Фонд Минспорта сможет инвестировать свободные средства

Фонд Минспорта сможет инвестировать свободные средстваЗаконопроект о порядке создания и статусе РСФ внесен в Госдуму
Комитет Госдумы по физкультуре и спорту «вместе с профессиональным и экспертным сообществом детально изучит законопроект» о порядке создания и правовом статусе Российского спортивного фонда (РСФ) перед первым чтением, заявил «Ведомостям» председатель комитета Олег Матыцин («Единая Россия»). Законопроект был подготовлен и внесен в нижнюю палату по поручению президента для «реформирования системы внебюджетного финансирования физкультуры и спорта», напомнил депутат. В частности, РСФ должен «устранить сложившуюся диспропорцию в распределении отчислений от азартных игр».
Задача РСФ, по словам Матыцина, – «комплексное решение задач по развитию отечественного спорта». Согласно тексту проекта, РСФ будет агрегировать целевые отчисления букмекеров на развитие российского спорта и распределять эти средства спортивным федерациям и профессиональным лигам. Помимо этого РСФ планируется направлять деньги на организацию мероприятий детско-юношеского спорта, на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также на создание отечественных спортивных товаров и оборудования. Получить дотации от фонда смогут юрлица и ИП – на реализацию инвестиционных проектов по развитию объектов социальной инфраструктуры.
В электронной базе Госдумы инициатива правительства была зарегистрирована 21 февраля. Из нее также следует, что Министерство спорта должно будет разработать проект постановления правительства с перечнем разрешенных объектов для инвестирования свободных средств РСФ. Об этом говорится в перечне нормативных правовых актов, подлежащих изменению в связи с принятием закона «О РСФ».
Соисполнителями по подготовке данного перечня станут Минфин, Минэкономразвития и Минюст. В этом же проекте постановления будут прописаны порядок совершения инвестсделок, механизмы контроля за такими вложениями, а также форматы отчетности. В самом тексте законопроекта сказано, что РСФ будет инвестировать временно свободные средства «на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых фондом активов».
Задачи фонда
Российский спортивный фонд будет оказывать финансовую и организационную поддержку физкультурно-спортивным организациям, спортивным школам, в том числе олимпийского резерва, федеральным и региональным центрам спортивной подготовки, училищам олимпийского резерва, Олимпийскому, Паралимпийскому и Сурдлимпийскому (Сурдлимпийские игры – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) комитетам России, общероссийским и региональным спортивным федерациям и т. д.
Высшим органом управления фонда станет наблюдательный совет, в состав которого войдут 11 человек. Председателем набсовета будет министр спорта РФ. Организация, как следует из текста проекта, будет составлять программу работы фонда на четыре года, актуализируя ее ежегодно.
Фонд будет зарегистрирован как юридическое лицо, созданное Российской Федерацией в организационно-правовой форме общественно полезного фонда. При этом, как следует из документа, он не может быть признан банкротом. По своим обязательствам РСФ будет отвечать всем принадлежащим ему имуществом. Исключение составит утвержденный правительством перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Контроль за работой фонда будет осуществлять Счетная палата, за формированием и расходованием имущества фонда будет следить Росфиннадзор.
РСФ, как следует из законопроекта, также получит право учреждать средства массовой информации или выступать их издателем.
Сколько букмекеры отчисляют на спорт
Букмекеры обязаны направлять часть своего дохода на спорт с 2017 г. Контролирует такие перечисления публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), она создана в 2021 г. Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» со ссылкой на данные ЕРАИ зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений составляет сейчас 2% от квартальной выручки букмекера. С 1 января 2026 г. отчисления должны увеличиться до 2,25%, а c 1 января 2028 г. – до 2,5%.
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) и Минфин делали несколько замечаний к законопроекту о РСФ. В целом же правительственная комиссия по законопроектной деятельности 17 февраля одобрила инициативу Минспорта, писали «Ведомости» со ссылкой на два источника в Белом доме. В актуальной редакции законопроекта замечания еще не учтены (это можно сделать ко второму чтению).
Например, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минспорт рассчитывает получать помимо целевых отчислений букмекеров еще и добровольные имущественные взносы и пожертвования. Но Минфин в своем заключении отмечал, что бюджетное законодательство РФ не предусматривает имущественных взносов для фондов. Поэтому Минспорту следует либо отказаться от таких пожертвований, либо предложить поправки в Бюджетный кодекс РФ.
В законопроекте также следует уточнить, в каких случаях и в каком процентном соотношении отчисления, полученные фондом, направляются на финансирование профессионального спорта, а при каких условиях – на мероприятия по развитию видов спорта, сказано в отзыве ГПУ. Кроме того, в тексте проекта не раскрывается судьба имущества фонда в случае его ликвидации, говорится там же.
Депутаты комитета Госдумы по физической культуре и спорту, которые должны рассмотреть законопроект об РСФ, еще не успели ознакомиться с текстом и поэтому пока не имеют к нему замечаний, сказал «Ведомостям» Матыцин.
В случае принятия закона он вступит в силу с момента его официального опубликования.