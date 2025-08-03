Талисман высокого полета: как появился и чего добился олимпийский Мишка

Талисман высокого полета: как появился и чего добился олимпийский Мишка45 лет назад слезой медведя завершились Игры-80 в Москве
3 августа 1980 г. состоялась церемония закрытия первых и последних Олимпийских игр в СССР. Больше всего она запомнилась трогательным полетом олимпийского Мишки, который уронил на прощание слезу.
От Шусса до Рони
История современных Олимпийских игр восходит к концу XIX в., когда деятельный французский барон Пьер де Кубертен предложил возродить античный праздник спорта. Однако по-настоящему популярным и коммерчески успешным он стал далеко не сразу. Многие годы Олимпиада оставалась хоть и масштабным, но все-таки недоступным для масс событием: поболеть за национальную сборную и проникнуться атмосферой могли за редким исключением только хозяева Игр. Ситуация начала меняться с развитием авиационного сообщения, а также телевизионных технологий, которые принесли олимпийские состязания в каждый дом.
С этого момента Олимпиада превратилась в коммерческий продукт, приносивший организаторам солидные прибыли, а ее неизменным атрибутом стал талисман (на западный манер – маскот). Первый «официальный персонаж» появился на зимних Играх-68 во французском Гренобле. Это был стилизованный человечек Шусс с огромной красной головой, который замер на лыжах в позе скоростного спуска (с франц. schuss – прямой спуск). На его «шапочке» красовалась олимпийская символика – пять переплетенных колец. Персонаж придумали в спешке всего за одну ночь для популяризации и рекламы Олимпиады. Лыжник продавался в виде брелоков, значков, магнитов, часов и других сувениров. Во время соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) не расценивал Шусса именно как талисман, однако впоследствии признал его первым в своем роде.
На летних Играх-68 в Мехико и зимних Играх-72 в Саппоро организаторы использовали для продвижения и рекламы местных животных – красного ягуара и черного медведя, однако «докрутить» их до полноценных маскотов не сумели: зверята остались безымянными. Первым же официально одобренным МОК талисманом стала такса Вальди в Мюнхене в 1972 г. Туловище собаки (это, кстати, кобель) было раскрашено в официальные олимпийские цвета, за исключением красного и черного – чтобы избежать ассоциаций с недавним нацистским прошлым хозяев соревнований. Как и Шусс, Вальди был придуман всего за одну ночь: на рождественской вечеринке оргкомитета собравшимся раздали мелки и попросили нарисовать варианты талисмана. Тем не менее в концепцию Игр его интегрировали куда глубже. Например, маршрут мюнхенского марафона повторял очертания собачьей головы: атлеты стартовали в районе «шеи» и бежали против часовой стрелки. По всему миру было продано более 2 млн товаров, связанных с Вальди, – от плакатов до пуговиц.
Талисманом зимних Игр в Инсбруке в 1976 г. стал снеговик в тирольской шляпе Шнеемандль (с нем. schneemann – снеговик). Помимо уже традиционного использования в сувенирной продукции этот маскот активно применялся в виде ростовых кукол. Кроме того, организаторы впервые «заставили» талисман испытать себя в зимних видах спорта – взять в руки клюшку, встать на лыжи и т. д., что принесло ему по-настоящему всемирную известность. С тех пор все последующие олимпийские персонажи неизменно подражали живым атлетам. У Шнеемандля, кстати, была пара – «женщина-солнце» Зонненвайберль. Вместе они «выпустили» гимн Олимпиады-76, а через неделю после церемонии закрытия «поженились» на ярмарке в Инсбруке.
Бобр Амик – маскот летних Игр-76 в Монреале – положил начало традиции выбирать в качестве олимпийского персонажа животное, характерное для страны-хозяйки соревнований. Он же стал первым талисманом, имя которому определили в ходе национального конкурса. С алгонквинского (язык канадских индейцев) «амик» переводится как «бобр». Грызун носил красную ленту, на которой снова появился олимпийские кольца.
Наконец, последним перед советским Мишей стал енот Рони на зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 г. Имя этому хищнику выбрали американские школьники, а происходило оно от слова «енот» на языке ирокезов – местных индейцев. Организаторы сняли ростовую куклу во всех видах спорта, за исключением прыжков с трамплина, и во время телетрансляции крутили соответствующую заставку перед каждым состязанием.
