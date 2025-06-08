Человек с ледорубом: кем был убийца Льва Троцкого

Внук Троцкого Эстебан (Всеволод) Волков, проживавший вместе с дедушкой на вилле, отлично запомнил день и обстоятельства трагедии. В интервью для статьи «Еще одно свидетельство последних лет и гибели Л. Д. Троцкого» в 1990 г. он вспоминал, как пришел на виллу буквально через 15 минут после произошедшего: «Поначалу я ничего не мог понять, а потом увидел какого-то человека в углу кабинета Троцкого. Я даже не сразу узнал его. Вид у него был совершенно безумный: он чего-то бормотал, все время всхлипывал. Одежда на нем была порвана, а сам он окровавлен. Лишь потом до меня дошло, что это – Джексон. Как-то не приходило в голову, что Джексон мог что-то сделать. Ведь он не был своим в доме, все время где-то далеко... Потом, через полуоткрытую дверь я увидел дедушку: он лежал на полу в столовой, а вокруг него суетились охранники, Наталья. Они клали на его окровавленную голову лед. И тут я все понял».