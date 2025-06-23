Правительство одобрило законопроект по ужесточению правил рекламы энергетиков

Энергетики по большому счету являются не пищевым продуктом, а результатом работы химической промышленности, рассказал «Ведомостям» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Такие напитки действительно оказывают некоторое тонизирующее воздействие на организм человека, но оно не имеет естественного происхождения и форсирует организм в ущерб его ресурсам, отмечает эксперт. По его словам, БАДы и витамины не делают энергетики полезными, потому что все эти вещества находятся не в натуральной форме и в очень больших количествах, а в сочетании друг с другом форсированно действуют на сердечно-сосудистую систему, из-за чего сердце работает интенсивнее.