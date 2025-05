Лас-Вегас: город из соли и денег

В штате Невада ничего подобного не практиковалось. В какой-то момент поток молодоженов в Лас-Вегас стал таким, что в 1939 г. владелец частного особняка на бульваре Лас-Вегас решил подзаработать и переделал здание в специальную свадебную часовню. Сегодня она известна как Грейсленд. Его примеру последовали конкуренты. Один из самых известных «загсов» – Маленькая белая часовня, где женились Джуди Гарленд, Фрэнк Синатра, Майкл Джордан, Бритни Спирс и многие другие звезды. А вот часовня The Best Little Chapel из фильма «Мальчишник в Лас-Вегасе» существует только в кино – это декорация, построенная на пустующем участке бульвара Лас-Вегас.