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Конституционный суд подтвердил запрет на участие в выборах для осужденных

Центризбирком просил уточнить, относится ли это к находящимся в СИЗО
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) подтвердил запрет на участие в выборах лиц, осужденных к лишению свободы, независимо от того, где они содержатся: в СИЗО или колонии. С ходатайством о разъяснении в КС обратилась Центральная избирательная комиссия.

В апреле 2016 г. КС, разбирая решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России», постановил, что осужденные россияне не имеют права участвовать в выборах. ЦИК в ходатайстве к разъяснению утверждал, что избиркомы в своей деятельности сталкиваются с необходимостью выбора между двумя взаимоисключающими вариантами трактовки норм основного закона. В частности, комиссия просила дать разъяснение о применении конституционного запрета на участие в выборах осужденных к лишению свободы в случаях, когда они временно находятся не в исправительных учреждениях (колониях), а в следственных изоляторах – либо оставлены там для хозяйственных работ (по ст. 77 УИК), либо переведены для участия в следственных действиях (по ст. 77.1 УИК).

В своих доводах комиссия указала на правовую неопределенность, поскольку формально СИЗО не относятся к «местам лишения свободы» по Уголовно-исполнительному кодексу, а осужденные содержатся там в особом режиме, что создает коллизию между фактом осуждения к лишению свободы (формальное основание для лишения избирательных прав) и фактическим местом содержания, не подпадающим под законодательное определение мест отбывания этого наказания. Такая ситуация, по мнению ЦИК, приводит к разночтениям на практике: с одной стороны, эти лица осуждены по приговору суда, с другой – формально не содержатся в местах лишения свободы.

КС давать разъяснения по ходатайству Центризбиркома не стал: конституционный запрет на участие в выборах распространяется на всех осужденных к лишению свободы на весь срок наказания – независимо от места фактического содержания (колония, СИЗО или временный перевод). Суд напомнил, что ключевым является сам факт осуждения к этому виду наказания, а не формальный статус места содержания. КС подчеркнул, что даже в СИЗО такие лица продолжают отбывать наказание (хоть и в особых условиях), а значит, конституционный запрет действует без исключений.

КС подтвердил правильность своего решения, основанного на буквальном содержании конституционной нормы, считает юрист Гарегин Митин. «Последняя была камнем преткновения в деле об исполнении решения ЕСПЧ 2013 г., в котором он де факто попытался "прогнуть" Россию на изменение Конституции: это хорошо читается в тех параграфах решения, где речь идет о доводах российской стороны», – говорит юрист. Постановление КС 2016 г., по словам юриста, было жестким, равно как и нынешнее определение: содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда при временном нахождении его вне места лишения свободы не имеет активного избирательного права, резюмирует эксперт.

По мнению руководителя Центра конституционного правосудия Ивана Брикульского, ЦИК прав в том, что неопределенность существует. КС должен был отказать на том основании, что это, по сути, требует формулировки новых позиций, а значит новый процесс, рассуждает юрист. Он настаивает, что фактически КС озвучивает новую позицию, благодаря которой отрезал дорогу для новых заявлений.

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