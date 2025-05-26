Шпионаж в пользу денег: 40 лет назад был раскрыт знаменитый советский «крот»Джон Уокер смог передать в Москву около миллиона секретных сообщений и документов
В 1985 г. ФБР произвел аресты восьми крупных шпионов, работавших в США на иностранные разведки. СМИ назвали этот год «годом шпиона». Самым опасным был признан арестованный 20 мая Джон Уокер. За 17 лет он сумел передать СССР около миллиона секретных сообщений и документов. Резидент КГБ в Вашингтоне Борис Соломатин как-то сказал, что Уокер не только постоянно обеспечивал Москву разведданными, но и помог понять – как думают американские военные.
Уокера никто не вербовал. Он сам вышел на советскую разведку, потому что любил красивую жизнь. Уокер чуть было не превратил шпионаж в семейный бизнес, который должен был унаследовать его сын. Реализации этого плана помешала бывшая жена Уокера, которая, хотя и не с первой попытки, но все же сдала его ФБР.
Военно-морской флот вместо тюрьмы
Джон Энтони Уокер-младший родился в 28 июля 1937 г. в Вашингтоне. За легкий нрав и умение сходиться с людьми его прозвали «улыбчивым Джеком», но жизнь его была не такой уж легкой. Отец – алкоголик, который часто становился агрессивным. Из-за выпивки глава семейства потерял работу и Уокерам пришлось перебраться в Пенсильванию, поближе к бабушке и дедушке Уокера-младшего. Там будущий шпион впервые показал свою деловую хватку. Он подрабатывал разносчиком газет, билетером в местном кинотеатре, коммивояжером и в итоге заработал столько, что на 16-й день рождения купил себе машину. Два года спустя Уокер принял судьбоносное решение пойти служить в американский военный флот. Это решение было не совсем добровольным – Уокер бросил школу и вместе с приятелем совершил несколько краж со взломом. Их добычей стали несколько автомобильных шин, аксессуаров и горстка наличных. Воров взяли по горячим следам. Тогда старший брат Уокера Артур, к тому времени служивший во флоте США, убедил судью вместо тюрьмы назначить брату испытательный срок, для того чтобы Уокер смог поступить во флот, где его научили бы дисциплине и законопослушной жизни.
Так в 1955 г. Уокер стал морским радистом. Он служил на борту эскортного эсминца, а затем перевелся на авианосец USS Forrestal. Это было знаком отличия за хорошую службу: на флагман нового типа отбирали только самых лучших.
Во время отпуска зимой 1957 г. Уокер познакомился с Барбарой Кроули. Вскоре они поженились, и к 1960 г. у них родилось трое дочерей. Уокер не так уж часто бывал с ними. Его приписали к подлодке Razorback, во время службы на которой Уокер успешно прошел программу надежности персонала и получил доступ к секретной криптографии. Подлодка участвовала во многих миссиях, в том числе проводила разведку у берегов советского Владивостока.
Отзывы об Уокере были по-прежнему превосходными, и его назначили в экипаж новейшей подводной лодки Polaris Andrew Jackson, когда она еще только строилась на военно-морской верфи Mare Island. Там Уокер впервые увидел секретный отчет с указанием целей, которые должны поразить ракеты подлодки в случае войны. «Улыбчивый Джек» вновь произвел благоприятное впечатление, в этот раз на одного из старших офицеров Polaris Andrew Jackson. Поэтому, когда того назначили командиром подлодки Simon Bolivar, офицер охотно взял с собой Уокера и назначил его командовать радиорубкой.
Карьера шла в гору, но в остальном жизнь не складывалась. Уокер ворчал, что раньше служить ему приходилось на куда меньших кораблях, где все в команде знали друг друга и были сплоченным коллективом, а теперь он плавает на огромных кораблях с безликой командой. Автономность у таких кораблей была выше, поэтому Уокер месяца проводил в море, вдали от берега.
Правда, тянуло его не к семье. Женитьбу на Барбаре к этому моменту он уже считал ошибкой, да и дочерей не особо любил. В свободное от «автономки» время Уокер предпочитал кутить с товарищами из экипажа. Барбара же отчаянно хотела удержать его – у них родился еще один ребенок, на этот раз мальчик, как Уокер и хотел. Не сказать, что это наладило отношения супругов. Даже то время, пока Барбара рожала, Уокер провел на бейсбольном матче. Поэтому выбирать имя для сына пришлось маме и она окрестила его Майклом, а не Джоном Уокером Третьим, как хотел ее муж.
