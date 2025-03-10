Уровень тревожности россиян снижается с начала 2025 года

Уровень тревожности россиян снижается с начала 2025 годаСпецоперация уступила лидерство в информационной повестке переговорам России и США
С начала 2025 г. тревожность россиян поступательно снижается: с 26 января по 2 марта этот показатель уменьшился на 8 п. п. – с 44 до 36%. Это следует из замеров фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Такой невысокий уровень тревожности граждане не ощущали уже почти восемь месяцев – последний раз уровень беспокойства, равный 33%, ФОМ зафиксировал 28 июля 2024 г. Между этими датами уровень тревоги держался на 40–45%. Спокойствие, соответственно, также достигло максимума с лета и составило 57% – этот индикатор стал постепенно повышаться с 22 декабря 2024 г.
Часто позитивная динамика в общественном настроении связана не столько с какими-то конкретными событиями, сколько с отсутствием ситуаций, которые могли бы резко повысить уровень тревожности, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. При этом он не исключил, что падение тревожности может быть связано с налаживанием Россией международных отношений. Нынешнее снижение тревожности у людей имеет несколько источников, среди которых адаптация к ситуации и позитивно окрашенный информационный фон вокруг конфликта на Украине, согласился глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Среди событий недели (опрос проводился с 28 февраля по 2 марта), заинтересовавших россиян, впервые на лидирующей позиции оказалась тема контактов между Россией и США – наиболее важной ее сочли 18% граждан. На втором месте среди событий недели – спецоперация на Украине (14%). Опрос, который проводился 21–23 февраля, также выявил, что ведущими инфоповодами для граждан стали два события: телефонный разговор Путина и Трампа 12 февраля и встреча делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. 32% респондентов назвали эти темы наиболее интересными. Второе место занимала спецоперация (15%). В ходе опроса ФОМа с 14 по 16 февраля по 20% опрошенных говорили как о самых важных темах о подготовке к встрече Путина и Трампа, а также о спецоперации на Украине.
Последний раз россияне сочли однозначно наиболее интересной темой спецоперацию месяц назад (опрос 7–9 февраля) – тогда ею интересовалось 27% россиян, а, например, за подготовкой к переговорам лидеров России и США следило 3%.
Что еще интересует россиян
После инфоповодов о налаживании контактов между Россией и США и темы спецоперации россияне назвали наиболее интересным событием встречу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля (13%).
Сейчас действительно наблюдается снижение напряженности в общественном настроении, подтвердил «Ведомостям» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его изменения можно отслеживать по косвенным факторам, говорит эксперт: это экономическая ситуация в стране, международный контур и экстраординарные события, выбивающиеся из общей повестки. С точки зрения «внезапной «событийки» [которая может повысить тревогу] давно ничего не было», отмечает Федоров.
С точки зрения международной и военной ситуации видны «очевидно хорошие новости – и не одна, а целый поток», сказал гендиректор ВЦИОМа. Если ничего резко не поменяется, т. е не возникнет новых неожиданных событий (как, например, теракт в «Крокус сити холле» 22 марта – тогда первые замеры показали рост тревоги на 8 п. п.: с 34 до 42%) и направление в международной политике останется прежним, то можно ожидать дальнейшего снижения тревожности, полагает Федоров.
Можно сказать, что сейчас восстанавливается общее настроение после двух заметных спадов в 2024 г.: первый рост тревоги был связан с терактом, второй – с вторжением ВСУ в Курскую область 6 августа, сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. «C тех пор мы наблюдаем плавное восстановление ровного настроения, поэтому я бы не выделял тут какое-то одно событие», – уточнил он. По его мнению, начавшиеся переговоры люди оценивают «очень положительно», потому что они дают надежду на некоторую разрядку напряженности, но эта надежда, обращает внимание Волков, еще должна реализоваться.
О том, что россияне стали меньше тревожиться, сказала «Ведомостям» и практикующий врач-психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. «Последние, может быть, несколько месяцев я отмечаю, что запросов от клиентов с тревожностью стало меньше», – поделилась она. С точки зрения психологических обострений были две сложные эпохи – это ковид и начало спецоперации, отметила Жесткова. Но сейчас уже можно констатировать, что люди «подпривыкли» к непростой ситуации, что вкупе со стабилизацией в политической среде снижает уровень тревоги, подчеркнула она.