Оззи Осборн о детстве, сговоре с дьяволом, своем надгробии и алкоголизме

Оззи Осборн о детстве, сговоре с дьяволом, своем надгробии и алкоголизмеЖизнь и смерть рок-легенды в его цитатах
Британский рок-музыкант, солист Black Sabbath Оззи Осборн умер в 76 лет. «Ведомости» собрали его высказывания разных лет.
«Я хочу, чтобы меня положили в землю в каком-нибудь красивом саду, а на могиле посадили дерево. Желательно дикую яблоню, чтобы дети могли сделать из меня вино и нажраться в говно. И я не питаю иллюзий о надписи на надгробии. Я закрываю глаза и так ее и вижу: “Оззи Осборн, родился в 1948 году. Умер, хрен знает, когда. Он откусил голову летучей мыши”».
«Безумие, что кто-то мог подумать, что я в сговоре с дьяволом, ведь я боюсь всякой такой фигни. Я очень суеверный».
«Знаете, раньше меня расстраивало, что люди меня не понимают, но потом я сделал на этом карьеру. Иногда я даже переигрываю, потому что от меня этого ждут».
«Я хотел бы, чтобы меня помнили по работе с "Black Sabbath". Я так горжусь этой музыкой. Но, честно говоря, для меня уже само то, что меня будут помнить, было бы достижением».
«Я смотрел на страницу в книге, но толку от этого не было – словно она была написана на китайском. <...> Только в тридцать с лишним лет я узнал, что у меня дислексия и синдром дефицита внимания. В то время об этом дерьме еще никто ничего не знал. <...> Но это клеймо на всю жизнь – когда не можешь читать как нормальные люди. Я до сих пор жалею, что не получил нормального образования».
«Когда я был маленьким, с деньгами было очень туго. Один из худших дней всего моего детства – когда мама дала мне 10 шиллингов на День рождения, чтобы я купил себе фонарик, светящийся разными цветами, – а по пути домой я потерял сдачу. Четыре или пять часов я шарил по всем канавам и сливным трубам Астона, чтобы найти те несколько медяков».
«Я был очень нервным ребенком. Меня все время преследовал страх неминуемой смерти. Я был уверен, что, если наступать на трещины в асфальте по пути домой, то мать умрет».
«Благодаря битломании я понял, что не хотеть работать на заводе – это нормально. Ведь Джон Леннон и Пол Маккартни тоже не хотели работать на заводе! И они были такие же, как я – парни из рабочих семей, из провинциального полуразрушенного промышленного города».
«Сегодня люди говорят, что вместе с песней "Black Sabbath" мы изобрели хеви-метал. Но меня всегда бесил термин "хеви-метал". Мне кажется, он ничего не говорит о музыке, особенно если учесть, что уже есть хеви-метал семидесятых, хеви-метал восьмидесятых, хеви-метал девяностых и хеви-метал нового тысячелетия – которые сильно отличаются друг от друга».
«Я так рад, что бросил пить. В какой-то момент я и представить себе не мог, что смогу продержаться хоть день».
«Я не горжусь тем, что отбывал срок, но что было, то было, понимаете? Просто я, в отличие от других, не пытаюсь притворяться, что этого никогда не было».
«Единственное, что я узнал о себе за многие годы, – это то, что я не умею справляться со смертью людей. Дело не в том, что я этого боюсь, – я знаю, что все в итоге уходят, – но я не могу не думать о том, что входов в этот мир один или два, а выходов – гребаное бесконечное количество».
«До того, как я начал развлекать публику, я был обычным парнем. Музыка дала мне все. У меня нет какого-то особого трюка, я не знаю, почему, я не знаю, как. Наверное, это просто моя судьба».
«Моя работа на самом деле не работа. А если и так, то это самая лучшая гребаная работа в мире, вот и все».