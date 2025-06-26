Конституционный суд подтвердил запрет на участие в выборах для осужденных

В апреле 2016 г. КС, разбирая решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России», постановил, что осужденные россияне не имеют права участвовать в выборах. ЦИК в ходатайстве к разъяснению утверждал, что избиркомы в своей деятельности сталкиваются с необходимостью выбора между двумя взаимоисключающими вариантами трактовки норм основного закона. В частности, комиссия просила дать разъяснение о применении конституционного запрета на участие в выборах осужденных к лишению свободы в случаях, когда они временно находятся не в исправительных учреждениях (колониях), а в следственных изоляторах – либо оставлены там для хозяйственных работ (по ст. 77 УИК), либо переведены для участия в следственных действиях (по ст. 77.1 УИК).