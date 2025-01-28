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Освобожденные от уголовной ответственности не смогут стать судебными приставами

Правительство одобрило поправки Минюста в закон о работе судебных приставов
Виталий Крюков
Яна Суринская
На работу не будут брать приставов, освобожденных от уголовной ответственности
На работу не будут брать приставов, освобожденных от уголовной ответственности / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минюстом проект закона, который вносит поправки в работу органов принудительного исполнения. Теперь поступить на службу в федеральную и региональные службы судебных приставов (ССП) не смогут люди, освобожденные от уголовной ответственности. Исключение сделано для уголовных дел частного обвинения.

Документом предлагаются изменения в закон о службе в органах принудительного исполнения (№ 328-ФЗ от 1.10.2019). Подлинность законопроекта «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания правкомиссии. Информацию подтвердил собеседник из Белого дома.

Лицо, впервые совершившее экономическое преступление в России по определенным категориям дел, может быть освобождено от уголовной ответственности после возмещения ущерба (ст. 76.1 УК РФ), рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Также от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа могут освободить человека, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, но возместил ущерб или загладил причиненный вред», – добавил он. При этом принимать таких правонарушителей на службу в органы принудительного исполнения недопустимо из-за «особого статуса» ССП, пояснил Груздев.

При этом гражданин сможет начать работу в ССП, если он освобожден от ответственности по уголовным делам частного обвинения. Но такие дела должны быть прекращены минимум за три года до поступления на службу.

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются по заявлению самого потерпевшего и могут завершиться примирением сторон без привлечения к уголовной ответственности, пояснил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По правилам частного обвинения в России возбуждаются дела о причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), побоях (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ) и клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), дополнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Законопроект «кулуарно подразумевает», что освобожденные от наказания по уголовным делам частного обвинения «совершили не преступление, а проступок», считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Руководители службы также получат возможность увольнять по собственной инициативе подчиненных, которых признали иноагентами, следует из законопроекта (впрочем, в актуальной редакции закона сотрудники ССП со статусом иноагента подлежат увольнению с 2022 г.). Уволить судебного пристава также смогут в связи с утратой доверия, сказано в документе.

Судебных приставов также обяжут информировать своих начальников о планах начать подработку, сказано в законопроекте. При этом подрабатывать такие сотрудники могут только в педагогической, научной и творческой деятельности, следует из актуальной редакции закона о службе в органах принудительного исполнения. Такие же ограничения есть сейчас у государственных служащих.

Опрошенные «Ведомостями» юристы затруднились ответить, сколько сотрудников ССП в России могут заниматься подработками. «Есть случай, когда судебный пристав вечерами подрабатывал тренером по карате, а также пример, когда женщина-пристав подрабатывала мастером маникюра в свободное время», – добавил Кузнецов.

«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой уточнить, одобрила ли комиссия данный законопроект.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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