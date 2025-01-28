Освобожденные от уголовной ответственности не смогут стать судебными приставами

Лицо, впервые совершившее экономическое преступление в России по определенным категориям дел, может быть освобождено от уголовной ответственности после возмещения ущерба (ст. 76.1 УК РФ), рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Также от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа могут освободить человека, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, но возместил ущерб или загладил причиненный вред», – добавил он. При этом принимать таких правонарушителей на службу в органы принудительного исполнения недопустимо из-за «особого статуса» ССП, пояснил Груздев.