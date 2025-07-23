Оззи Осборн о детстве, сговоре с дьяволом, своем надгробии и алкоголизме

«Я смотрел на страницу в книге, но толку от этого не было – словно она была написана на китайском. <...> Только в тридцать с лишним лет я узнал, что у меня дислексия и синдром дефицита внимания. В то время об этом дерьме еще никто ничего не знал. <...> Но это клеймо на всю жизнь – когда не можешь читать как нормальные люди. Я до сих пор жалею, что не получил нормального образования».