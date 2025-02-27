«Ночлежка» предложила привлечь узкопрофильных врачей к медпомощи бездомным

«Ночлежка» предложила привлечь узкопрофильных врачей к медпомощи бездомнымВ департаменте соцзащиты Москвы говорят, что лица без определенного места жительства получают необходимую помощь
Для медицинской помощи бездомным требуются специализированные медицинские учреждения с узкопрофильными специалистами и оборудованием. Такое мнение выразила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова, комментируя «Ведомостям» поручение Владимира Путина от 7 февраля. Его суть состоит в том, что медпомощь лицам без определенного места жительства должна оказываться «по месту их пребывания». Они будут получать помощь даже при отсутствии регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования и страхового номера индивидуального лицевого счета, говорится в поручении. Ответственным за это назначен председатель правительства Михаил Мишустин, срок исполнения – до 1 июля 2025 г.
По словам Байбаковой, сейчас бездомные, находящиеся в Москве, могут получить медицинскую помощь в мобильных здравпунктах. В них работают фельдшеры, а не узкие специалисты, поэтому помощь носит базовый характер, а направления на профильные обследования не выдаются, утверждает она. В качестве другого варианта, который можно было бы использовать для исполнения поручения президента, Байбакова предложила предоставить бездомным возможность получать помощь внутри действующих медучреждений. Если у бездомного нет документов и регистрации, то единственный вид медицинской помощи, который ему доступен, – это скорая, сказала Байбакова.
В некоторых случаях скорая помощь приезжает, но не всегда забирает человека, продолжила она. Иногда бездомные приходят в «Ночлежку» или другие подобные некоммерческие организации специально для того, чтобы попросить вызвать скорую. Так повышается вероятность, что она приедет, пояснила Байбакова. Но и после госпитализации возникают трудности, говорит она: зачастую бездомного быстро выписывают и отправляют на амбулаторное лечение, когда он не в состоянии продолжить лечение должным образом (делать уколы, принимать лекарства).
В Москве 28 лет работает Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки, задача которого – поддержка и ресоциализация бездомных людей, сообщил «Ведомостям» представитель департамента труда и соцзащиты населения столицы. Диспетчерская служба обрабатывает поступающие звонки, после чего мобильные бригады «Социальный патруль» выезжают к человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. При необходимости специалисты вызывают бездомному скорую и не покидают его до момента госпитализации, утверждают в департаменте.
Помимо этого с 2021 г. в городских клинических медучреждениях общего профиля действует проект «Социальная помощь в больницах», напомнили в департаменте. Если человек нуждается в амбулаторном наблюдении после лечения, при согласии координаторы направляют его в Центр соцадаптации или одну из партнерских некоммерческих организаций – например, «Теплый прием». Противотуберкулезную специализированную помощь по экстренным и неотложным показаниям лицам без определенного места жительства оказывают в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом. Медпомощь при психических расстройствах оказывается в психиатрическом стационаре, обслуживающем территорию, на которой у бездомного выявили показания для госпитализации, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения.
Если бездомному нужна не срочная медицинская помощь, ему предлагают проехать в Центр соцадаптации, в котором есть возможность восстановить документы: паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС, уточнили в департаменте. Процесс восстановления занимает пять рабочих дней, сказали там.
С 2016 г. организация «Ночлежка» на основе данных Росстата ведет индекс смертности бездомных. В 2023 г. самые высокие индексы получили Краснодарский край, Санкт-Петербург и Магаданская область. Всего по итогам 2023 г. в России умерло минимум 57 462 бездомных, что сопоставимо с населением Воркуты, писали «Ведомости». Численность бездомных в России, согласно данным Всероссийской переписи населения в 2021 г., составляла 11 285 человек. Угроза жизни бездомным людям повышается из-за отсутствия в регионах пунктов обогрева в холодное время года и невозможности получить плановую медицинскую помощь без документов и штампа о регистрации, говорила «Ведомостям» Байбакова.