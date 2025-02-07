Сыну основателя концерна «Покровский» грозит 15 лет колонии строгого режима

Сыну основателя концерна «Покровский» грозит 15 лет колонии строгого режимаТакое наказание для Олега Чебанова запросила Генпрокуратура по делу о создании ОПС и мошенничестве
В Преображенском райсуде Москвы завершился судебный процесс в отношении Олега Чебанова, сына одного из основателей концерна «Покровский» – Аркадия Чебанова. Гособвинитель запросил для него наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, штраф в размере дохода за пять лет – 166,8 млн руб. – и ограничение свободы сроком на 2 года, узнали «Ведомости» от источника, знакомого с ходом процесса.
Собеседник рассказал, что судья Наталья Бехтерева начала рассматривать уголовное дело против Чебанова-младшего ровно год назад – в начале февраля 2024 г. Процесс был открытым. Олег Чебанов занимал должность генерального директора ТД «Вэлан» (входит в концерн «Покровский»). Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Адвокат Чебанова Александр Гофштейн сказал «Ведомостям», что даст комментарии с позицией защиты позднее. Сам Чебанов вины не признает. Об этом можно сделать вывод из опубликованного в судебной картотеке постановления от 27 августа 2024 г., в котором защита обжаловала продление ему ареста (он содержится в СИЗО). Оглашение приговора, следует из картотеки, назначено на 25 февраля.
В 2021 г. Чебанову было инкриминировано уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По версии следствия, Чебанов действовал в составе организованной группы, реализовав с 2018 по 2021 г. схему уклонения от уплаты налога на прибыль ООО «ТД «Вэлан». Недоимка оценивалась в 262,6 млн руб.
В октябре 2022 г. Ростовский арбитражный суд принял иск от совладелицы агрохолдинга Ангелины Коровайко (мать бенефициара «Покровского» Андрея Коровайко) к Олегу Чебанову на сумму 1,3 млрд руб. Она указала, что ее партнер по бизнесу, с февраля 2022 г. находящийся под стражей по обвинению в захвате имущества хозяйства «Агрокомплекс «Кущевский», должен компенсировать ей убыток.
«Покровский» и Цапки
В октябре 2024 г. Преображенский суд приговорил пятерых адвокатов, вымогавших, как считает следствие, активы предприятия «Покровское» стоимостью 3 млрд руб., к лишению свободы на сроки от 8,5 до 13 лет. Организаторами вменяемых им преступлений надзорное ведомство считает бенефициаров концерна «Покровский». «Коммерсантъ» в апреле 2023 г. писал, что первый эпизод уголовного дела связан с семейным бизнесом члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Принадлежавшее Цеповязу агропредприятие «Слава Кубани» в Кущевском районе перешло его супруге Наталье Стришней. В 2019 г. основатели концерна «Покровский» и их подчиненные организовали незаконное уголовное преследование Стришней по обвинению в вымогательстве. Второй эпизод дела, как писала газета, – об имуществе агропредприятия СКВО в Зерноградском районе Ростовской области. Обвиняемые, по версии следствия, вымогали у владельцев ЗАО «СКВО» активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб. В «Покровском» утверждали, что к предъявленным обвинениям концерн отношения не имеет.
Это не первое уголовное дело, связанное с концерном. В апреле 2021 г. было возбуждено дело в отношении Андрея Коровайко (еще один основатель концерна) и Аркадия Чебанова. Оба находятся в международном розыске. В России им инкриминируются вымогательство (ст. 163 УК), мошенничество (ст. 159 УК) и создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). В феврале 2024 г. Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского городского суда об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к бенефициарам и подконтрольным им лицам АО «Концерн «Покровский» об обращении в доход государства долей и акций компаний, полученных незаконным путем, на общую сумму более 500 млрд руб. Требования в том числе касались имущества Коровайко и Чебанова. В начале 2024 г. активы концерна перешли государству в лице Росимущества, которое передало их под управление ООО «Агрокомплекс «Лабинский». После этого в Конституционном суде начался главный правовой спор прошлого года – о неприменении сроков давности по антикоррупционным искам. В результате наивысшая инстанция поддержала позицию Генпрокуратуры. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса не соответствуют Основному закону в той части, в которой позволяют ограничивать надзорный орган по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров.
Концерн «Покровский» является одним из крупнейших агрохолдингов на юге России и включает предприятия в сфере овощеводства, производства фруктов, животноводства и молочной отрасли. Его агропромышленные комплексы расположены в 17 районах Краснодарского края.