Помимо семейных тягот, еще одной проблемой для Уокера была нехватка денег. Он заметил, что Барбара все больше и больше пьет, как и его отец. Чтобы отвлечь жену от бутылки, Уокер задумал открыть семейный бизнес, которым Барбара занималась бы во время его отлучек в море. Поначалу они решили построить охотничий домик в отдаленной части штата Мэн, и затем сдавать его. Это задумка оказалось слишком сложной, тогда Уокер купил участок возле трассы Interstate 26 в окрестностях Чарльстона (Южная Каролина). Чтобы собрать необходимые $30 000, пришлось выскрести все семейные сбережения и продать кое-что из имущества. В итоге у семьи появился участок в 40 соток и дом с четырьмя спальнями. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы устроить на территории участка платную парковку. Но рядом был расположен Баптистский колледж Чарльстона (сегодня это – Южный университет), и тогда Уокерам пришла идея получше – в 1965 г. они открыли бар Bamboo Shack. Помимо студентов туда захаживали рабочие с окрестных строек и моряки, которым Уокер нахваливал свое заведение.
К его удивлению, бизнес едва сводил концы с концами и чаще приносил убытки, нежели прибыль. Пытаясь поправить финансовое положение, Уокер в перерывах между службой в море подрабатывал водителем такси или перегонял арендованные автомобили между городами. Но прибыли от этого было недостаточно. Как позже выяснилось, идея с баром навредила не только финансам, но и семье. Брат Уокера Артур также переехал жить в Чарльстон и в конце концов Барбара изменила с ним мужу. «В Bamboo Shack была вечеринка команды [с корабля Артура], – писал Уокер в своих мемуарах. – К запасам спиртного Барбары прибавились бутылки, которые принесли с собой Артур и другие… Когда вечеринка подошла к концу, Барбара настояла, чтобы Артур остался спать на диване. Это не имело смысла, потому что имелся водитель, который должен был доставить его обратно на подлодку». Об этом романе Уокер и жена Артура узнали только спустя многие годы.
Как моряку прийти в советское посольство и выйти из него агентом КГБ
Подчиненные Уокера любили шутить, что за сведения, проходящие через их руки, Советы отвалили бы немало денег. И Уокер серьезно задумался. Позже он заявлял, что стал шпионом по идеологическим причинам. В мемуарах Уокер рассказывает, как прошел путь от ярого антикоммуниста до такого же ярого противника Холодной войны. Он подозревал, что убийство Джона Кеннеди было спланировано чиновниками и крупными воротилами, чтобы помешать президенту улучшить отношения с СССР. Якобы служа на флоте, Уокер осознал, что Советы не такой страшный и агрессивный враг, каким его рисует пропаганда. Все дело в «фарсе холодной войне и абсурде военной машины, которая его породила» – писал он.
Впрочем, все эти соображения Уокер оставил при себе при первой встрече с советскими разведчиками. В октябре 1967 г. Уокер, который к тому времени дослужился до офицера в штаб-квартире ВМС в Норфолке, сделал фотокопию с нескольких секретных документов, сунул пленку в карман, запрыгнул в свой красный спортивный автомобиль MG 1964 года и помчал в Вашингтон. Особо не скрываясь, он вошел в посольство СССР и заявил, что готов шпионить на Советы.
В посольстве растерялись. Вся эта история была похожа на плохо продуманную провокацию американской разведки. Срочно был вызван резидент КГБ Борис Соломатин. Так сложилось, что тот вырос в Одессе и увлекался флотом. Соломатин понял, что документы, скорее всего, подлинные. Но что еще важнее, один из документов содержал настройки для американской шифровальной машины KL-47 на следующий месяц. Подобный документ уже имелся в распоряжении КГБ от другого шпиона. Сравнив два экземпляра и увидев их сходство, советские разведчики поверили Уокеру.
Еще одним доводом стало то, что Уокер не распинался о любви к СССР и увлеченности идеями марксизма-ленинизма, на что обычно напирали мошенники и провокаторы. У него был прагматичный подход: Уокер просил для начала несколько тысяч долларов наличными, а затем – регулярные выплаты, можно сказать, что зарплату. Соломатин решил рискнуть и поработать с Уокером. Надо сказать, что Уокеру сильно повезло. Теоретически вход в посольство находится под постоянным наблюдением ФБР, но в тот раз они почему-то проморгали входящего моряка. Обратно его уже вывезли тайком на посольской машине.
