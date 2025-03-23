Япония на защите алкогольных ценностей: новости, которые вы могли пропустить

Япония на защите алкогольных ценностей: новости, которые вы могли пропуститьБанки ЕС не хотят кредитовать перевооружение, а дом создателя DeepSeek стал местом паломничества
На этой неделе стало известно, что искусственному интеллекту Илона Маска могут отрубить рубильник. Как саке со вкусом вяленых помидоров конкурирует с виски. Европа выбирает между высокими этическими стандартами и вооружением. В США ограбили заправку при помощи питонов, а дом создателя DeepSeek могут разобрать на сувениры.
В Японии разворачивается битва между саке и виски
Саке – национальный японский напиток, в этой стране его употребляют еще с далекого восьмого века. Японцы всегда ценили саке не только за его вкус и эффект – они верили, что этот рисовый алкогольный напиток отгоняет призраков. Древняя традиция встретилась с современностью, когда в 1919 г. предприниматель Масатака Такэцуру отправился в Шотландию, научился там изготавливать виски и открыл в Японии первые винокурни. Впрочем, после этого еще целый век саке оставалось главным напитком Страны восходящего солнца, даже несмотря на то, что начиная с 1970-х гг. его стали пить на 75% реже, променяв на пиво в другие напитки. В XXI веке японцы по-настоящему распробовали виски – коктейли на его основе с добавлением содовой и льда стали настоящим хитом. Перелом наступил в 2015-2020 гг., когда продажи виски выросли на 50%. Если в 2016 г. гнали виски на 10 японских винокурнях, то сегодня – почти на 130. Так, благодаря моде на виски, только за последний десяток лет потребление саке в Японии упало на 30%.
Проблему наконец разглядели чиновники и озаботились сохранением культурного наследия – этот статус ЮНЕСКО присвоило саке в прошлом году, поставив его в один ряд с французским шампанским или бельгийским пивом. Для защиты японцев от иностранного алкогольного влияния в Токио создали сеть амбассадоров бренда, или как их здесь называют, «самураев саке». На стражу традиций встали и производители – они выпускают все новые «крафтовые» сорта саке, добавляя необычные ингредиенты, чтобы добиться оттенков пивного вкуса или ноток джина. Появилось даже саке «Маргарита» со вкусом вяленых томатов.
Против национального японского напитка играет и возрастающее увлечение японцев здоровым образом жизни. В саке обычно высокое содержание сахара, так что многочисленные японские старики десять раз подумают, опрокинуть ли им стопочку традиционного алкоголя или же предпочесть ему не насыщенного сахаром виски.
Европа хочет безответственно вооружиться
Попытка Евросоюза экстренно повысить уровень боевой готовности европейских стран в связи с новой внешней политикой США и угрозой противостояния с Россией один на один наткнулась на неожиданное препятствие: банки ЕС отказываются кредитовать оборонную промышленность. По сведениям Bloomberg, европейские банки относятся к производителям вооружений как к клиентам, бизнес которых противоречит принципам ESG («Environmental, Social, Corporate Governance» – рейтинг экологических, социальных и корпоративных стандартов, который присваивается социально ответственным инвесторам). Согласно этим стандартам, производство вооружений считается таким же табу, как, например, деятельность компаний, зарабатывающие на азартных играх, экологически вредные производства или фирмы, попавшие в скандал из-за дискриминации сотрудников.
Министр бюджета Франции Амели де Моншален жалуется, что на сберегательных счетах граждан лежит 443 млрд евро, но эти деньги для «оборонки» недоступны. Европейский инвестиционный банк (EIB) не выделяет средства для военных нужд, опасаясь, что лишится после этого высокого рейтинга ESG – EIB на пятом месте среди почти 16 000 организаций. Рейтинг ESG важен для банков еще и потому, что высокое место в нем позволяет самим банкам брать дешевые займы.
Как подсчитал Bloomberg, с февраля 2022 г. крупнейшими инвесторами в европейские оборонные компании стали банки из США. На первом месте JPMorgan Chase с $28 млн, за ним следуют Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley. Первый европейский банк – BNP Paribas – лишь девятый в списке инвесторов.
Впрочем, проблемы у европейского оборонного заказа не только с инвестициями. Часто стартапы, ориентированные на вооружение, месяцами не могут открыть банковский счет, получая отказы. Европейские чиновники думают как смягчить правила. 20 марта на встрече с банкирами, страховщиками и оборонщиками министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что теперь любой француз сможет открыть вклад от 500 евро и тем самым вложиться в военную промышленность, став прямым акционером оборонной компании.
Среди поклонников создателя DeepSeek интеллект обнаружен не у всех
Родная деревня создателя чат-бота DeepSeek Лян Вэньфэня превратилась в место паломничества. Лян появился на свет в семье учителей сельской школы из деревни Милилин. Сегодня в ней проживает около 700 человек: пожилые люди занимаются сельским хозяйством, а молодежь работает на обувных фабриках в окрестных городах. Еще недавно Милилин выглядело бедным поселением с обшарпанными домами, и единственным источником дохода местного бюджета была сдача в аренду рыбоводных прудов за 10 000 юаней ($1400) в год.
