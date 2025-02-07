Сыну основателя концерна «Покровский» грозит 15 лет колонии строгого режима

Это не первое уголовное дело, связанное с концерном. В апреле 2021 г. было возбуждено дело в отношении Андрея Коровайко (еще один основатель концерна) и Аркадия Чебанова. Оба находятся в международном розыске. В России им инкриминируются вымогательство (ст. 163 УК), мошенничество (ст. 159 УК) и создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). В феврале 2024 г. Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского городского суда об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к бенефициарам и подконтрольным им лицам АО «Концерн «Покровский» об обращении в доход государства долей и акций компаний, полученных незаконным путем, на общую сумму более 500 млрд руб. Требования в том числе касались имущества Коровайко и Чебанова. В начале 2024 г. активы концерна перешли государству в лице Росимущества, которое передало их под управление ООО «Агрокомплекс «Лабинский». После этого в Конституционном суде начался главный правовой спор прошлого года – о неприменении сроков давности по антикоррупционным искам. В результате наивысшая инстанция поддержала позицию Генпрокуратуры. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса не соответствуют Основному закону в той части, в которой позволяют ограничивать надзорный орган по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров.