Десять героев и один самолет: история дерзкого побега из немецкого плена

«Когда вышли, нас тогда было не узнать. Мы были все в крови, в грязи. У нас еще сгоряча хватило силы – взяли пулемет, боеприпасы, побежали в лес с расчетом скрыться, но мы крайне истощенные люди, ни в ком в то время не было и 40 кг, да еще на ногах – деревянные колодки. До леса мы не дошли, вынуждены были вернуться опять на самолет» (из последнего интервью Михаила Девятаева).