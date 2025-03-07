Депутаты поспорили с сенатором Клишасом о конституционности умерщвления собак

Закона о конфликте интересов в России не существует. Но нормы законодательства (к примеру, ст. 10 закона о противодействии коррупции), которые регулируют ситуации, схожие с теми, о которые упомянул Володин. Однако, судя по контексту, речь может идти о принятых в 2018 г. поправках в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В статье 6 этого закона прописано, что парламентарий должен сообщать в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера «о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Когда эта инициатива принималась, на сайте Госдумы сообщали, что за лоббизм личных интересов думцев «будут лишать руководящих должностей», но пока, судя по всему, массового распространения такая практика не получила.