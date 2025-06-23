Правительство одобрило законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиков

Правительство одобрило законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиковБелый дом также попросил дополнить документ запретом на продвижение таких напитков среди несовершеннолетних
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 июня одобрила законопроект, который вводит в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) предупреждение о вреде их чрезмерного потребления. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
При этом Белый дом будет готов поддержать законопроект в том случае, если авторы доработают документ и запретят в нем направлять такую рекламу на несовершеннолетних, упоминать в ней наличие биологически активных добавок (БАД) и витаминов в таких напитках, а также использовать образы людей и животных, в том числе мультипликационных.
Законопроектом предполагается внести поправки в закон «О рекламе». Согласно ним, реклама энергетиков на телевидении, в кинотеатрах и видеохостингах должна содержать предупреждение о вреде этих напитков, которое должно занимать минимум 7% от общей площади кадра и длиться не меньше пяти секунд. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В остальных видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.
В случае принятия законопроекта ответственность за нарушения в рекламе энергетиков понесут рекламодатели, распространители и изготовители данной рекламы, рассказал «Ведомостям» судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. Ответственность для них предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП в виде штрафа для физлиц от 2000 до 2500 руб., а для юрлиц – от 100 000–500 000 руб., пояснил он.
Законопроект об ужесточении правил рекламы энергетиков внесли 10 апреля в Госдуму 28 депутатов всех фракций, в их числе: первый зампредседателя нижней палаты Александр Жуков («Единая Россия»), зампредседателя Думы Вячеслав Даванков («Новые люди»), председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки запрещено в России с 1 марта 2025 г., соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в августе прошлого года. За продажу такой продукции детям в России с 7 июня 2025 г. также введены административные штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.
Энергетики по большому счету являются не пищевым продуктом, а результатом работы химической промышленности, рассказал «Ведомостям» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Такие напитки действительно оказывают некоторое тонизирующее воздействие на организм человека, но оно не имеет естественного происхождения и форсирует организм в ущерб его ресурсам, отмечает эксперт. По его словам, БАДы и витамины не делают энергетики полезными, потому что все эти вещества находятся не в натуральной форме и в очень больших количествах, а в сочетании друг с другом форсированно действуют на сердечно-сосудистую систему, из-за чего сердце работает интенсивнее.
В банке энергетика может содержаться 300 мг кофеина – это больше, чем в чашке кофе и значительно превышает суточную норму для подростков, которая составляет 100 мг, рассказал «Ведомостям» педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков. По его словам, в составе таких напитков указаны таурин, гуарана, женьшень, которые усиливают эффект кофеина. Также в энергетиках содержится сахар – его количество значительно превышает рекомендованную суточную норму, добавил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Белого дома с просьбой уточнить, одобрила ли правительственная комиссия законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиков.