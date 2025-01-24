В русскоязычной «Википедии» переименовали в «Беларусь» статью о республике

Наряду с этим директор Института языкознания Российской академии наук Андрей Кибрик заявил «Ведомостям», что после распада СССР вопрос названия географических объектов был политизирован – он не имеет отношения к науке. По словам эксперта, некоторые представители стран с короткой историей могут нервно относиться к русскоязычным вариантам, при этом есть и те, которые спокойно их воспринимают. Такие случаи не единичны – взять, например, историю с Таллином, когда Эстония настаивала на том, чтобы название города на русском писалось с двумя «н», но традиция в России диктовала написание с одной, напомнил Кибрик.