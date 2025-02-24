Районным судам придется рассматривать дела о домашнем насилии

В пояснительной записке к проекту Минюст указал, что в настоящий момент отсутствие регламентации действий судьи районного суда по заявлению о возбуждении дела частного обвинения создает правовую неопределенность и приводит к необоснованным отказам в возбуждении уголовных дел о побоях. За последние 5 лет количество дошедших до суда уголовных, возбужденных по заявлениям в порядке частного обвинения, сокращалось. В 2020 г. их было – 6 035, в 2021 г. – 5 259, в 2022 г. - 4743, в 2023 г. - 4 330, в первом полугодии 2024 года – 2043 уголовных дела.