Шпионаж в пользу денег: 40 лет назад был раскрыт знаменитый советский «крот»

Уокера приговорили к двум пожизненным срокам и еще к 100 годам тюрьмы. Таким образом, по закону просить об условно-досрочном освобождении он мог не ранее 2015 г. Уокер не дожил до этого: 28 августа 2014 г., проведя почти 30 лет за решеткой, он умер в возрасте 77 лет в тюремном медицинском центре в Батнере (Северная Каролина). Месяцем ранее в том же медцентре умер его старший брат Артур, который получил три пожизненных срока и еще 40 лет. Уитворта суд приговорил к 365 годам тюрьмы и штрафу в $410 000. Сейчас ему 86 лет и он по-прежнему за решеткой. А вот сын Уокера Майкл получил 80 лет и в 2000 г. вышел на свободу по условно-досрочному освобождению в возрасте 37 лет. Это стало последним подарком его отца: после ареста Джон Уокер согласился признаться в шпионаже и сотрудничать со следствием в обмен на то, что обвинение проявит снисходительность к его сыну.