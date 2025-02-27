«Ночлежка» предложила привлечь узкопрофильных врачей к медпомощи бездомным

По словам Байбаковой, сейчас бездомные, находящиеся в Москве, могут получить медицинскую помощь в мобильных здравпунктах. В них работают фельдшеры, а не узкие специалисты, поэтому помощь носит базовый характер, а направления на профильные обследования не выдаются, утверждает она. В качестве другого варианта, который можно было бы использовать для исполнения поручения президента, Байбакова предложила предоставить бездомным возможность получать помощь внутри действующих медучреждений. Если у бездомного нет документов и регистрации, то единственный вид медицинской помощи, который ему доступен, – это скорая, сказала Байбакова.