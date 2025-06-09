Ликвидированные НКО обжаловали положения закона об общественных объединениях

Ликвидированные НКО обжаловали положения закона об общественных объединенияхРечь идет о спорной норме, которая определяет место работы организации
В Конституционном суде (КС) обжалованы нормы закона об общественных объединениях, в частности ст. 14 (территориальная сфера деятельности) и ст. 44 (ликвидация и запрет на деятельность в случаях нарушения законодательства РФ). Обращения в КС («Ведомости» ознакомились с их содержанием) подали представители четырех правозащитных организаций, которые уже не ведут деятельность в РФ. В частности, Московской Хельсинкской группы (МХГ), центра «Сова» (признан иноагентом в РФ), Сахаровского центра (признан иноагентом в РФ) и «Человек и закон» (признана иноагентом в РФ).
По действующему закону региональные и межрегиональные общественные объединения вправе вести деятельность только в пределах одного субъекта РФ (или субъектов, где имеют зарегистрированные представительства). Суды при ликвидации НКО по заявлению Минюста признали, что участие представителей МХГ, «Совы», Сахаровского центра и «Человека и закона» в мероприятиях за пределами регионов регистрации, в том числе онлайн, а также обращение к властям других регионов нарушают территориальные ограничения и являются «грубыми нарушениями», влекущими ликвидацию по ст. 44 закона.
Такое толкование, по мнению заявителей, нарушает их право на свободу объединений (ст. 30 Конституции) и является несоразмерным вмешательством в гражданскую активность. Существующая практика означает, что любое выступление эксперта из региональной организации за пределами «своего» региона может привести к ее ликвидации, даже если это участие не связано с созданием структурных подразделений, аргументируют представители организаций.
В жалобе бывшего исполнительного директора МХГ Светланы Астраханцевой говорится, что организация была ликвидирована за участие представителей в онлайн-мероприятиях и подписание обращения к губернатору Санкт-Петербурга. А экс-председатель межрегиональной НКО «Человек и закон» Ирина Протасова, к примеру, отмечает в жалобе, что организация с отделениями в шести регионах была закрыта за участие в мероприятиях в других субъектах и за границей. «Сова» и Сахаровский центр, зарегистрированные как региональные общественные объединения, также были ликвидированы за то, что их представители работали за пределами Москвы.
Оспаривание подобных решений всегда сопряжено с высокими барьерами, говорит представитель Сахаровского центра Ольга Подоплелова. Но важно «использовать все доступные механизмы защиты прав», полагает она. Жалобы, скорее всего, будут рассмотрены, полагает юрист Гарегин Митин. Проблема не в конституционности нормы, а в том, что в данном случае законодатель установил правила в конституционных пределах, заметил он. По словам Митина, тут вопрос именно в истолковании нормы: общественное объединение вправе вести деятельность в рамках определенной в уставе территории, что не должно мешать ее представителям принимать участие в мероприятиях, организуемых другими объединениями в других границах.
Какие нормы в отношении НКО были приняты за последние два года
Переход на электронную отчетность через «одно окно» по замыслу законодателя сократит бумажную нагрузку. Восстановлены проверки Минюста, а реклама НКО теперь должна регистрироваться в Едином реестре интернет-рекламы.
Четырем организациям, которые намерены обжаловать ликвидацию, следовало бы сменить организационную форму, чтобы соответствовать нормам закона, отмечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. «Полагаю, что та деятельность, которую коллеги осуществляли, не полностью соответствовала требованиям, предъявляем к общественной организации, в частности целям, ради которых организация была создана», – отмечает эксперт.
При этом со стороны законодателя также необходимо определение понятия деятельности, указывает Милославская. Эксперт сетует, что в настоящий момент такой нормы нет и деятельность правоприменителем толкуется широко и по-разному, что может приводить к неоднозначным ситуациям.
Статья 14 закона «Об общественных организациях», нарушение которой стало основанием для ликвидации объединения, уже обсуждалась с точки зрения правоприменительной практики, напомнила член Общественной палаты Елена Тополева. Еще восемь лет назад, рассказывает она, документ подвергался критике со стороны ряда неправительственных организаций. Но в последние годы новых обращений по этому поводу не поступало. Обращение этих четырех организаций в КС может стать предметом обсуждения и в палате, отметила Тополева.
Действующее законодательство, регулирующее деятельность НКО, вряд ли можно однозначно охарактеризовать как жесткое или либеральное, считает она. Новые нормы, которые принимаются в отношении общественных организаций, направлены на снижение отчетной нагрузки, ускорение процессов регистрации и добровольной ликвидации. В то же время, говорит Тополева, эти изменения учитывают и новые вызовы, в том числе политическое и идеологическое противостояние России с другими государствами.