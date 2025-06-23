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Правительство одобрило законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиков

Белый дом также попросил дополнить документ запретом на продвижение таких напитков среди несовершеннолетних
Виталий Крюков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 июня одобрила законопроект, который вводит в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) предупреждение о вреде их чрезмерного потребления. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

При этом Белый дом будет готов поддержать законопроект в том случае, если авторы доработают документ и запретят в нем направлять такую рекламу на несовершеннолетних, упоминать в ней наличие биологически активных добавок (БАД) и витаминов в таких напитках, а также использовать образы людей и животных, в том числе мультипликационных.

Законопроектом предполагается внести поправки в закон «О рекламе». Согласно ним, реклама энергетиков на телевидении, в кинотеатрах и видеохостингах должна содержать предупреждение о вреде этих напитков, которое должно занимать минимум 7% от общей площади кадра и длиться не меньше пяти секунд. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В остальных видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.

В случае принятия законопроекта ответственность за нарушения в рекламе энергетиков понесут рекламодатели, распространители и изготовители данной рекламы, рассказал «Ведомостям» судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. Ответственность для них предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП в виде штрафа для физлиц от 2000 до 2500 руб., а для юрлиц – от 100 000–500 000 руб., пояснил он.

Законопроект об ужесточении правил рекламы энергетиков внесли 10 апреля в Госдуму 28 депутатов всех фракций, в их числе: первый зампредседателя нижней палаты Александр Жуков («Единая Россия»), зампредседателя Думы Вячеслав Даванков («Новые люди»), председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки запрещено в России с 1 марта 2025 г., соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в августе прошлого года. За продажу такой продукции детям в России с 7 июня 2025 г. также введены административные штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.

Энергетики по большому счету являются не пищевым продуктом, а результатом работы химической промышленности, рассказал «Ведомостям» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Такие напитки действительно оказывают некоторое тонизирующее воздействие на организм человека, но оно не имеет естественного происхождения и форсирует организм в ущерб его ресурсам, отмечает эксперт. По его словам, БАДы и витамины не делают энергетики полезными, потому что все эти вещества находятся не в натуральной форме и в очень больших количествах, а в сочетании друг с другом форсированно действуют на сердечно-сосудистую систему, из-за чего сердце работает интенсивнее.

В банке энергетика может содержаться 300 мг кофеина – это больше, чем в чашке кофе и значительно превышает суточную норму для подростков, которая составляет 100 мг, рассказал «Ведомостям» педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков. По его словам, в составе таких напитков указаны таурин, гуарана, женьшень, которые усиливают эффект кофеина. Также в энергетиках содержится сахар – его количество значительно превышает рекомендованную суточную норму, добавил эксперт.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Белого дома с просьбой уточнить, одобрила ли правительственная комиссия законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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