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Районным судам придется рассматривать дела о домашнем насилии

Такие поправки в УПК одобрила правительственная комиссия
Яна Суринская
freepik.com
freepik.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минюста об изменениях Уголовно-процессуального кодекса (УПК) о принятии не только мировыми, но и районными судами к производству заявлений потерпевших от побоев. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к комиссии. 

Законопроект был разработан после решения Конституционного суда в марте прошлого года по делу Галины Баскаковой, которая неоднократно подвергалась побоям со стороны бывшего супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАПа (побои). 

По итогу рассмотрения жалобы Баскаковой КС  дал важное разъяснение – что по системе действующего регулирования порядок рассмотрения дел о побоях должен распространяться и на районные суды.

В декабре 2018 г. законом была изменена подсудность рассмотрения уголовных дел частного обвинения о побоях: от мировых судей данные дела были переданы в ведение районных судов, писали «Ведомости». Но при этом порядок производства по делам частного обвинения установлен УПК только для мировых судей. 

В пояснительной записке к проекту Минюст указал, что в настоящий момент отсутствие регламентации действий судьи районного суда по заявлению о возбуждении дела частного обвинения создает правовую неопределенность и приводит к необоснованным отказам в возбуждении уголовных дел о побоях. За последние 5 лет количество дошедших до суда уголовных, возбужденных по заявлениям в порядке частного обвинения, сокращалось. В 2020 г. их было – 6 035, в 2021 г. – 5 259, в 2022 г. - 4743, в 2023 г. - 4 330, в первом полугодии 2024 года – 2043 уголовных дела. 

Из-за отсутствия в УПК нормы о возможности рассмотрения судьей районного суда дел частного обвинения, на практике применялась аналогия закона, что порождало правовую неопределенность в судебной практике, подтвердил советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Сергей Насонов. По его словам, доходило даже до отказов судей районного суда рассматривать подобные дела. «В случае принятия законопроекта будет обеспечен должный уровень судебной защиты участников судопроизводства  – как частных обвинителей, так и подсудимых», – сказал он. 

По делам о домашнем насилии частный порядок привлечения к уголовной ответственности, как, например, в случае повторных побоев или причинения легкого вреда здоровью, не только неэффективен, но и опасен для потерпевших, говорила ранее «Ведомостям» адвокат Мари Давтян из Консорциума женских неправительственных организаций, который занимался делом Баскаковой. По делам частного обвинения, обращала она внимание, все обязанности по расследованию преступления ложатся на потерпевшего: именно он самостоятельно должен и писать заявление в мировой суд,  собирать доказательства, представить их суду, поддерживать обвинение и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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