Повторное участие присяжного в процессе не влияет на объективность вердикта

Очень многие люди становятся присяжными не единожды, подтвердила в беседе с «Ведомостями» адвокат из АП Москвы, АБ «Сословие», к. ю. н. Юлия Стрелкова. По ее словам, в Москве и области до половины, если не более, явившихся на отбор кандидатов могли исполнять обязанности присяжных и раньше: один, два, три или более раз. Это не подразумевает, что все «опытные» присяжные ранее выносили обвинительные вердикты, скорее, по мнению Стрелковой, они могут быть интересны суду ввиду их ответственного отношения – они не сорвут рассмотрение дела, будут приходить на все судебные заседания. В судебной практике и до определения КС сложился консенсус по этому вопросу: можно участвовать в рассмотрении дел и без 12-месячного перерыва, главное – в разные календарные годы, заверила она.