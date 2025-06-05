Молодежь просветят об изменениях избирательного законодательства на Rutube

Молодежь просветят об изменениях избирательного законодательства на RutubeНа создание видеоконтента планируют потратить 2,4 млн рублей
Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме (ЦИК) расскажет молодежи о последних изменениях избирательного законодательства в формате видеороликов на Rutube. Такие информационно-разъяснительные видеоматериалы обойдутся заказчику в 2,4 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на тендер на портале госзакупок. Исполнитель пока не выбран.
Эти видео разрабатываются для повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, сказал «Ведомостям» представитель РЦОИТа. «Видеоролики информационного характера расскажут в том числе об избирательной системе, о законодательстве о выборах в Российской Федерации (затронут последние изменения, внесенные в законодательство)», – сообщил он.
Исходя из технического задания стоимость одной минуты контента – примерно 150 000 руб. В итоге должно получиться несколько видеоматериалов общим хронометражем 16 минут, средняя продолжительность одного материала – 4–6 минут. Референсом будут служить ролики с канала РЦОИТа на Rutube «Просто о выборах» (1527 подписчиков). Например, к выборам президента 2024 г. было опубликовано видео о процессе регистрации кандидатов (порядка 7000 просмотров). Также на канале разъясняют принципы избирательного права, рассказывают о типах избирательных систем, об избирательных округах и особенностях организации дистанционного электронного голосования.
«Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать», – объяснил необходимость производства такого контента собеседник, близкий к ЦИК. Такие видео – это стандартная работа РЦОИТа, поскольку основная цель их деятельности заключается в обучении избирательным технологиям участников электорального процесса. Кроме того, визуальное оформление упрощает восприятие информации, добавил он. Такие видео направлены не только на молодежь, но и на более широкую аудиторию, ведь разрабатываемый контент «универсальный и подходит абсолютно для всех», используют эти материалы не только ЦИК и РЦОИТ на своих сайтах и во время мероприятий, но и регионы, отметил собеседник.
О том, что ЦИК пытается активнее работать с молодежью, «Ведомости» писали 12 мая. «Сейчас эта работа [с молодежью] особенно важна, поскольку именно молодежь является целью номер один для наших врагов в идущей информационной войне», – сказала 22 мая глава ЦИК Элла Памфилова «РИА Новости». Работа с молодежью закреплена в утвержденной концепции ЦИК по повышению правовой культуры избирателей в России на 2025–2027 гг. «Позитивного правосознания» предлагается достигнуть в том числе посредством вовлечения молодежи в деятельность избиркомов разных уровней и внедрения в образовательные программы учебных курсов по избирательному законодательству. По данным ЦИК на 2025 г., представительство молодежи (от 18 до 35 лет) в составах избирательных комиссий – 25%.
Выборы по-новому
В частности, электронное голосование становится основной формой волеизъявления, но с обеспечением возможности волеизъявления с помощью бумажных бюллетеней. Информация о доходах и судимости кандидатов теперь не будет размещаться на стендах в помещениях для голосования, а будет доступна на сайтах избиркомов.
Без обратной связи и «игрового» формата это тем более не привлечет внимание молодежи, считает электоральный эксперт Олег Захаров. «В современных реалиях нет прямой корреляции между видеороликами и активностью молодежи на выборах, особенно без площадки для общения с критически настроенным электоратом», – подчеркнул он. Монологи не работают в этой среде, констатирует Захаров. Интерес к таким разъяснительным материалам пропорционален интересу к выборам, который сейчас не очень высокий в связи с предсказуемостью процессов, говорит электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «В любом случае это одна из функций ЦИК – информировать и избирателей, и кандидатов, потому методические материалы, в том числе в популярном виде, – это то, что они должны делать», – сказал он.