Связист, он же «сутенер», он же «частный детектив»
За 17 лет шпионажа Уокер предоставил СССР огромный массив секретных документов, среди которых оперативные приказы, военные планы, технические руководства и разведывательные сводки – всего около миллиона документов. По одним оценкам, за это СССР заплатил ему $350 000, по другим – целый $1 млн. Эти деньги Уокер отработал сполна. Министр обороны США в 1981-1987 гг. Каспар Вайнбергер уверял, что СССР добился значительных успехов в достижении военного паритета с Америкой. И в этом, без сомнения, был вклад Уокера.
В январе 1968 г. он передал коды для шифровальных машин серии KW-7. Но для расшифровки сообщений нужен был сам аппарат. Советской разведке повезло – 23 января того же года Северная Корея захватила в нейтральных водах американское разведывательное судно USS Pueblo (AGER-2) и отправила в Москву снятое с него оборудование. Так СССР смог читать сообщения ВМС США, пока американцы не сменили оборудование. После разоблачения Уокера долгое время считалось, что именно его данные спровоцировали тот захват. Но уже после перестройки рассекреченные советские документы показали, что на самом деле операция была инициативой Северной Кореи.
Считается также, что Уокер оказал влияние, ни много, ни мало, на ход Вьетнамской войны. Летом 1971 г. его направили связистом на корабль Niagara Falls к берегам Вьетнама. СССР был готов платить хорошие деньги за информацию с Вьетнамской войны, и довольный Уокер в шутку называл свое назначение «ключами от царства». Вскоре американцы с удивлением обнаружили, что вьетконговцы откуда-то заранее узнают о налетах В-52 и успевают перегруппироваться. Спецслужбы догадывались, что информацию «сливал» Уокер, хотя он так и не признал этого.
Есть версия, что благодаря Уокеру СССР узнали, как американцы пеленгуют советские подлодки: по шуму винтов. Советская промышленность довольно грубо обрабатывала лопасти винтов и из-за эффекта кавитации образовывались пузырьки, которые давали характерный громкий шум, легко распознаваемый американской системой подводного слежения. В итоге СССР закупил в Японии специальные станки для тонкой обработки лопастей. Их экспорт в Союз был запрещен и когда о закупке стало известно, это спровоцировало международный скандал и ужесточение правил COCOM – системы контроля, которая не допускала покупку Советами передовых технологий.
Уокер был на удивление удачлив. На одной из баз, где он служил, ему приходилось проносить копии секретных материалы сразу через несколько контрольно-пропускных пунктов и его ни разу не поймали. На другом месте службы он купил на деньги, полученные от Москвы, фургон, приезжал на нем на работу и бегал с секретными документами на парковку, чтобы сфотографировать их в машине. А некоторые документы просто тиражировал на ксероксе на виду у коллег. В какой-то момент своей шпионской карьеры Уокер подделал документы, необходимые для подтверждения продления его допуска к секретной информации. Когда его позже спросили, как ему все это сходило с рук, он ответил: «У KMart [сеть американских универмагов] система безопасности лучше, чем у ВМС».
При этом Уокер жил роскошной жизнью. Он купил семье великолепную квартиру в Норфолке, ездил на дорогой машине, заводил молодых любовниц и возил их на своей парусной яхте на Карибские острова. Автор книги «Семья шпионов» (Family of Spies: Inside the John Walker Jr. Spy Ring, 1988) Пит Эрли спрашивал у сослуживцев Уокера, почему те не заподозрили его хотя бы из-за несоответствия зарплаты и трат? Ответ оказался удивительным: все думали, что Уокер подрабатывал сутенером. Мысль же о том, что он может быть предателем, никогда не приходила никому в голову.
В 1975 г. Уокер ушел из ВМС и стал работать частным детективом. Эта легенда облегчала ему перемещения для передачи украденной информации. Правда, доступ к секретным данным Уокер потерял. Но к этому времени он уже выстроил собственную сеть агентов и предпринял попытку превратить шпионаж в семейный бизнес.
В семье – не без шпиона
Первой о его шпионских похождениях узнала жена. Барбара рылась в его вещах в поисках доказательств супружеской неверности. Она нашла стопку копий секретных документов и инструкции от КГБ. Уокер не стал отпираться и во всем признался. Более того, он взял Барбару с собой к тайнику, чтобы сделать соучастницей и обеспечить себя гарантией, что она не сдаст его властям. Впрочем, на этом ее шпионская карьера и завершилась.
