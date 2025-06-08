Человек с ледорубом: кем был убийца Льва Троцкого

Человек с ледорубом: кем был убийца Льва ТроцкогоИспанский коммунист Рамон Меркадер отсидел 20 лет в тюрьме и стал героем в СССР
65 лет назад, 8 июня 1960 г., в Георгиевском зале Кремля звездой Героя Советского Союза был награжден загадочный испанский господин Рамон Иванович Лопес. Под экзотическим именем скрывался не кто иной, как Рамон Меркадер – убийца Льва Троцкого, только что вышедший после двадцатилетнего заключения в мексиканской тюрьме. «Ведомости» вспоминают историю громкого политического убийства и того, что за ним последовало.
От соратника до изгнанника
В начале 1920-х Ленин, перенесший уже несколько инсультов, находился на пороге смерти. В это время развернулась масштабная аппаратная борьба за право быть его преемником. Соратник Ленина, настоящая «звезда» Октябрьской революции Лев Троцкий видел себя главным кандидатом на этот пост. Однако в это время Сталин, преуспевший в аппаратных схватках и бюрократии, создал триумвират с Каменевым и Зиновьевым и с помощью грамотной стратегии оттеснил Троцкого от власти.
После смерти Ленина Троцкий ушел в оппозицию к действующему партийному аппарату. Революционер создал собственную типографию, а также в 1927 г. устроил оппозиционные манифестации, после чего Сталин сначала отправил его в Алма-Ату, а затем и вовсе выслал из СССР.
После выдворения Троцкого в Советском Союзе развернулась настоящая «антитроцкистская» кампания. За рубежом изгнанник продолжал политическую и общественную деятельность, публиковал статьи и книги критического характера. Вскоре он был лишен гражданства СССР.
В июне 1937 г. Троцкий направил во ВЦИК СССР телеграмму, в которой писал: «Политика Сталина ведет к окончательному как внутреннему, так и внешнему поражению. Единственным спасением является поворот в сторону советской демократии, начиная с открытия последних судебных процессов. На этом пути я предлагаю полную поддержку». Телеграмму переслали самому Сталину, и он наложил на нее резолюцию следующего содержания: «Шпионская рожа! Наглый шпион Гитлера!». Примирение было невозможно.
Чтобы психологически надавить на изгнанника, НКВД арестовало и расстреляло всю оставшуюся в стране родню Троцкого, включая его бывшую жену Александру Соколовскую и младшего сына Сергея Седова. Кроме того, революционеру подбросили якобы предсмертное письмо его немецкого соратника Рудольфа Клемента, в котором тот сообщает, что решился на самоубийство из-за сотрудничества Троцкого с Гитлером.
К концу 1930-х изгнанник знал, что на его жизнь будут покушаться. Более того, его близкие продолжали погибать – в феврале 1938 г. при странных обстоятельствах в Париже умер его сын Лев Седов. Ответственность за его гибель Троцкий без сомнений возложил на Сталина.
«Радиус преступлений слишком велик, в них вовлечено слишком большое число лиц и интересов, нередко противоречивых, разоблачения уже начались, и они раскроют в течение ближайшего периода, что нити от ряда преступлений ведут к ГПУ и, через ГПУ, лично к Сталину» (из письма Троцкого судебному следователю по делу смерти Льва Седова, 19 июля 1938 г.).
Несколько лет Троцкий скитался по разным странам: Турция, Франция, Норвегия, пока наконец не поселился вместе с семьей в Мексике. Первое время они гостили на вилле художников Диего Риверы и Фриды Кало, но позже переехали в отдельный дом в пригороде Мехико – Койоакане.
Испанец на службе НКВД
Операция по устранению Троцкого получила название «Утка», возглавлял ее сотрудник НКВД Наум Эйтингон. Он сформировал две группы исполнителей из испанских коммунистов. Одной командой руководил известный художник Давид Сикейрос, а другой – военный Рамон Меркадер. Действовали они независимо друг от друга.
Глубокой ночью 24 мая 1940 г. на виллу Троцкого ворвалась вооруженная группа из 20 человек под руководством Сикейроса. Их впустил завербованный охранник Роберт Харт. От 10 до 20 минут по дому велась непрерывная стрельба из пулеметов. Однако ни Троцкий, ни его жена не пострадали – они спрятались под кроватью и остались невредимыми. Харт был убит из соображений конспирации.
После неудачного покушения Сикейроса Эйтингон воспользовался вторым вариантом. Убежденному коммунисту Рамону Меркадеру было 23 года, когда в Испании началась гражданская война. Он вступил в ряды республиканской армии и сражался с франкистами, дослужившись до звания майора на Арагонском фронте. Завербовать Меркадера удалось благодаря его матери, Каридад, которая была сталинисткой и имела тесные связи с НКВД.
Брат Рамона Меркадера Луис много десятилетий спустя в своей книге «Мой брат убил Троцкого» рассказывал: «Мне кажется, что началась эта ненависть с восстания анархистов и троцкистов в Барселоне в мае 1937 г. Я сам был очевидцем событий и знаю, как все происходило. Это же настоящее варварство, что в нашем антифашистском тылу случился мятеж, в результате которого около 500 человек оказались убитыми и более 5000 ранеными. Разве можно простить такое! Там и родилась наша ненависть к троцкизму».
Для Рамона Меркадера была придумана легенда: он должен был представляться бельгийским бизнесменом Жаком Морнаром. Под этим именем коммунист втерся в доверие к Сильвии Агелофф переводчице и помощнице Троцкого, и стал ее любовником. В какой-то момент Меркадер еще больше запутал окружающих и попросил возлюбленную называть его Фрэнком Джексоном – якобы при помощи фальшивых документов на это имя он старался избежать призыва на военную службу в Бельгии.
Постепенно господин Фрэнк Джексон стал вхож в дом Льва Троцкого. Всего он побывал на вилле 12 раз.
Охота на Льва
20 августа 1940 г. Меркадер-Джексон принес Троцкому якобы написанный им политический текст и попросил, чтобы тот его прочитал и прокомментировал. Несмотря на сильную жару, у Меркадера через руку был переброшен плащ. Под плащом скрывался ледоруб – будущее орудие убийства. Почему такой экзотический выбор оружия? Отставной сотрудник НКВД Олег Нечипоренко, приставленный к Рамону Меркадеру во время его жизни в СССР, рассказывал: «Сам Меркадер объяснял: он пользовался ледорубом, снимая часовых генерала Франко во время гражданской войны в Испании. Да и пронести его незаметно в дом под плащом было довольно просто».
«Они прошли в кабинет. Троцкий сел в кресло к столу. Джексон встал по левую руку, ближе к окну. Когда Троцкий прочел первую страницу и собирался было ее перевернуть, Джексон сделал шаг назад, выхватил из-под плаща "пиолет" – альпинистский ледоруб и со всей силой, на которую был способен, нанес плоским концом удар по голове» («Огонек», сентябрь 1990 г.).
Ледоруб вошел в затылок на глубину 7 см, но Троцкий не просто не умер, он громко закричал и стал бороться с убийцей. На крики сбежалась охрана, обезвредила и сильно избила нападавшего.
Внук Троцкого Эстебан (Всеволод) Волков, проживавший вместе с дедушкой на вилле, отлично запомнил день и обстоятельства трагедии. В интервью для статьи «Еще одно свидетельство последних лет и гибели Л. Д. Троцкого» в 1990 г. он вспоминал, как пришел на виллу буквально через 15 минут после произошедшего: «Поначалу я ничего не мог понять, а потом увидел какого-то человека в углу кабинета Троцкого. Я даже не сразу узнал его. Вид у него был совершенно безумный: он чего-то бормотал, все время всхлипывал. Одежда на нем была порвана, а сам он окровавлен. Лишь потом до меня дошло, что это – Джексон. Как-то не приходило в голову, что Джексон мог что-то сделать. Ведь он не был своим в доме, все время где-то далеко... Потом, через полуоткрытую дверь я увидел дедушку: он лежал на полу в столовой, а вокруг него суетились охранники, Наталья. Они клали на его окровавленную голову лед. И тут я все понял».
Во время покушения убийцу на улице ждала машина, в которой находились его мать и Эйтингон. Но сбежать Рамон не сумел.
После удара ледорубом Троцкий прожил еще сутки. За его жизнь боролись врачи, и за несколько часов до смерти он даже попросил кофе – настолько лучше себя почувствовал. Однако на следующий день после покушения, 21 августа 1940 г., Лев Троцкий скончался. Его похоронили во дворе дома в Койоакане.
22 августа 1940 г. в череде других иностранных новостей «Правда» написала о случившемся: «Покушавшийся принадлежит к числу последователей и ближайших людей Троцкого». Через два дня в главной советской газете вышла уже более развернутая статья под красноречивым названием «Смерть международного шпиона», концовку которой по легенде писал лично Сталин: «Троцкий стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе».
20 лет «от звонка до звонка»
Оказавшись за решеткой, Меркадер сохранял молчание и анонимность. Поначалу даже его настоящее имя установить не удалось – киллера судили как бельгийского подданного Жака Морнара. Личность Меркадера была установлена мексиканскими властями лишь к началу 1950-х.
В это время он давал скупые показания, где настаивал, что убийство – его собственная инициатива. Первые шесть лет коммунист содержался в жестких условиях – камера без окон, пытки и побои. Однако Меркадер не выдал своих кураторов из НКВД.
Со временем условия содержания изменились, о чем позаботились московские покровители. Киллера перевели в камеру с мягкой кроватью, телевизором и обширной библиотекой. Обеды ему готовила специально нанятая женщина, а ее дочь – Рокелия Мендоса – стала женой узника и часто навещала его в тюрьме.
«Мы регулярно передавали через соответствующих людей деньги, рассчитанные на то, чтобы он там никакой нужды не терпел. Конечно, мы могли организовать побег, но не разрешала инстанция», – вспоминал в интервью Павел Судоплатов, работавший в 1939–1940 гг. заместителем начальника внешней разведки НКВД СССР.
По некоторым данным, после смерти Сталина уже сам Меркадер выступал против побега. В результате киллер отсидел «от звонка до звонка» почти 20 лет и вышел на свободу 6 мая 1960 г. Его сразу же вывезли на Кубу, а оттуда – пароходом в Москву.
Рамон Иванович Лопес
К 1960 г. в СССР полным ходом шла реабилитация тех, кто в сталинские годы был объявлен преступником. Однако Льва Троцкого оттепель не коснулась: его по-прежнему считали врагом. Поэтому советская столица тепло встретила Рамона Меркадера.
Председатель КГБ Александр Шелепин лично ходатайствовал перед Хрущевым о том, чтобы дать киллеру советское гражданство и обеспечить его проживание на территории СССР. Шелепин направил записку, в которой так описывались основания для благосклонности к испанцу: «В силу своей безграничной преданности делу коммунизма и Советскому Союзу в период следствия и судебного разбирательства, а также на протяжении 20-летнего пребывания в тюрьме в условиях не прекращавшейся против него кампании угроз и провокаций проявил смелость, стойкость и высокую идейность, присущие настоящему коммунисту, и сохранил в тайне свою связь с органами государственной безопасности СССР».
Впрочем, ситуация вокруг Меркадера была неоднозначная. С одной стороны, его встретили как героя и представили к высшей государственной награде – званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». С другой стороны, церемония была кулуарной, о ней умолчала советская пресса, а само звание вручалось вовсе не Рамону Меркадеру, а некоему Рамону Ивановичу Лопесу. Такое имя он получил в СССР. Его даже выгравировали на почетной мраморной плите в здании КГБ.
«Брат надевал орден в дни больших праздников. А еще - когда хотел что-нибудь купить без очереди. Например, билеты на поезд или в Большой театр. В этих случаях он, посмеиваясь, говорил: «Придется нацепить звездочку» (из книги Луиса Меркадера «Мой брат убил Троцкого»).
Меркадеру и его супруге Рокелии в Москве подготовили отличные условия для новой жизни: они получили четырехкомнатную квартиру в районе метро «Сокол», а также госдачу. Супруги получали солидную государственную пенсию от КГБ и даже были трудоустроены. Так, Рамон стал сотрудником Института марксизма-ленинизма, где под руководством испанской коммунистки Долорес Ибаррури занимался историей гражданской войны в Испании. Жена Меркадера устроилась на московское радио в испанскую редакцию. О своей истории супруги не распространялись, и мало кто знал, кто скрывается под фамилией Лопес. В 1963 г. пара усыновила двух детей – Артура и Лауру.
К семье Меркадера прикрепили сотрудника КГБ Олега Нечипоренко, который не только помогал паре обустроиться, но и приглядывал за ними. Нечипоренко так рассказывал о своей работе в то время: «Главное – помогать в решении бытовых проблем. По существу стать его опекуном. Сами представьте: оказаться в Москве с женой, не говорящей, как и он, по-русски. Другой уклад, иная жизнь. И рекомендовали не бередить чувств подопечного, не расспрашивать о прошлом. Ведь мы всячески открещивались от покушения. Заявления об участии НКВД и приказе Сталина об уничтожении клеймили «клеветническими». Даже в спецслужбах об этом не говорили» (журнал «Родина», 9 июля 2022 г.).
Брат Меркадера Луис в своей книге вспоминал: «Меня зачастую поражало, насколько глубоко и искренне Рамон был благодарен своим советским друзьям за их заботу о нем в тюремные годы, несмотря на то, что по их же вине и провел за решеткой двадцать лет. Иногда я пытался убедить его, что на деле все было не так, как в теории, однако своими комментариями только провоцировал негативную реакцию брата, не позволявшего мне ни малейшей критики в адрес СССР».
В 1974 г. Меркадер получил приглашение от кубинского лидера Фиделя Кастро, и в октябре вместе с семьей переехал на остров. Там он удостоился звания генерала и должности советника министра иностранных дел. В последний раз Меркадер посетил Москву в 1977 г. на празднование 60-летия Октябрьской революции. Через год он умер от саркомы в Гаване в возрасте 65 лет.
Урну с прахом, согласно завещанию, доставили в Москву и захоронили на Кунцевском кладбище. Жена Луиса Меркадера Галина так описывала свои впечатления от похорон: «Урну опустили и накрыли серой каменной плитой. Сыграли гимн. Почетный караул дал залп. И все. Я зарыдала, когда увидела, как над плитой втыкают железную табличку с вымышленной фамилией «Лопес Рамон Иванович» («Труд», 15 августа 1990 г.).
Лев Троцкий так и не был прощен советской властью. Его реабилитация состоялась только 16 июня 2001 г.