблением нового и старого варианта оценивалась в 1,5–2 раза.
По результатам исследования словоформ и словосочетаний с вариантами «Беларусь» и «Белоруссия» выяснилось, что в общем безусловного превосходства одного над другим нет. При этом в российских государственных СМИ преобладает «Белоруссия», а в прочих СМИ – «Беларусь». В корпусах новостных текстов, в которые включены как российские государственные, так и другие СМИ, в основном чаще встречается «Беларусь». Арбитраж «Википедии» 21 января 2025 г. принял решение переименовать статью «Белоруссия» в «Беларусь».
Что пишут в словарях
В толковом словаре Сергея Ожегова в пояснении к словам «белорусский» и «белорусы» употребляются оба варианта – «Беларусь» и «Белоруссия». В Большом толковом словаре русского языка Сергея Кузнецова в пояснении к слову «белорусы» употребляется вариант «Белоруссия». На справочном портале «Грамота.ру» в официальных документах рекомендуют использовать вариант «Республика Беларусь», а в неофициальной речи – «Белоруссия».
Наименование «Беларусь» в соответствии с нормами белорусского языка стало известно во второй половине XIX в., рассказала «Ведомостям» профессор кафедры русского языка Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Валерия Каверина. Идею создания самостоятельного государства, которое имело бы титульное название «Беларусь», выдвинул в 1915 г. белорусский общественный и политический деятель Вацлав Ластовский, продолжила она. Но провозглашенное 1 января 1919 г. белорусское союзное государство в составе СССР называлось по-русски – Белорусская Советская Социалистическая Республика, отметила эксперт.
После распада СССР государство стало называться по-белорусски – Беларусь, добавила Каверина. А в 2006 г. на конференции в Таллине эксперты ООН постановили, что белорусские названия на картах других стран должны соответствовать национальной форме написания. Кроме того, в «Общероссийском классификаторе мира» как официальные указаны названия «Беларусь» и «Республика Беларусь». По словам Кавериной, «парад суверенитетов» 1990-х гг. давно закончился, а бывшие союзные республики имеют собственную государственность, к чему привыкли все носители русского языка.
Наряду с этим директор Института языкознания Российской академии наук Андрей Кибрик заявил «Ведомостям», что после распада СССР вопрос названия географических объектов был политизирован – он не имеет отношения к науке. По словам эксперта, некоторые представители стран с короткой историей могут нервно относиться к русскоязычным вариантам, при этом есть и те, которые спокойно их воспринимают. Такие случаи не единичны – взять, например, историю с Таллином, когда Эстония настаивала на том, чтобы название города на русском писалось с двумя «н», но традиция в России диктовала написание с одной, напомнил Кибрик.
В Белоруссии выросло новое поколение людей, для которых привычна новая форма названия, говорит политолог Алексей Макаркин. Для этих граждан – как для сторонников сближения с Россией, так и противников – государственность республики – это факт.
«Ведомости» направили запрос в Wikimedia Foundation с просьбой прокомментировать переименование страницы о Белоруссии в «Википедии».