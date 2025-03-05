Никита Джигурда дошел до Конституционного суда

Как пояснил «Ведомостям» Цитренко, обжалуемая норма (ст. 1111 ГК) является основной при определении порядка наследования по завещанию или по закону. Проблема с завещанием, по его словам, возникла из-за того, что суд, видимо, посчитал, что оно не соответствует российским требованиям. «Но от этого никуда завещание не делось», – сказал адвокат. Более того, продолжает защитник, в жалобе в КС они ссылаются на нормы закона, которые говорят о том, что завещание, составленное в другой стране, если оно составлено по правилам той страны, где оно составлено, действует на территории Российской Федерации. Соответственно, считает Цитренко, в деле Джигурды данная норма применена была неверно. «Мы обратились в Конституционный суд, чтобы он дал оценку», – пояснил он.