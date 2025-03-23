Япония на защите алкогольных ценностей: новости, которые вы могли пропустить

Саке – национальный японский напиток, в этой стране его употребляют еще с далекого восьмого века. Японцы всегда ценили саке не только за его вкус и эффект – они верили, что этот рисовый алкогольный напиток отгоняет призраков. Древняя традиция встретилась с современностью, когда в 1919 г. предприниматель Масатака Такэцуру отправился в Шотландию, научился там изготавливать виски и открыл в Японии первые винокурни. Впрочем, после этого еще целый век саке оставалось главным напитком Страны восходящего солнца, даже несмотря на то, что начиная с 1970-х гг. его стали пить на 75% реже, променяв на пиво в другие напитки. В XXI веке японцы по-настоящему распробовали виски – коктейли на его основе с добавлением содовой и льда стали настоящим хитом. Перелом наступил в 2015-2020 гг., когда продажи виски выросли на 50%. Если в 2016 г. гнали виски на 10 японских винокурнях, то сегодня – почти на 130. Так, благодаря моде на виски, только за последний десяток лет потребление саке в Японии упало на 30%.