В 1969 г. Уокер служил замдиректора школ радистов военно-морского учебного центра в Сан-Диего. Там он подружился с одним из учеников – Джерри Уитвортом. Как-то вечером учитель и ученик отправились кататься на яхте Уокера и увлеклись рассуждениями на тему: как заработать много денег. Отправной точкой стал вышедший накануне фильм «Беспечный ездок», герои которого проворачивают ограбление. Поддразнив приятеля рассуждениями на тему «если бы я был богачом», Уокер предложил тому стать шпионом. А чтобы не спугнуть, солгал, что работает на союзников США – израильскую разведку.
Затем Уокер уговорил шпионить своего старшего брата Артура. Того терзала вина за роман с его женой, к тому же Артур задолжал Уокеру деньги и не знал, как расплатиться. Старший брат также уволился из ВМС, но работал на оборонного подрядчика – и он предоставил секретные сведения о ремонте военных кораблей.
Шли годы, и Уокер начал беспокоиться о будущем своего шпионского предприятия. Сам он уже был на пенсии, сведения Артура оказывались не так уж ценны, а Уитфорт в октябре 1983 г. вышел в отставку. Правда, успев перед этим вынести с авианосца USS Enterprise стопку документов в фут высотой, которые понемногу передавал через Уокера КГБ. Надолго всего этого хватить не могло, и Уокеру нужны были новые шпионы.
Имелось у него и еще одно соображение, рассказывал Уокер автору книги «Семья шпионов» Пит Эрли. Информация, переданная Уокером и Уитвортом, оказывалась крайне ценной, поэтому шпион стал бояться, что при попытке выйти из игры КГБ его убьет, чтобы американская контрразведка не узнала об утечке. «Мы с Джерри стали жертвами собственного успеха», – говорил он. Уокер решил, что если он завербует одного из своих детей и продолжит выступать в роли посредника, КГБ не рискнет его устранить.
Проблема была в том, что Уокер никогда не был близок с детьми. Даже демобилизовавшись, он не стал уделять им больше времени. С Барбарой Уокер развелся, выплатив ей $10 000 отступных. Она уехала в Скаухиган, небольшой город в штате Мэн, где жила с детьми и своей матерью, а Уокер остался в Норфолке.
Алкоголизм Барбары усиливался. Она быстро спустила полученные при разводе деньги и вынуждена была устроиться работницей на обувную фабрику Dexter Shoe. Первой от нее сбежала старшая дочь Маргарет: уехала в Бостон, поселилась у друзей и устроилась работать на фабрику по производству пластиковой посуды. Уокер пригласил дочь пожить у него в Норфолке и стал настаивать, что лучшая карьера для нее – пойти в армию. Это был первый шаг, после которого Уокер планировал уговорить дочь делиться секретными документами. Но Маргарет оказалась решительно против военной службы. Вместо этого она поступила в колледж учиться на художника-графика. «Я не мог поверить в эту чушь, – вспоминал Уокер. – Я заглянул в перепись, где были указаны зарплаты работников разных профессий. И сказал ей, что художники-графики даже не включены в список, потому что они ничего не зарабатывают. Но ей было все равно. У нее вообще не было мозгов».
Следующей на очереди была средняя дочь Синтия. Она казалась легкой добычей. Синтия с детства росла робкой. После того, как ее в 19 лет бросил парень, Синтия оказалась с ребенком на руках, жила с матерью и получала небольшое пособие. Уокер решил действовать наскоком. Он прилетел на личном самолете в ближайший аэропорт, арендовал машину и явившись к Синтии, попробовал убедить ее переехать к нему в Норфолк. Там он планировал уговорить ее пойти в армию. Но до этого дело не дошло. Синтия никак не могла решить, хочет ли она к отцу или желает остаться с матерью. В аэропорту Уокер вспылил: «Решай, я улетаю через 15 минут с тобой или без тебя и ребенка! <...> Арендованную машину я сдал и не собираюсь платить за такси, чтобы ты добралась домой!». Это отпугнуло Синтию, и она осталась с матерью.
