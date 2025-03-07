Депутаты поспорили с сенатором Клишасом о конституционности умерщвления собак

Депутаты поспорили с сенатором Клишасом о конституционности умерщвления собакОн напомнил о постановлении КС, признающем эвтаназию животных исключительной мерой
Депутаты Госдумы, которые продвигают право регионов на умерщвление бездомных животных, вступили в публичный спор с сенатором, главой комитета Совета Федерации по госстроительству Андреем Клишасом. Это произошло после публикации в его Telegram-канале, в которой тот напомнил позицию Конституционного суда (КС) 2024 г. о недопустимости умерщвления бездомных животных. Исходя из позиции КС, написал Клишас еще 5 марта, можно сделать вывод «о недопустимости введения в федеральное законодательство бессрочного и распространяемого на всю территорию РФ, без учета сложившихся обстоятельств в конкретном субъекте РФ, положения о возможном умерщвлении животных, содержащихся в приютах».
На эти сообщения довольно оперативно отреагировали депутаты, которые 1 марта внесли в Госдуму межфракционный законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте (его тоже определят региональные власти). Умерщвление будет возможно, если для бездомных собак и кошек за это время не нашелся хозяин. По действующим нормам закона об ответственном обращении с животными, приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают непереносимые физические страдания и болезни, не совместимые с жизнью. Под инициативой подписались 24 депутата.
Инициатором проекта выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Хотя среди авторов законопроекта не было спикера нижней палаты Вячеслава Володина, он его поддержал – как минимум на словах. «Важно защитить людей, особенно детей от нападения собак, – заявил спикер по итогам совета Госдумы 3 марта. – Мы предлагаем расширить полномочия регионов, с тем чтобы эффективно решалась эта проблема». По его словам, «собаки не должны сворами бегать по улицам и нападать на людей», а у желающих остается «возможность взять бездомную собаку из приюта домой и заботиться о ней».
Депутаты против собак
Депутаты обсуждали нерешенную проблему нападений бездомных собак на людей 11 февраля на закрытой части пленарного заседания, писали «Ведомости». Тогда Останина назвала действующий закон «беззубым». Уже 25 февраля на пленарном заседании Володин призвал депутатов подготовить законопроект, ссылаясь на необходимость защиты детей.
В 2024 г. обратились за медицинской помощью из-за укусов собак 237 000 человек (включая ослюнения и оцарапывания), сообщал «Ведомостям» Роспотребнадзор. Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г., уточнил представитель службы. Закон, который дал регионам право самостоятельно регулировать проблему бездомных животных, вступил в силу 24 июля 2023 г.
Уже на следующий день после публикации сенатора Клишаса Останина спросила у первого зампредседателя СФ Андрея Яцкина, выражает ли Клишас мнение всей верхней палаты. Вопрос был поднят в ходе совещания руководства Госдумы со статс-секретарями-заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти 6 марта. Яцкин отметил, что СФ пока не вырабатывал никакой позиции по законопроекту о бездомных животных, рассказала «Ведомостям» Останина. Позиция Клишаса – это личное мнение сенатора, о котором Яцкин пообещал доложить председателю СФ Валентине Матвиенко, привела его слова Останина.
Володин на той же встрече выдвинул предположение о возможном «конфликте интересов» Клишаса. «Никто не отменял закон федеральный о конфликте интересов. Смысл закона – если депутат имеет отношение к какому-то роду деятельности, а в данном случае к ассоциации собак разных видов, он должен уведомить генерального прокурора о том, что будет занимать позицию по данному вопросу или участвовать в рассмотрении этого вопроса. Председателя палаты нужно уведомить. Все иное может навлечь на него проблемы. <...> Если не сделаны такие заявления, то мы переживаем. Так можно и мандата лишиться», – сказал Володин на заседании 6 марта. Видеозапись со словами председателя Госдумы Останина опубликовала в своем Telegram-канале.
Закона о конфликте интересов в России не существует. Но нормы законодательства (к примеру, ст. 10 закона о противодействии коррупции), которые регулируют ситуации, схожие с теми, о которые упомянул Володин. Однако, судя по контексту, речь может идти о принятых в 2018 г. поправках в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В статье 6 этого закона прописано, что парламентарий должен сообщать в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера «о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Когда эта инициатива принималась, на сайте Госдумы сообщали, что за лоббизм личных интересов думцев «будут лишать руководящих должностей», но пока, судя по всему, массового распространения такая практика не получила.
Спикер Госдумы, к слову, не сказал, какой может быть конфликт интересов в случае с дискуссией между сенатором и депутатами по еще не принятому закону. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», Клишас с 7 ноября 2007 г. по 26 апреля 2017 г. был президентом общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаководства» (РФОС). Это действующая организация, но Клишас сказал РБК, что больше ею не руководит. Впрочем, он не единственный парламентарий, которого можно связать с общественной организацией, в т.ч. по теме законотворчества. К примеру, Останина, которая возглавляет думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, является председателем общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз».
Примечательно, что в 2017-2018 гг. дискуссия между влиятельными представителями двух палат парламента по поводу другого законопроекта – о запрете контактной притравки диких животных – вылилась в то, что он сперва был отклонен СФ. Вечером 6 марта после заявлений депутатов, Клишас написал в своем Telegram-канале: «Уважаемые коллеги, никакого конфликта нет, идет профессиональное обсуждение постановления Конституционного суда от 18 июля 2024 года N 38 – П по принятым в Думе стандартам дискуссии».
18 июля 2024 г. КС вынес постановление, в котором признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой. Применяться она может только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека, подчеркнул суд. При этом саму норму закона об ответственном обращении с животными, позволяющую регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными собаками, КС признал соответствующей Конституции. С запросом в инстанцию обращался верховный суд Бурятии на принятые поправки в закон об ответственном обращении с животными, позволяющие регионам принимать самостоятельные решения о способах умерщвления бездомных собак.
Согласно постановлению, основанием для эвтаназии бездомных животных, находящихся в пунктах временного содержания, станет нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, уточнял глава КС Валерий Зорькин. «В иных случаях [эвтаназия] может быть обусловлена сложившейся в субъекте или на части его территории экстраординарной ситуацией для обеспечения безопасности граждан от нападения животных без владельцев или от распространения переносимых ими опасных болезней и только когда организация других мероприятий <...> объективно не может привести к решению этой ситуации», – говорил он.
Зорькин указывал, что эвтаназия не должна применяться сразу: регионы должны предусмотреть срок и условия для обнаружения животного его владельцем. Поводом для умерщвления не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов – это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными. Но животные без владельца <...> объективно представляют более серьезную угрозу для охраняемых ценностей по сравнению с животными, которые имеют владельца или владелец которых известен. Этим, следует из позиции КС, предопределяется введение специальных правил осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.