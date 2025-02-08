Игра не по правилам: почему «Монополия» не озолотила создателя

Например, National Tribune она объясняла: «Мне не нужен муж. Мне не нужен человек, который будет интересоваться мной по личным причинам. Признаю, что ищу "ангела", но финансового. Я не прошу ничего, кроме честного шанса. Сейчас я получаю $10 в неделю как стенографистка. Это не плата для женщины с амбициями. Я хочу быть конструктивной, а не просто механическим инструментом для передачи устных мыслей мужчины на писчую бумагу».