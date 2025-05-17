Лас-Вегас: город из соли и денег

В годы Второй мировой войны рядом с Лас-Вегасом построили авиабазу Неллис. Военнослужащие оставили немало денег в казино города, поддержав тем самым его экономику. Когда наступила холодная война, часть земель авиабазы перепрофилировали в полигон для испытания оружия. И не простого, а ядерного. С 1951 по 1962 г. здесь было взорвано около сотни зарядов. Так, 22 апреля 1952 г. около 200 репортеров наблюдали за ядерным грибом, находясь всего в 16 км. от эпицентра взрыва. В те годы губительные свойства радиации еще не были достаточно исследованы, поэтому испытания проводились так близко к Лас-Вегасу, что часто гриб был виден из окон отелей. Предприимчивые американцы не задумываясь превратили это опасное зрелище в достопримечательность города. Цены на номера с окнами в сторону полигона взлетели до небес, туристов возили в пустыню на пикник поближе к месту взрыва, а в казино появились «атомные» коктейли – один из них представлял собой смесь водки, хереса, бренди и шампанского.