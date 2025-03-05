Депутаты предложили менять условия госконтрактов при благоустройстве территорий

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает возможность изменения существенных условий госконтрактов по благоустройству территорий. Это можно будет сделать, в случае когда объем или виды выполняемых работ изменились не более чем на 10% от цены контракта. Проект был опубликован в думской базе 3 марта. Изменения коснутся закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 г.