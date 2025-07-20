Дания и Трамп начали войну с дипфейками: новости, которые вы могли пропустить

Дания и Трамп начали войну с дипфейками: новости, которые вы могли пропуститьЭлектросамокат доверили инженерам «Формулы-1», а бриллианты изменились и подешевели
На минувшей неделе стало известно, что Дания хочет предоставить всем своим гражданам авторские права на их внешность и голос, поколение зумеров меняет телефонный этикет, к ужасу пешеходов городской электросамокат скрестили с боллидом, криптогиганты разглядели новые возможности в молоке, рисе и сахаре, а бриллиантовый бизнес обеспокоен ростом популярности лабораторных алмазов.
Дания против поддельных нас
Власти датского королевства хотят распространить авторское право на внешность и голос для каждого гражданина страны. Таким образом датчанам предложат бороться с дипфейками юридическими методами. На этой неделе министр культуры Якоб Энгель-Шмидт заявил, что до осени пройдет общественное обсуждение соответствующих поправок, после чего их вынесут на голосование в Фолькетинг (парламент). На сегодняшний день инициативу поддержали бы 90% депутатов, поэтому у этого нового аспекта авторского права есть реальные шансы на успех. В таком случае Дания станет первой страной, которая ввела подобный механизм.
Если датчане станут владельцами авторских прав на самих себя, они получат законную возможность требовать удаления практически любого контента с их изображениями и, что важнее, выплаты компенсации. При этом новые правила не коснутся пародий и сатиры.
Дипфейки зачастую неотличимы от фотографий и видео реальных людей, и в этом проблема, с которой в полной мере может столкнуться человечество уже в ближайшие годы. Так, газета The Guardian проиллюстрировала статью о новом авторском праве в Дании недавним мемом, в котором папа римский Франциск якобы сфотографирован в огромном белоснежном пуховике от бренда Moncler, поверх которого надет серебряный крест. Дипфейк вызвал немалое возмущение верующих, и это лишь один из примеров того, как можно манипулировать общественным сознанием путем подмены изображения и голоса реального человека его аналогом, сгенерированным при помощи ИИ.
Недопущение массового внедрения дипфейков постепенно становится делом государственной важности для разных стран мира. Одним из первых на борьбу с ними вышел Дональд Трамп – в мае он подписал закон «против порномести»: распространения дипфейковых порнороликов, где в главной роли выступает чем-то не понравившийся автору человек или же публичная личность. Теперь такие видео необходимо удалить в течение 48 часов или же заплатить штраф в размере до $0,5 млн.
Зумеры не алё
«Поколение Z» не хочет говорить «алло», отвечая на телефонный звонок, констатировал Business Insider. Вместо этого, подняв трубку, они как правило молчат и ждут, пока начнет говорить сам звонящий. Отчасти виновата в этом рекламная индустрия.
Мы все получаем огромное количество звонков со спамом. Если бодрый механический голос предлагает что-то купить, проще сразу повесить трубку, не трудясь первым начинать общение. К тому же с развитием технологий часть роботов не начинают прокручивать рекламу, пока не услышат «алло». Их можно поставить в тупик, сказав что-то вроде «Катя слушает».
Еще одно соображение зумеров, по мнению издания, такое: если вам позвонили, значит, кому-то что-то от вас надо. Следовательно, собеседник и должен первым начинать беседу – таковы современные правила вежливости.
Телефонный этикет относительно молод. Александр Белл изобрел телефон в 1876 г., а большинство американских семей обзавелись собственным телефоном только в 1940-х гг. (в России же процесс телефонизации населения затянулся почти до конца века). Белл предлагал использовать заимствованный у моряков приветственный окрик «Ahoy, hoy». А «Hello», которое по пути, например, во Францию превратилось в «Allô» («Алё»), а в России трансформировалось в «Алло», ввел в обращение Томас Эдисон. «Halloo» – так звучало его любимое слово. Оно используется как команда «Ату» для собак или окрик «Эй», когда надо кого-то подозвать. «Halloo» стало первым словом, которое Эдисон записал в 1877 г. на свое изобретение – первый в мире прибор для хранения звуков, фонограф. В том же году телеграфная компания Питтсбурга решила протянуть телефонную линию. Эдисон написал ее президенту письмо, в котором предложил в начале разговора использовать чуть переиначенный вариант – «Нello!» Если такое слово будет доноситься из трубки, можно обойтись даже без телефонного звонка, уверял он: его легко можно расслышать на расстоянии до шести метров и не спутаешь ни с каким другим словом, используемым в повседневной речи.
В итоге в обиход вошли и звонки, и «Алло», чем человечество благополучно и пользовалось. Пока не пришли зумеры.
Лучшие искусственные друзья девушек
Компания-добытчик и продавец алмазов De Beers обеспокоена ростом популярности бриллиантов, выращенных в лабораториях. Ее гендиректор Эл Кук назвал такую продукцию в интервью The Wall Street Journal (WSJ) крупным мошенничеством.
De Beers потратила немало денег на рекламные кампании, чтобы убедить людей в том, что им просто необходима ее сверкающая продукция. Благодаря такой рекламе мы узнали, что бриллианты – это навсегда, что они лучшие друзья девушек, что без бриллиантового кольца любовь не может считаться искренней, и много других фактов из серии «жизнь удалась». И теперь плоды успеха De Beers в деле алмазного промывания мозгов пожинают другие.
