Дания и Трамп начали войну с дипфейками: новости, которые вы могли пропустить

Сегодня можно приобрести модель с 400-ваттным двигателем, которая разгоняется до 35 км/ч, что никого не удивило. Но теперь компания сделала модификацию Bo The Turbo, оснащенную двухмоторной силовой установкой мощностью 24 000 Вт. Чтобы такой двигатель не перегревался, самокат оснащен продвинутой технологией, принцип которой позаимствован у системы охлаждения тормозов болидов «Формулы-1». На испытаниях Bo The Turbo смог разогнаться до скорости более 160 км/ч. Вопрос лишь в том, зачем нужен такой высокоскоростной монстр, кроме как для маркетинговой шумихи. Но компания уверяет, что клиент из Испании уже заказал Bo The Turbo, заплатив за него около 30 000 евро. И, судя по всему, стремительно умчался.