Никита Джигурда дошел до Конституционного суда

Никита Джигурда дошел до Конституционного судаАктер просит проверить нормы наследования имущества по иностранному завещанию
Известный артист Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС) – он оспаривает норму Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования, узнали «Ведомости». Актер считает, что сейчас в законодательстве присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.
Подачу жалобы в КС «Ведомостям» подтвердил его адвокат Илья Цитренко. КС ее зарегистрировал, но пока не принял к рассмотрению.
Наследственная тяжба Джигурды касается трех квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали подруге артиста – Людмиле Браташ, умершей в 2016 г. Артист и его супруга утверждали, что Браташ завещала имущество им (завещание составлено во Франции), но в том же году родная сестра умершей Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она. Суд встал на сторону Романовой. Супруги пытались добиться признания Романовой недостойной наследницей. В 2018 г. Кунцевский суд им в этом отказал. При этом суд отклонил встречный иск Романовой о признании завещания недействительным. Сторонами не было представлено доказательств как действительности, так и недействительности завещания, указал суд. Сам Джигурда настаивал в суде, что подруга завещала активы ему с женой.
В марте 2024 г. Кунцевский суд взыскал с актера и его жены 500 000 руб. в пользу Романовой в качестве расходов на юриста. В апелляционном определении Мосгорсуда говорилось, что проверить факт спорного завещания наследодателя Браташ при отсутствии оригинала указанного документа невозможно. А при отсутствии наследников по завещанию наследование осуществляется по закону, согласно установленной очередности. Таким образом, в собственность Романовой кроме четырех квартир по наследству перешли два машино-места, кладовая и деньги на банковских счетах.
Джигурда, по информации СМИ, планировал в случае успеха в судебном споре передать средства от многомиллионного имущества на нужды специальной военной операции.
Как пояснил «Ведомостям» Цитренко, обжалуемая норма (ст. 1111 ГК) является основной при определении порядка наследования по завещанию или по закону. Проблема с завещанием, по его словам, возникла из-за того, что суд, видимо, посчитал, что оно не соответствует российским требованиям. «Но от этого никуда завещание не делось», – сказал адвокат. Более того, продолжает защитник, в жалобе в КС они ссылаются на нормы закона, которые говорят о том, что завещание, составленное в другой стране, если оно составлено по правилам той страны, где оно составлено, действует на территории Российской Федерации. Соответственно, считает Цитренко, в деле Джигурды данная норма применена была неверно. «Мы обратились в Конституционный суд, чтобы он дал оценку», – пояснил он.
Чем известен Джигурда
Актер родился в Киеве в 1961 г. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. В 2008 г. получил звание народного артиста Чеченской республики.
Осенью 2016 г. Джигурда объявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.
С предпринимательницей Людмилой Браташ, по данным СМИ, он был знаком с 2010 г.
В 2017 г. Джигурда получил гражданство Донецкой народной республики (ДНР).
Завещание должно быть составлено в письменном виде и иметь нотариальную форму, отмечает партнер семейной практики Key Consulting Group Наталья Бигвава. Если завещание на имущество в России составлено за границей, то такое завещание будет действительным при условии его перевода на русский язык с нотариальным удостоверением и проставлением на нем апостиля, пояснила она. Бигвава отметила, что в каждой стране свое законодательство, регулирующее порядок наследования. Поэтому, говорит юрист, наследование иностранного имущества всегда предполагает пересечение сразу нескольких правовых систем: той, в которой находится имущество, и той, в которой жил наследодатель.
Довольно распространенными в российской судебной практике являются ситуации с неоднозначным толкованием завещаний, составленных за пределами страны, заметила старший партнер АБ «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марина Дубровская.
В данном деле, ввиду того что завещание было составлено и удостоверено за границей, возникают трудности в исполнении нотариусом последней воли умершего, уточнила адвокат. «И это неудивительно, ведь законодательство России и иностранных государств часто противоречат друг другу», – сказала Дубровская.
Адвокат напомнила о позиции Верховного суда, который ранее указал нижестоящим судам, что следует устанавливать содержание норм иностранного права, исходя из их официального толкования, практики применения и доктрины, принятой в данном иностранном государстве. Суд имеет возможность обращаться за помощью в этом вопросе в компетентные органы, организации, а также к независимым экспертам.
С учетом того что оригинал завещания отсутствует, суды не имели возможности исследовать его подлинность и проверить его на соответствие праву того государства, в котором оно составлялось. По мнению Дубровской, в связи с этим решения судов выглядят вполне законными и обоснованными.