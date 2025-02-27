На новые нацпроекты по здравоохранению выделят более 2 трлн рублей

На новые нацпроекты по здравоохранению выделят более 2 трлн рублейТри новых федпроекта направлены на развитие федеральных медучреждений, профилактики болезней и экстренной помощи
На новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья» в 2025–2030 гг. будет выделено более 2,04 трлн руб. Об этом 26 февраля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время расширенного заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Эти нацпроекты – преемники действовавшего в 2019–2024 гг. проекта «Здравоохранение», который касался строительства и модернизации поликлиник, борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. д.
Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» будет направлен на развитие технологического суверенитета в производстве лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медизделий. На него до 2030 г. из федбюджета выделят 37,5 млрд руб. В структуру нацпроекта вошли пять федеральных проектов. Два из них будет курировать Минздрав: «Медицинскую науку» и «Технологии разработки лекарств, медизделий и платформ нового поколения». Проекты по биомедицинским и когнитивным технологиям будущего, а также по регенеративной биомедицине будут находиться в ведении Минобрнауки. А Минпромторг проследит за развитием производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медизделий.
Основную часть финансирования – более 2 трлн руб. – направят на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в который вошли 11 федпроектов. К восьми ранее действующим проектам и социально-экономическим инициативам (среди которых – медицинские кадры, цифровые сервисы, борьба с гепатитом С и др.) добавили три новых: «Здоровье для каждого», «Развитие федеральных медицинских учреждений» и «Совершенствование экстренной помощи».
Проект «Оказание экстренной медицинской помощи» направлен на создание в регионах более 99 приемных отделений с современной инфраструктурой. За счет повышения доступности экстренной медпомощи планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Ежегодно, по словам Голиковой, в стационары по экстренным показаниям обращается порядка 11 млн человек. Вместе с этим будут развиваться федеральные медучреждения. К 2030 г. планируется улучшить 95 медорганизаций, а сеть национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), оказывающих высокотехнологичную медпомощь, расширить до 45, сообщил глава Минздрава (в 2024 г. – 37 НМИЦ).
«Здоровье для каждого» – федпроект по профилактике, сказала Голикова. Основные его цели – продление здоровой и активной жизни, долголетие и выдача персонализированных рекомендаций по ведению ЗОЖ. К 2030 г. планируется увеличить в 1,5 раза долю граждан, придерживающихся ЗОЖ по сравнению с 2023 г., уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 2023 г. доля таких россиян составляла 9,1% (в 2024 г. – 9,7%). Среди других целей – снижение доли потребления алкоголя и табака (на 8,5 и 14,4% соответственно).
До 78 лет
должна вырасти ожидаемая продолжительность жизни к 2030 г. Это прописано в указе президента Владимира Путина о национальных целях развития России от мая прошлого года. К 2036 г. ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 81 года. В 2023 г. продолжительность жизни в России достигла 73,5 года, сообщал в апреле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин
«Профилактика дешевле, чем лечение», – говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В то же время профилактические мероприятия по опыту предыдущих лет, вероятно, будут направлены на усредненное население с усредненными факторами риска, продолжила она. Это рекомендации по рациональному питанию, физической активности, здоровому сну, отказу от курения, контролю уровня артериального давления, массы тела, холестерина и т. д. Но, по словам Попович, в России на практике все еще не работает персонализированный подход к решению проблем с нездоровым поведением, который характерен для западных стран. Впрочем, по словам Голиковой, в стране еще с 2009 г. работают центры здоровья – сейчас их 484. Предполагается, что они должны заниматься созданием индивидуальных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ.
Как отмечается в презентации Мурашко, за шесть лет будут открыты еще 200 центров здоровья для взрослых. А для 9 млн человек, у которых выявили факторы риска развития хронических заболеваний во время диспансеризации, сформируют индивидуальные профилактические программы.
Факторы риска возникновения заболеваний известны с 1940-х гг. – например, курение, говорила замдиректора по научной работе и образованию ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко» Оксана Александрова 25 февраля на пресс-конференции. Если раньше система здравоохранения занималась профилактикой болезней при наличии факторов риска, теперь надо выходить на следующий уровень – профилактировать возникновение самих факторов риска, уверена она.