Повторное участие присяжного в процессе не влияет на объективность вердикта

Повторное участие присяжного в процессе не влияет на объективность вердиктаК такому выводу пришел Конституционный суд
Ограничение для присяжных заседателей участвовать в судебном процессе только один раз в год обусловлено не неким риском их «профессионализации», а исключительно целью ограничения избыточного бремени исполнения обязанностей присяжного, возлагаемого на гражданина, и соразмерного распределения этой обязанности, к такому выводу пришел Конституционный суд (КС) в отказном определении. Поэтому этот год может быть не равен 12 месяцам, а являться календарным.
С жалобой в КС обратился Дмитрий Еремин. Он пытался оспорить норму статьи 326 Уголовно-процессуального кодекса (составление предварительного списка присяжных заседателей) и положения закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ». Эти нормы устанавливают правило, что одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза. Согласно закону, граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных в порядке один раз в год на 10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела в этот срок не завершилось, то на все время рассмотрения этого дела.
В мае 2022 г. Красноярский краевой суд на основе вердикта присяжных вынес Еремину обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Из фабулы дела следует, что осенью 2020 г. осужденный лечился в наркоклинике «Чистый город» и совершил там поджог. Погибли четыре пациента. Согласно приговору, Еремин совершил поджог из-за личных неприязненных отношений с одним из лечившихся в клинике.
По мнению Еремина, в ходе формирования коллегии присяжных в начале 2022 г. сторона защиты заявляла отвод кандидатам в присяжные на том основании, что они в 2021 г. уже участвовали в данном качестве в других делах. В удовлетворении отводов судьей было отказано. Вышестоящие инстанции также не усмотрели в этом нарушения прав подсудимого, указав, что годичный срок исчисляется с 1 января календарного года, а не с момента фактического окончания выполнения присяжным своих обязанностей.
По мнению заявителя, повторное участие присяжных через короткий промежуток времени создает угрозу его квазипрофессионализации, а также снижает качество принимаемых им решений и создает необоснованный авторитет одних присяжных, имеющих регулярный опыт участия в судопроизводстве, перед другими.
Оспариваемые Ереминым нормы, ограничивающие призыв граждан к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей одним разом в год, «направлены прежде всего на защиту прав граждан, вовлекаемых в отправление правосудия, от возможных избыточных в связи с таким участием их обременений», резюмировал КС. Суд пояснил, что федеральный законодатель, допуская возможность неоднократного участия присяжных в процессе, исходит из презумпции того, что предыдущее участие «не свидетельствует об утрате присяжным объективности и беспристрастности при участии в новом судебном разбирательстве по другому уголовному делу».
Позиция КС представляется убедительной, говорит советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Сергей Насонов. По его мнению, трактовка в судебной практике термина «год» как календарный год не расходится с логикой этой нормы.
Во-первых, никакого «обучения» нормам права присяжные заседатели во время процесса не проходят, во время процессуальных споров между сторонами они удаляются из зала заседания, объясняет эксперт. Нормы УПК запрещают им обсуждать дело до момента вынесения вердикта, напомнил Насонов. Во-вторых, подчеркнул адвокат, этой «профессионализации» препятствует компетенция присяжных, которые лишь устанавливают доказанность фактов (уникальных по каждому делу) и виновность подсудимого. Если у присяжного прошлый опыт участия в процессах породил предубежденность, то выявить это – обязанность сторон и суда, подчеркнул Насонов.
Неоднократное участие одних и тех же присяжных советник ФПА объясняет тем, что это случайная выборка программы (спецпрограмма «Выборы». – «Ведомости») и осознанность граждан, которые понимают важность участия в правосудии и, соответственно, приходят по вызову. Насонов рассказал, что в России до 1917 г. присяжные участвовали в рассмотрении дел сессионно и за одну сессию рассматривали несколько дел – никаких нареканий это не вызывало. По каждому четвертому делу российские присяжные выносили оправдательные вердикты, вспоминает он.
КС, по мнению старшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая, проигнорировал доводы заявителя о том, что вторым целевым назначением указанных ограничений являются резоны, связанные с намного более важным вопросом: гарантии независимости суда (присяжного). Он согласен с доводом заявителя о том, что повторное участие одного и того же лица через короткий промежуток времени создает угрозу его квазипрофессионализации. Кроме того, рассуждает собеседник, такое странное стечение обстоятельств, когда отдельное лицо почему-то необоснованно часто избирается присяжным, может свидетельствовать о том, что это происходит не случайно и государство в лице его многочисленного репрессивного аппарата содействует этому. По крайней мере суд должен был изучить эту ситуацию досконально и скрупулезно, считает Тай.
Очень многие люди становятся присяжными не единожды, подтвердила в беседе с «Ведомостями» адвокат из АП Москвы, АБ «Сословие», к. ю. н. Юлия Стрелкова. По ее словам, в Москве и области до половины, если не более, явившихся на отбор кандидатов могли исполнять обязанности присяжных и раньше: один, два, три или более раз. Это не подразумевает, что все «опытные» присяжные ранее выносили обвинительные вердикты, скорее, по мнению Стрелковой, они могут быть интересны суду ввиду их ответственного отношения – они не сорвут рассмотрение дела, будут приходить на все судебные заседания. В судебной практике и до определения КС сложился консенсус по этому вопросу: можно участвовать в рассмотрении дел и без 12-месячного перерыва, главное – в разные календарные годы, заверила она.
Главный вопрос, заметила Стрелкова, тут заключается не в том, насколько много потеряет правосудие от того, что половина коллегии ранее уже рассмотрела три уголовных дела, а в возможности сторон узнать из материалов дела, как именно это получилось. Но процедура формирования списков кандидатов для вызова в суд закрыта даже от сторон по делу, сказала адвокат.
Иная позиция КС могла бы просто поставить под удар само существование суда присяжных, считает Стрелкова.
Старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова, напротив, указывает, что четкое определение в законе возможности привлечения лица в качестве присяжного только по истечении одного года после его участия в предыдущем разбирательстве минимизировало бы риски возникновения предвзятости и вынесения некачественных решений. Такое закрепление могло бы стать дополнительной гарантией формирования коллегии присяжных наряду с теми, на которые указал КС, отметила юрист.