Сенаторы предложили блокировать счета по подозрению в диверсионной деятельности

Сенаторы предложили блокировать счета по подозрению в диверсионной деятельностиСоответствующий законопроект призван расширить полномочия комиссии по противодействию легализации средств
Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, расширяющий основания межведомственного координационного органа, который борется с финансированием терроризма (МВК), для блокировки счетов физических и юридических лиц. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе. К основаниям для блокировок планируется добавить понятие диверсионной деятельности.
Авторы предлагают внести изменения в ст. 7.4 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия поправок МВК сможет блокировать счета по подозрению в осуществлении или финансировании диверсионной деятельности.
В нынешней редакции закона понятие диверсий отсутствует, что, по мнению авторов, не дает возможности не допускать диверсий путем блокировки средств. Также счета могут быть заблокированы и по подозрению в причастности к диверсионной деятельности.
«В условиях текущей общественно-политической обстановки повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов выступает в качестве одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности», – пишут авторы законопроекта. Уточняется, что законопроект не противоречит Конституции, а реализация положений позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.
Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, была создана в октябре 2005 г. для координации действий государственных органов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия включает представителей 14 министерств и ведомств, возглавляет ее руководитель Росфинмониторинга. Списки назначаются президентом. Основные полномочия включают подготовку проектов законов, взаимодействие с Банком России и принятие решений о замораживании подозрительных денежных средств и имущества.
Согласно закону, достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности, в том числе к финансированию, определяется как раз МВК. В случае если он принимает решение о замораживании или блокировке денежных средств или имущества организации или физического лица, уполномоченный орган должен незамедлительно опубликовать это решение на своем официальном сайте в интернете.
Законопроект имеет крайне высокие шансы быть принятым, сказала адвокат ПМКА «Еврозащита» Людмила Трифанова. По ее словам изменения ложатся логично в канву законодательной деятельности, в особенности в области борьбы с терроризмом и диверсиями. Ключевым вопросом, требующим уточнения, остается доказательная база, которая будет предъявляться при вынесении решения о блокировке счетов, говорит адвокат.
«Все должно идти согласно требованиям законов. Должна быть база, которая будет свидетельствовать, что действительно средства тратились на нелегальные цели», – заключает Трифанова, полагая, что в настоящей редакции в законопроекте присутствуют неточности, которые могут негативно сказаться на его правоприменении.
Поправки носят технический характер, указывает руководитель практики по военному праву Kaloy.ru Арсений Левинсон. По его словам, предлагается распространить существующий механизм на диверсионную деятельность, приравнивая тем самым ее к террористической. Грань между этими составами преступлений, по словам адвоката, незначительна.
«Просто убирают законодательный пробел. Одни и те же действия могут рассматриваться и как террористические, и как диверсия. Имеют одинаковую объективную стороны, отличаются только субъективной стороной», – говорит Левинсон, подчеркивая, что и в области признания вины новизны законопроект не несет.
10 декабря 2024 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел, позволяющее следователям и дознавателям блокировать банковские счета без судебного решения на срок до 10 дней. 9 декабря «Ведомости» писали, что авторы инициативы предлагают дополнить УПК ст. 115.2 и ввести новую меру процессуального принуждения – приостановление операций с денежными средствами, в том числе электронными и авансовыми платежами.