Уровень тревожности незначительно вырос после подрывов на железных дорогах

Серия подрывов началась с обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области 31 мая. Обломки конструкции упали на движущийся под ней пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В поезде было 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе объявляли трехдневный траур со 2 по 4 июня. По данным на 5 июня, количество пострадавших из-за взрыва выросло до 119 человек, погибли 7 человек. Через несколько часов после этого инцидента произошел подрыв железнодорожного моста в другом приграничном регионе: в Железногорском районе Курской области 1 июня около 3.00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. По данным СК, в результате пострадали машинист тепловоза и два его помощника. Крушения мостов совпали с атаками Украины на ряд российских объектов в разных регионах страны, в том числе в Сибири – накануне переговоров в Стамбуле. 5 июня на юге Воронежской области было подорвано железнодорожное полотно.