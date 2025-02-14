Конституционный суд вступился за государственных судебных экспертов

Практика

Судебная практика последовательно исходит из позиции, в соответствии с которой противоречие фирменного наименования юридического лица общественным интересам может выражаться в том, что использование в фирменном наименовании слова «государство» и производных от него слов способно ввести в заблуждение потребителей услуг об участии государства в деятельности данного юридического лица либо об особой значимости его деятельности в государственных интересах. Кроме того, за счет использования слов, вызывающих у потребителя стойкую ассоциацию с участием государства, юридическое лицо получает необоснованные конкурентные преимущества (определения Верховного суда от 16 мая 2016 г. и от 26 января 2018 г.).