Депутаты предложили менять условия госконтрактов при благоустройстве территорий

Депутаты предложили менять условия госконтрактов при благоустройстве территорийЭто позволит не расторгать их при изменении объема работ, но возможны и злоупотребления, считают эксперты
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает возможность изменения существенных условий госконтрактов по благоустройству территорий. Это можно будет сделать, в случае когда объем или виды выполняемых работ изменились не более чем на 10% от цены контракта. Проект был опубликован в думской базе 3 марта. Изменения коснутся закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 г.
К существенным – или обязательным – условиям госконтракта относятся его предмет, цена, ответственность сторон, а также порядок и сроки оплаты, приемки и оформления результатов приемки. Сейчас условия можно менять, в случае когда по контрактам на строительство, реконструкцию или капремонт изменился объем или вид выполняемых работ.
Мера в том числе коснется работ и услуг, которые, как единственный поставщик, предоставляют уполномоченные органы исполнительной власти, госкорпорация «Роскосмос», госучреждения, государственные унитарные предприятия или акционерные общества (100% акций должны принадлежать России), отмечается в пояснительной записке. Например, в случае закупки услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, где единственным поставщиком является Росреестр.
Помимо этого проект предлагает изменять сроки контрактов на строительный контроль, в случае если сроки строительства, реконструкции и капитального ремонта изменились. При этом измененный срок исполнения такого контракта не должен превышать срок выполнения основных работ.
Среди авторов инициативы – первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (все из «Единой России»), а также зампред Совета Федерации (СФ) Николай Журавлев, председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин.
Благоустройство территорий включает в себя прокладывание дорожек, установку освещения, видеонаблюдения и детских площадок, а также озеленение, водоотведение и др. Авторы указывают, что во время этих работ «зачастую возникает потребность в изменении проектных решений, их объемов и видов» по пожеланиям жителей, при непредвиденных работах и проблемах с оборудованием. К последнему, в частности, относится изменение стоимости материалов и увеличение сроков поставок.
Сейчас закон не допускает замену или добавление новых видов работ и материалов при благоустройстве территорий, отмечается в пояснительной записке. Поэтому заказчик, если появилась потребность изменить проект, вынужден расторгать старый контракт и проводить допзакупку, для того чтобы заключить новый на выполнение работ и поставку оборудования. Из-за этого увеличивается срок реализации и «возникают риски социальной напряженности и недостижения показателей указанного национального проекта в установленные сроки», говорится в документе. Все это приводит к дополнительным издержкам.
Внесенные изменения – «важный шаг в эволюции системы госзакупок», считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Ограничения в 10% от цены контрактов – это разумный компромисс, который позволит заказчикам и исполнителям гибко реагировать на меняющиеся условия и сохранит баланс интересов, заявила она «Ведомостям». Вместе с этим эксперт не исключила злоупотребления: по ее словам, даже при ограничениях в 10% есть вероятность неправомерного увеличения стоимости работ без проведения конкурентных процедур.
Злоупотребления допустила и руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. При этом она отметила, что запрос на более гибкие условия контрактов существует давно. На практике часто возникают ситуации, когда во время земляных работ может проявиться непредусмотренная сложность грунтов, необходимость допукрепления или защиты, дополнила она. «Ситуация осложняется климатическими условиями нашей страны и сезонностью работ, когда каждая неделя задержки увеличивает риски срыва проекта», – сказала Позднякова.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить необходимость данной инициативы и ее соответствие конкурентному законодательству.