Сенаторы предложили блокировать счета по подозрению в диверсионной деятельности

Согласно закону, достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности, в том числе к финансированию, определяется как раз МВК. В случае если он принимает решение о замораживании или блокировке денежных средств или имущества организации или физического лица, уполномоченный орган должен незамедлительно опубликовать это решение на своем официальном сайте в интернете.