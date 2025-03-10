Уровень тревожности россиян снижается с начала 2025 года

Среди событий недели (опрос проводился с 28 февраля по 2 марта), заинтересовавших россиян, впервые на лидирующей позиции оказалась тема контактов между Россией и США – наиболее важной ее сочли 18% граждан. На втором месте среди событий недели – спецоперация на Украине (14%). Опрос, который проводился 21–23 февраля, также выявил, что ведущими инфоповодами для граждан стали два события: телефонный разговор Путина и Трампа 12 февраля и встреча делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. 32% респондентов назвали эти темы наиболее интересными. Второе место занимала спецоперация (15%). В ходе опроса ФОМа с 14 по 16 февраля по 20% опрошенных говорили как о самых важных темах о подготовке к встрече Путина и Трампа, а также о спецоперации на Украине.