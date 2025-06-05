Молодежь просветят об изменениях избирательного законодательства на Rutube

23 мая президент Владимир Путин подписал два закона, касающихся изменений избирательного законодательства: одним утверждалась новая схема нарезки избирательных округов на выборы депутатов Госдумы 2026 г. (теперь перенарезка будет проводиться каждые пять лет), вторым вносились поправки в базовый закон.

В частности, электронное голосование становится основной формой волеизъявления, но с обеспечением возможности волеизъявления с помощью бумажных бюллетеней. Информация о доходах и судимости кандидатов теперь не будет размещаться на стендах в помещениях для голосования, а будет доступна на сайтах избиркомов.