Но в январе деревня внезапно преобразилась. Как только возник ажиотаж вокруг DeepSeek, в Милилин хлынул нескончаемый поток туристов. Они начали выкладывать в блогах фото деревни, удивляясь ее нищете. Это вызвало переполох у чиновников – власти спешно затеяли ремонт, обновили фасады 29 домов, снесли ветхие постройки, расширили дороги, проложили канализацию, убрали сорняки и мусор, посадили деревья.
Жители деревни довольны – все, кроме родного дяди Лян Вэньфэня, он единственный из родственников создателя DeepSeek остался жить в деревне. Дядя жалуется, что туристы ломятся в его дом, а уходя, норовят прихватить какой-нибудь сувенир. Хорошо, если это горсть земли со двора или камешки. Но некоторые пытаются отколупать кусочек от дома!
Паломничество по родным местам знаменитостей – модное развлечение среди китайцев. Так, около тысячи человек посещают каждый день деревенский дом, в котором родилась пятикратная чемпионка мира по прыжкам в воду Цюань Хунчань.
Карты, деньги, два питона
Питоны, как оказалось, могут успешно заменить грабителю пистолет. Так, с рептилиями в руках, преступники ограбили автозаправку Citgo в Денмарк (штат Теннесси). Сначала один из них положил на прилавок перед кассиром небольшого питона. Ни кассир, ни змея, судя по всему, так и не поняли, что от них хотят эти люди. Тогда грабители достали второго питона – более крупного и подвижного. Пока кассир приходил в себя от испуга, преступники стащили емкости с конопляным маслом на сумму $400. И скрылись, не забыв прихватить орудия преступления.
Приехавшие полицейские рассказали жертве грабежа, что питоны не ядовиты, а размер данных конкретных особей не позволяет им задушить человека, даже если бы они по какой-то причине захотели это сделать.
Весь процесс странного ограбления был снят на камеру наблюдения, это видео быстро «завирусилось» в СМИ и соцсетях. Грабители были без масок, поэтому полиция вскоре арестовала 26-летнего Реджинальда Кука. Год назад Кук уже пытался ограбить заправку Shell в Мемфисе, причем, трижды за один день. Сначала Кук решил совершить безоружный налет – кассир кратко, но образно предложил грабителю пойти и обдумать свое поведение. Через полчаса Кук вернулся, держа руку в кармане и притворяясь, что у него там пистолет. Но кассир ему не поверил и предложил отправиться туда же, куда послал в первый раз. Но Кук вновь явился на заправку, на этот раз с полутораметровым питоном, «обмотанным» вокруг шеи. Кассир больше ничего не сказал грабителю, а просто показал ему свой пистолет. Вскоре Кука задержала полиция и обнаружила в рюкзаке горе-грабителя целый арсенал: змею, железнодорожный костыль и камень.
Маск и старые турбины
Кошмар любого американского бизнеса: им заинтересовались парни из инвестиционно-исследовательской компании Hindenburg Research, которая прославилась своими расследованиями о проблемах публичных компаний. Перед выпуском очередного громкого разоблачения Hindenburg Research ставила на падение акций компании – героя своего расследования (о чем честно предупреждала). Как правило рынок считал ее доводы убедительными, котировки рушились и расследователи зарабатывали миллионы.
В этом году американский бизнес было вздохнул спокойно. Основатель Hindenburg Research отошел от дел и закрыл фирму. Но ее бывшие сотрудники не смогли сидеть без дела: они основали новую фирму Morpheus Research, и продолжили зарабатывать, топя чужие бизнесы. Первой их жертвой стала Solaris Energy Infrastructure (SEI), нефтесервисная компания из Техаса, чей крупнейший клиент – xAI Илона Маска.
В июле прошлого года SEI поглотила компанию Mobile Energy Rentals (MER), которая сдает в лизинг мобильные турбины, работающие на природном газе. После этого акции SEI выросли втрое: любой ИИ нуждается в недорогих и, главное, стабильных поставках электроэнергии. Теперь же, после проявленного со стороны Morpheus Research внимания к SEI, искусственный интеллект Маска рискует в любой момент остаться без электричества.
xAI – практически единственный клиент SEI, его доля в выручке от лизинга турбин достигает 96%. Расследователи из Morpheus Research предупреждают Маска: у SEI нет необходимых разрешений на работу. И получить их будет непросто: турбины нефтесервисной компании наверняка не соответствуют экологическим требованиям. По этой причине прогнозы прибыли SEI расследователи Morpheus Research считают завышенными – в них игнорируются расходы на капремонт турбин, которые достигают половины стоимости нового агрегата. К тому же срок службы имеющихся турбин указан как 25 лет, в реальности же им пора на свалку уже через 10-12 лет работы.
Немало вопросов вызывает и менеджмент компании. Один из руководителей направления по лизингу турбин, Джон Тума, в 2012 г. был осужден за то, что принадлежавшая ему фирма сбросила ядовитые отходы в реку Ред-Ривер. Следующая основанная им компания попала в скандал, связанный со срывом поставок турбин на $800 млн, мошенничеством и коррупцией. После этого Тума основал новую компанию, MER, которую успешно продал SEI.
В результате выхода в понедельник отчета расследователей акции SEI потеряли 17%. С тех пор они практически отыграли падение, но Morpheus Research добились своего.