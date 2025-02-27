На новые нацпроекты по здравоохранению выделят более 2 трлн рублей

«Профилактика дешевле, чем лечение», – говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В то же время профилактические мероприятия по опыту предыдущих лет, вероятно, будут направлены на усредненное население с усредненными факторами риска, продолжила она. Это рекомендации по рациональному питанию, физической активности, здоровому сну, отказу от курения, контролю уровня артериального давления, массы тела, холестерина и т. д. Но, по словам Попович, в России на практике все еще не работает персонализированный подход к решению проблем с нездоровым поведением, который характерен для западных стран. Впрочем, по словам Голиковой, в стране еще с 2009 г. работают центры здоровья – сейчас их 484. Предполагается, что они должны заниматься созданием индивидуальных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ.