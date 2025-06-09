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Уровень тревожности незначительно вырос после подрывов на железных дорогах

Граждане меньше интересуются новостями о переговорах, предпочитая традиционную тему спецоперации
Юлия Малева
Пресс-служба МЧС России
Пресс-служба МЧС России

Уровень тревожности россиян после ряда терактов на железных дорогах в приграничных регионах вырос на 3 п. п. – с 36 до 39%, следует из замеров фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с 30 мая по 1 июня. Последний раз такой показатель был зафиксирован 20 апреля, потом он варьировался на границе 35–38%. Уровень спокойствия, соответственно, снизился с 56 до 53%.

Наиболее активная фаза проведения опроса о настроении окружающих приходится, как правило, на пятницу, т. е. на 30 мая – за сутки до произошедших ЧП в приграничных регионах, пояснил ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. В субботу и воскресенье он ведется менее активно, продолжает Кертман, поэтому сказать, что решающую роль в повышении уровня тревоги сыграли именно теракты, сложно, но то, что они оказали свое влияние, – факт. Для более глубокого понимания, как именно на тревожности россиян отразились эти события, необходимо дождаться следующих замеров, указал Кертман.

Но, по мнению генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, на эскалацию уровня тревоги все-таки оказали влияние теракты и обстрелы со стороны Украины.

С этим соглашается и социолог Денис Волков: подрывы железнодорожных полотен в Курской и Брянской областях вполне могли повлиять на уровень тревожности, так как они как раз пришлись на время проведения опроса и при этом затронули обычных людей. Тем не менее рост в 3 п. п. – это не так много и нужно еще посмотреть, не будет ли этот рост отыгран снижением на следующем такте исследования, также обратил внимание он.

Серия подрывов началась с обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области 31 мая. Обломки конструкции упали на движущийся под ней пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В поезде было 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе объявляли трехдневный траур со 2 по 4 июня. По данным на 5 июня, количество пострадавших из-за взрыва выросло до 119 человек, погибли 7 человек. Через несколько часов после этого инцидента произошел подрыв железнодорожного моста в другом приграничном регионе: в Железногорском районе Курской области 1 июня около 3.00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. По данным СК, в результате пострадали машинист тепловоза и два его помощника. Крушения мостов совпали с атаками Украины на ряд российских объектов в разных регионах страны, в том числе в Сибири – накануне переговоров в Стамбуле. 5 июня на юге Воронежской области было подорвано железнодорожное полотно.

Тревожность и различные ее проявления – это основная проблема, с которой россияне обращаются к специалистам еще со времен пандемии ковида, говорит практикующий врач-психиатр Елизавета Жесткова. «Всегда, когда происходят какие-то такие события, они сильно влияют на россиян, усиливают тревожность», – сказала она «Ведомостям».

Среди событий недели, заинтересовавших россиян, уже второй раз подряд лидирует спецоперация и связанные с ней темы (включая обстрел российских территорий). Об этом говорят 27% респондентов ФОМа. Спецоперация сместила мирную повестку, связанную с переговорами в Стамбуле и «прекращением боевых действий между Россией и Украиной», – ею заинтересовались в конце мая 11% россиян. В этом блоке в основном россиян волнует, учитывая приведенные ФОМом высказывания, «куда вырулят» переговоры.

Вовлеченность населения в эту повестку постепенно падает после переговоров 16 мая: по данным ФОМа за 16–18 мая, эта тема лидировала в информационном поле опрашиваемых – 33% против 15% заинтересованных в новостях о спецоперации. Но уже в ходе следующего замера ФОМа, 23–25 мая, этой темой интересовалось лишь 19%, тогда как спецоперацией – 21%.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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