Третью дочь Уокер решил «обхаживать» тщательнее. К его удивлению, Лора сама решила пойти в армию после школы и, как и отец, устроилась в связисты. В 1978 г. Уокер пригласил ее пожить на каникулы к себе в Норфолк, где уделял дочери много внимания и дарил подарки. Лора была очарована: впервые в жизни отец ей интересовался. Но пока Уокер налаживал отношения и ждал, когда дочь окончил «учебку», Лора вышла замуж, забеременела и тайком от отца демобилизовалась. Уокер безрезультатно убеждал ее сделать аборт и вернуться на службу. Под его нажимом Лора в какой-то момент согласилась было шпионить и даже взяла от отца аванс в $500. Но поразмыслив, так и не пошла в армию и тем более не передала отцу ни одного секретного документа.
У шпиона остался единственный шанс – сын Майкл, которого он в отличие от дочерей всегда любил, хотя также не баловал общением. Майкл по примеру отца и сестры пошел на военную службу и, как и Лора, оказался покорен внезапным интересом со стороны Уокера. Майклу нравился фильм «Крестный отец» и Уокер принялся рассуждать перед сыном: Майкл Корлеоне унаследовал мафиозный бизнес отца, а Майкл Уокер мог бы взять в свои руки шпионский бизнес своего папы. К тому же Уокер обнаружил, что в номере социального страхования сына присутствовали цифры «007», как будто тот – Джеймс Бонд. Опьяненный неожиданно свалившейся на него отцовской любовью, Майкл согласился. В 1984 г. его назначили на авианосец USS Nimitz, среди обязанностей очень удачно оказалось уничтожение секретных документов. Естественно, вместо этого Майкл передавал документы отцу, а заодно копировал все другие попадавшиеся ему в руки бумаги. В общей сложности Майкл добыл для КГБ более 1500 документов, включая материалы по системам вооружения, контролю над ядерным оружием, процедурам командования, методам идентификации противника и списком целей на случай войны.
Две жизни и еще 100 лет
В 1984 г. над Уокером начали сгущаться тучи. Уитворт, раздираемый чувством вины с одной стороны и страхом с другой, решился вступить в анонимную переписку с ФБР, подписываясь как RUS. Он предупредил о «кроте» в ВМС, но не дал никаких зацепок, которые позволили бы выйти на Уокера и, следовательно, него самого. Уокеру вновь повезло: Уитворт не решился довести дело до конца, а агенты ФБР не смогли вычислить анонима.
Затем Барбара донесла на своего бывшего мужа в ФБР. Уокер думал, что застраховался от подобного развития событий, когда завербовал Майкла – он просил сына признаться матери, что тоже работает на КГБ. Но Майкл так и не сделал этого. Однако Уокер снова чуть было не вышел сухим из воды. 29 ноября 1984 г. к Барбаре приехал агент ФБР и допросил ее. Но в отчете агент отметил, что Барбара была пьяна, вдобавок к этому во время разговора выпила еще целый стакан водки. К тому же она уклонилась от ответа на вопрос, почему не сообщала о шпионаже раньше. Агент решил, что Барбара врет, пытаясь свести счеты с мужем, и отчет был сдан в архив.
Но сработали бюрократические правила. Месяц спустя в архиве шла проверка. Руководитель местного подразделения ФБР решил подстраховаться и переслал отчет коллегам в Норфолк, по месту жительства Уокера. Там документом заинтересовались и в феврале 1985 г. ФБР начало расследование. Агенты допросили дочерей Уокера и Лора призналась, что отец пытался ее завербовать. Развязка наступила 19 мая, когда наружнее наблюдение доложило: Уокер заложил в тайник секретные документы. На следующее утро его арестовали.
Уокера приговорили к двум пожизненным срокам и еще к 100 годам тюрьмы. Таким образом, по закону просить об условно-досрочном освобождении он мог не ранее 2015 г. Уокер не дожил до этого: 28 августа 2014 г., проведя почти 30 лет за решеткой, он умер в возрасте 77 лет в тюремном медицинском центре в Батнере (Северная Каролина). Месяцем ранее в том же медцентре умер его старший брат Артур, который получил три пожизненных срока и еще 40 лет. Уитворта суд приговорил к 365 годам тюрьмы и штрафу в $410 000. Сейчас ему 86 лет и он по-прежнему за решеткой. А вот сын Уокера Майкл получил 80 лет и в 2000 г. вышел на свободу по условно-досрочному освобождению в возрасте 37 лет. Это стало последним подарком его отца: после ареста Джон Уокер согласился признаться в шпионаже и сотрудничать со следствием в обмен на то, что обвинение проявит снисходительность к его сыну.