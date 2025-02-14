Конституционный суд вступился за государственных судебных экспертов

Конституционный суд вступился за государственных судебных экспертовЧастники пытались оспорить право использовать это название, но проиграли
Частные организации не могут использовать в наименованиях своих компаний слова с отсылкой к государственной принадлежности – например, слово «судебный», чтобы не вводить людей в заблуждение. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) в двух новых отказных определениях, обратили внимание «Ведомости».
С жалобами в КС обращались две частные конторы: ООО «Воронежский центр судебных технических экспертиз и оценки «АВТОЭКС» и ООО «Сибирский межрегиональный центр «Судебных экспертиз». В КС они оспаривали нормы разных законов, но по сути вопроса их жалобы касались именно использования в названии юридических лиц слова «судебный».
Фирма «Автоэкс» пыталась оспорить положения Гражданского кодекса (ГК). ФНС направила ей уведомление с требованием устранить допущенные при регистрации нарушения в части наличия в фирменном наименовании слова «судебных». После уведомления организация менять название не стала, поэтому инспекция обратилась в суд с иском о возложении на «Автоэкс» обязанности изменить наименование. Заявитель считает, что, таким образом, нарушают право частной собственности, а также гарантии свободы экономической деятельности и охраны интеллектуальной собственности. В кейсе Сибирского межрегионального центра судебных экспертиз схожая ситуация. Компания обжаловала нормы закона, ссылаясь в том числе на то, что существующие правила лишают бизнес права на использование своей интеллектуальной собственности.
Закон
Согласно п. 4 ст. 1473 ГК в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
Но КС отказался рассматривать обе жалобы. Суд указал, что фирменное наименование в большинстве случаев воспринимается без дополнительных данных о юридическом лице. Если оно содержит информацию, нацеленную на создание представления о характере деятельности организации, то название не должно вызывать впечатление о связи данной организации с органами власти в отсутствие таковой. Это вводит потребителя в заблуждение и предоставляло бы организации необоснованные конкурентные преимущества по отношению к иным участникам рынка услуг, уверен КС. Нельзя исключить, что использование слова «судебный» в наименовании коммерческих экспертных организаций может привести к таким последствиям.
КС толкует запрет норм ГК гораздо шире, чем эти нормы изначально сформулированы, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. По его мнению, аргумент суда о «смысловой нагрузке» слова «судебный» позволяет госорганам идти дальше и признавать в качестве нарушений любое название, которое хоть как-то отсылает к государственной деятельности. Это может особенно ударить по сфере юридических услуг, уточнил он. По словам Брикульского, суд в этом решении фактически рассматривает частные организации как конкурентов государства в этой сфере услуг. «Можно сказать, Конституция закрепляет конституционно-экономические барьеры против государственной монополизации сферы [определенных] услуг», – констатировал эксперт.
Практика
Судебная практика последовательно исходит из позиции, в соответствии с которой противоречие фирменного наименования юридического лица общественным интересам может выражаться в том, что использование в фирменном наименовании слова «государство» и производных от него слов способно ввести в заблуждение потребителей услуг об участии государства в деятельности данного юридического лица либо об особой значимости его деятельности в государственных интересах. Кроме того, за счет использования слов, вызывающих у потребителя стойкую ассоциацию с участием государства, юридическое лицо получает необоснованные конкурентные преимущества (определения Верховного суда от 16 мая 2016 г. и от 26 января 2018 г.).
Поддерживая монополию государственных экспертов на право именоваться «судебными», КС немного лукавит, утверждая, что государственные и частные экспертизы равноправны, соглашается с коллегой политюрист Олег Захаров. «Судебная практика свидетельствует об обратном: суды исходят из презумпции непогрешимости государственных экспертов и пристрастности частных», – отметил он. Последние, объясняет Захаров, пытались именовать свою деятельность «судебной» экспертизой и вносили это слово в свои наименования, пока государство в 2022 г.не начало пресекать эту практику, от лица налоговых органов требуя изменения названий частных экспертных организаций и исключения из них слова «судебные». Лишение частных экспертов шильдика показательно и характеризует общую позицию, говорит он.
После этих решений КС усилится общая девальвация института частной экспертизы, предполагает Захаров. Хотя, заметил собеседник, формально позиция суда касается только их наименования и в решениях декларируется, что значимость частных экспертиз не меньше, чем государственных, лишение частников права именоваться «судебными экспертами» указывает как раз на обратное.