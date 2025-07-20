Дания и Трамп начали войну с дипфейками: новости, которые вы могли пропустить

Телефонный этикет относительно молод. Александр Белл изобрел телефон в 1876 г., а большинство американских семей обзавелись собственным телефоном только в 1940-х гг. (в России же процесс телефонизации населения затянулся почти до конца века). Белл предлагал использовать заимствованный у моряков приветственный окрик «Ahoy, hoy». А «Hello», которое по пути, например, во Францию превратилось в «Allô» («Алё»), а в России трансформировалось в «Алло», ввел в обращение Томас Эдисон. «Halloo» – так звучало его любимое слово. Оно используется как команда «Ату» для собак или окрик «Эй», когда надо кого-то подозвать. «Halloo» стало первым словом, которое Эдисон записал в 1877 г. на свое изобретение – первый в мире прибор для хранения звуков, фонограф. В том же году телеграфная компания Питтсбурга решила протянуть телефонную линию. Эдисон написал ее президенту письмо, в котором предложил в начале разговора использовать чуть переиначенный вариант – «Нello!» Если такое слово будет доноситься из трубки, можно обойтись даже без телефонного звонка, уверял он: его легко можно расслышать на расстоянии до шести метров и не спутаешь ни с каким другим словом, используемым в повседневной речи.