Ликвидированные НКО обжаловали положения закона об общественных объединениях

В 2024 г. были приняты нормы, упрощающие работу НКО и усиливающие контроль за их деятельностью. В выписках из ЕГРЮЛа теперь указываются все учредители с полными данными, изменена процедура их вступления и выхода. Обязательно размещение устава на сайте Минюста, для чего запущен специальный портал с личными кабинетами.

Переход на электронную отчетность через «одно окно» по замыслу законодателя сократит бумажную нагрузку. Восстановлены проверки Минюста, а реклама НКО теперь должна регистрироваться в Едином реестре интернет-рекламы.