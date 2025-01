Кейс Несоевой не первый и не последний

В апреле 2003 г. разразился скандал в редакции The New York Times, журналист которой Джейсон Блэр был уличен в откровенном плагиате и придумывании фактов: он не стеснялся выдавать за свои материалы коллег из других СМИ, сочинять цитаты за спикеров и писать репортажи из мест, в которых не был. В одной из статей Блэр описал свой разговор в госпитале с четырьмя раненными во время войны в Ираке солдатами, хотя на самом деле он общался только с одним военным по телефону, которому позже приписал выдуманные цитаты. Журналистка Джанета Кук даже получила Пулитцеровскую премию за статью, написанную для The Washington Post, о восьмилетнем афроамериканце-наркомане. Как позже выяснилось, история оказалась выдуманной.