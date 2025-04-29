Верховный суд отменил решение о продаже приватизированной местной собственности

Решение ВС по делу «Флагмана» можно рассматривать как важный шаг к установлению баланса между защитой публичных интересов и правами добросовестных приобретателей имущества, полагает ведущий юрист Enforce Law Антон Казаков. Решение, считает эксперт, гармонирует с правовым контекстом, заданным постановлением Конституционного суда о сроках давности по антикоррупционным искам (осень 2024 г.). По мнению Казакова, судебной системе необходимо время для адаптации к обновленным правовым позициям. Юрист сетует, что до сих пор суды первой и апелляционной инстанций часто придерживаются консервативных подходов, отдавая предпочтение процессуальной экономии перед глубоким анализом фактических обстоятельств каждого дела. Подобные ошибки нижестоящих судов являются трендом, соглашается партнер АБ NSP Арам Григорян. По его мнению, суды не сильно вдаются в подробности дела, потому и занимают «пропрокурорский подход». Григорян напомнил, что ВС в деприватизационных исках уже не раз отменял решения нижестоящих судов и указывал, что прокуратура не может ссылаться исключительно на материалы проверки как на момент осведомленности о допущенных нарушениях.