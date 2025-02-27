Представители власти и эксперты обсудили адаптацию участников боевых действий

Трудоустройство военных

28 января президент Владимир Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве участников спецоперации, которые после возвращения с фронта должны найти свое место и работать с достойной зарплатой, отметил он во время общения с работниками «АвтоВАЗа» 25 января.

Сейчас в России действует программа «Время героев». Ее целью является подготовка компетентных руководителей из числа участников боевых действий на Украине для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. В дополнение к федеральной программе в субъектах РФ запускаются ее региональные аналоги (см. «Ведомости» от 21 января). Чтобы кадровый резерв не сокращался, рекомендовано предусмотреть дистанционное обучение фронтовиков.

«Десятки тысяч наших героев вернутся с фронта. Многие из них – с проблемами со здоровьем, другие – с психологическими проблемами. Всем им предстоит пройти сложную психологическую адаптацию к мирной жизни. Они вернутся в регионы, где средняя зарплата существенно меньше, чем те деньги, которые они получают сейчас. Они заслуженно и обоснованно будут требовать уважения и особого отношения к себе, искать свое место в мирной жизни. И наш долг, наша задача – прийти им на помощь», – говорил 25 февраля замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.