Качественные искусственные бриллианты еще недавно считались диковинкой. Сегодня же их производство вышло на поток. В 2022 г. американский магазин Walmart продал свои первые выращенные в лаборатории бриллианты, а в 2025 г. они присутствуют уже в половине ассортимента бриллиантовых ювелирных изделий. К слову, в рамках борьбы за алмазную честность сразу после назначения гендиректором Кук закрыл производство в De Beers собственных ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами под брендом Lightbox.
По оценкам экспертов, розничная цена выращенного в лаборатории качественного бриллианта весом 1 карат упала на 86% с начала 2016 г. и теперь составляет $745. Натуральный бриллиант того же веса за это время подешевел на 40% – до $3925. Даже опытным ювелирам требуется специализированное оборудование, чтобы отличить качественную продукцию из лабораторий от творения природы. Им в помощь De Beers выпустила прибор DiamondProof, который продает за $9500. Компания предполагает, что его будут закупать магазины и предлагать клиентам проверить камни: если через несколько секунд их изображение начинает светиться синим, алмаз натуральный, если желтым – лабораторный.
Большинство ювелирных магазинов класса вроде Tiffany & Co. пока официально заявляют, что не будут торговать ненатуральной продукцией. Впрочем, Signet Jewelers, один из крупнейших в мире ритейлеров ювелирных изделий с бриллиантами, тоже долго сопротивлялся нововведениям. Потом сдался, а в июне объявил, что увеличивает количество искусственных бриллиантов в своем ассортименте. Ведь рукотворные алмазы помогли Signet Jewelers преодолеть затяжной спад продаж. Датская сеть Pandora без всяких угрызений совести еще в 2021 г. полностью перешла на лабораторную продукцию. Компания аргументирует такой шаг тем, что искусственные драгоценности не только более доступны покупателям, но и наносят меньший вред окружающей среде. В 2016 г. на синтетические бриллианты приходилось менее 1% продаж ювелирных изделий, сегодня эта цифра перевалила за 20%, уверяют аналитики WSJ. В сегменте обручальных колец эта доля еще более – 50%.
И понеслось…
Британская компания Bo к ужасу пешеходов разработала самый быстрый электросамокат в мире. Он способен разгоняться до 160 км/ч (то есть до круглой цифры 100 миль/час).
Эту компанию с названием из двух букв можно назвать новичком на рынке. С 2023 г. она продает различные модификации единственной своей модели Bo M. Бизнес основан выходцами из Williams Advanced Engineering – компании, которая занималась разработками передовых технологий для команды «Формулы-1» Williams. Вероятно, по этой причине единственная модель получилась не простой. Стандартный вариант сделан из алюминия, собирается вручную, выглядит весьма массивно, весит 22 кг, не складывается, так как это ухудшает прочность корпуса, снабжен семилетней гарантией на шасси и двухлетней на остальные узлы, и продается по цене от 1299 фунтов.
Сегодня можно приобрести модель с 400-ваттным двигателем, которая разгоняется до 35 км/ч, что никого не удивило. Но теперь компания сделала модификацию Bo The Turbo, оснащенную двухмоторной силовой установкой мощностью 24 000 Вт. Чтобы такой двигатель не перегревался, самокат оснащен продвинутой технологией, принцип которой позаимствован у системы охлаждения тормозов болидов «Формулы-1». На испытаниях Bo The Turbo смог разогнаться до скорости более 160 км/ч. Вопрос лишь в том, зачем нужен такой высокоскоростной монстр, кроме как для маркетинговой шумихи. Но компания уверяет, что клиент из Испании уже заказал Bo The Turbo, заплатив за него около 30 000 евро. И, судя по всему, стремительно умчался.
Взаимовыгодное криптомолоко
Агентство Reuters выяснило, зачем криптогигант Tether приобрел сельскохозяйственную компанию. Покупка оказалась частью хитрого плана Tether, цель которого: перевести мир на расчеты в ее стейблкоине USDT.
Tether выпускает стейблкоин USDT, курс которого жестко привязан к доллару: 1 USDT равен $1. На данный момент выпущено USDT на сумму $143 млрд. В апреле Tether объявил, что приобретет 70% компании Adecoagro за $600 млн. Акции этого сельскохозяйственного гиганта, производящего молочные продукты в Аргентине, рис в Уругвае, сахар в Бразилии и много чего еще в разных странах, торгуются на Нью-йоркской бирже.
По сведениям Reuters, Tether задумал перевести торговлю агротоварами своей новой компании на USDT. Если сделка заключается между компаниями из двух разных стран, оплата по традиционным каналам может занять более трех дней. В отличие от платежей в USDT, которые производятся почти мгновенно. Таким образом, воодушевленные примером Adecoagro, на криптоплатежи смогут перейти и ее конкуренты.
Это не первый случай, когда Tether на практике пытается продемонстрировать выгоды расчетов в криптовалюте. В конце прошлого года компания сообщила о своем участие в сделке по физической поставке сырой нефти, в которой расчеты между крупной нефтяной компанией и трейдером на сумму $45 млн произвоились в USDT.