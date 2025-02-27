Представители власти и эксперты обсудили адаптацию участников боевых действий

Представители власти и эксперты обсудили адаптацию участников боевых действийОни испытывают сложности с социализацией и трудоустройством
В фонд «Защитники Отечества» поступают письма от участников специальной военной операции с вопросами о том, «как им жить дальше»: где и как искать работу после окончания боевых действий, как восстанавливать здоровье, кто поможет в реабилитации. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева на пленарной сессии форума ЛДПР «Плечом к плечу!» в Доме Союзов.
По оценке директора департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова, люди с опытом прохождения спецоперации – это «ценнейшие кадры», у которых выработана дисциплина, самостоятельность, ответственность, лидерские качества и умение работать в команде. «Усилия, которые государство затратит на их трудоустройство, полностью оправданны. Цель – удовлетворить и потребность человека в трудоустройстве, и потребность государства в целом», – сказал он на тематической сессии форума. Уже сейчас нужно начинать готовиться к встрече с теми, кто вернется из зоны боевых действий, согласился модератор сессии, депутат фракции ЛДПР Станислав Наумов, добавив, что для работы с ними необходимы компетентные кадры.
Социально-психологической адаптацией участников спецоперации должны заниматься специалисты узкого профиля, работодатели с этим самостоятельно не справляются, говорит заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Бурков. «Мужики, вернувшиеся с фронта, никогда не говорят о своих проблемах. Они никогда не скажут врачу, особенно женщине, что у них есть какие-то последствия посттравматического синдрома. В этом заключается сложность», – поделился он. По его мнению, сейчас стоит подготавливать психологов из числа именно участников спецоперации, поскольку так вернувшимся с военных действий мужчинам «будет легче говорить о своих проблемах и выявлять психологические травмы».
Военные испытывают стресс из-за сложностей с возвращением к мирной жизни, к семье, работе и быту, не понимая, где они еще могут быть востребованы, говорит представитель ассоциации экспертов кадрового развития «Люди. Бизнес. Будущее» Марина Косякова. «Они действительно обладают большим количеством востребованных навыков и знаний, которые нужны на рынке труда, но при этом многие из них испытывают недоверие к людям, могут испытывать какие-то посттравматические стрессовые расстройства. Из-за этого работодатели малого и среднего бизнеса <...> будут к ним относиться очень осторожно», – предупредила она. В связи с этим одна из задач – это повышение массовой заинтересованности компаний в трудоустройстве таких бойцов, подчеркнула Косякова. Кроме того, по ее словам, участники спецоперации даже имеют преимущества на рынке на труда: им свойственна ответственность, дисциплина, собранность, тогда как молодежи больше важен баланс между работой и личной жизнью, а за сложные задачи они берутся только в том случае, если они им очень интересны, посетовала Косякова.
Трудоустройство военных
28 января президент Владимир Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве участников спецоперации, которые после возвращения с фронта должны найти свое место и работать с достойной зарплатой, отметил он во время общения с работниками «АвтоВАЗа» 25 января.
Сейчас в России действует программа «Время героев». Ее целью является подготовка компетентных руководителей из числа участников боевых действий на Украине для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. В дополнение к федеральной программе в субъектах РФ запускаются ее региональные аналоги (см. «Ведомости» от 21 января). Чтобы кадровый резерв не сокращался, рекомендовано предусмотреть дистанционное обучение фронтовиков.
«Десятки тысяч наших героев вернутся с фронта. Многие из них – с проблемами со здоровьем, другие – с психологическими проблемами. Всем им предстоит пройти сложную психологическую адаптацию к мирной жизни. Они вернутся в регионы, где средняя зарплата существенно меньше, чем те деньги, которые они получают сейчас. Они заслуженно и обоснованно будут требовать уважения и особого отношения к себе, искать свое место в мирной жизни. И наш долг, наша задача – прийти им на помощь», – говорил 25 февраля замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
С начала боевых действий деятельность психологов действительно стала более востребованной, сказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Многие специалисты в рамках переподготовки в сжатые сроки освоили «довольно сложные материалы по <...> сохранению психического здоровья» военнослужащих, поделилась она. Сейчас важно позволить военнослужащим открыть для себя новые перспективы и смыслы жизни, это «существенный» момент в части помощи участникам спецоперации, говорила на другой сессии руководитель «Виртуальной клиники» Московского института психоанализа Ольга Валаева. По словам ветерана спецоперации Валерия Зинкевича, полноценным выздоровление и возвращение в мирную жизнь бойца будет только в том случае, если у него есть семья и дети, а «больше ничего и не надо».
Необходимо уже сейчас понимать, что от ПТСР так или иначе страдает каждый участник спецоперации, сказал «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин. Сведения о том, сколько людей находится в зоне боевых действий, обновляются не часто. Цифру в 700 000 президент называл в ходе встречи с участниками кадровой программы «Время героев» в июне 2024 г. Основная проблема сейчас – это нехватка профильных психологов, продолжает Рощин.
В среднем психологическая реабилитация вернувшихся из зоны военных действий занимает около года, но с такими пациентами высок риск рецидива или радикальных действий с их стороны, предупреждает Рощин. «Им важно именно помочь [ментально] вернуться, т. е. выйти из боевого режима, где он находится между жизнью и смертью, и [зайти] в мирное время, где он просто живет», – объяснил он. Поэтому, продолжает Рощин, бывшим военным действительно сложно адаптироваться к жизни «на гражданке» и интегрироваться в «обычную» работу.