Михаил Потапыч Топтыгин
СССР получил право на проведение первых и последних в своей истории Олимпийский игр 23 октября 1974 г., а уже 1 июня 1975-го был объявлен всесоюзный конкурс на официальную эмблему соревнований. В нем приняли участие свыше 8500 авторов со всего мира – не только из Советского Союза, но и из Великобритании, Индии, Кубы, Венгрии, ФРГ, Мали, Польши и других стран. За семь месяцев на суд жюри поступило более 26 000 работ, лучшей из которых стала лаконичная эмблема 25-летнего художника из латвийского городка Резекне Владимира Арсентьева: беговые дорожки стадиона на ней слились в узнаваемый силуэт Спасской башни Московского кремля. До ума изображение довели графики Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов.
В 1977 г. пришла очередь определяться с талисманом. Предложения посыпались на организаторов как из рога изобилия: Чебурашка, Конек-горбунок, матрешка, Ванька-встанька, Петрушка… Однако чаще всего по уже сложившейся олимпийской традиции предлагали зверей. Чтобы выбрать самого «народного», чиновники обратились к зрителям популярной телепередачи «В мире животных». Ее ведущий Василий Песков попросил прислать в редакцию возможные варианты и получил в ответ более 40 000 писем. Советские граждане предлагали как типичных представителей фауны – зайца, лебедя или лису, так и неожиданных – например, зубра или бурундука. В лидеры зрительских симпатий вышли соболь (2000 писем), лось (7000) и олень (8000), однако неоспоримым победителем стал бурый медведь, которого выдвинули более 20 000 человек.
Советские функционеры народный выбор одобрили – медведь символизирует силу и трудолюбие, а его образ действительно можно считать национальным. Однако на этот раз создание изображения решили сразу доверить профессионалам. По заказу оргкомитета был объявлен закрытый конкурс, в котором приняли участие не только члены Союза художников СССР, но и зарубежные авторы. Поиск подходящего варианта занял несколько месяцев. Одним из тех, кто подключился к работе, стал детский художник Виктор Чижиков, который рисовал для журналов «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка», а также иллюстрировал книги для малышей.
«Когда стало известно, что талисманом выбрали медведя, пошли шутки: опять косолапый у нас. А я очень хотел сделать такого мишку, чтобы с ним хотелось дружить, чтобы он был спортивный и независимый. Не привычный грозный медведь, а такой добрый и жизнерадостный – он вам смотрит в глаза и призывает к миру», – рассказывал Чижиков в интервью «Огоньку». Художник «поставил» своего зверя на задние лапы, увеличил ему голову, уменьшил туловище, а также нарисовал характерные круглые уши. В итоге получился добродушный медвежонок, который будто умиляется при виде олимпийцев.
Работа Чижикова была отобрана в числе еще шести десятков и представлена на суд президенту МОК лорду Майклу Моррису Килланину. Единственное, чего не хватало талисману, – олимпийской символики. Как рассказывал сам художник, он долго не мог придумать, где же разместить пятерку сомкнутых колец. Медаль на шее – скучно, кепка – громоздко. Решение, по его словам, явилось во сне: уже после дедлайна Чижиков успел дорисовать разноцветный тяжелоатлетический пояс с характерной пряжкой. «Так вот же он!» – недолго думая воскликнул Килланин, когда увидел работу детского иллюстратора. После нескольких доработок в декабре 1977 г. медвежонок, получивший имя Михаил Потапыч Топтыгин, наконец был официально утвержден в качестве талисмана Олимпийских игр в Москве.
Советская бюрократия, кстати, привела к тому, что Чижиков на протяжении всей жизни добивался признания «отцовства» легендарного изображения. После победы на конкурсе ему заплатили гонорар в 1300 руб., но не за всемирно известного Потапыча, а за рисунок «Забавный медвежонок», на основе которого впоследствии уже якобы был разработан талисман. Художник сразу начал припираться, поэтому его исключили из процесса прорисовки главного символа Игр на плакатах, сувенирной продукции и т. д. (за различными снарядами его, например, запечатлел уже художник Евгений Мигунов). А оригинальное изображение с автографом Чижикова потом и вовсе куда-то запропастилось.
Интересно, что Игры-80 стали первой Олимпиадой, на которой появился талисман отдельного вида спорта – парусной регаты. Соревнования проходили в Таллине, поэтому местные власти объявили собственный конкурс. Победителем стал тюлень Вигри, предложенный художницей Саймой Сымер. Имя, которое является производным от эстонского названия кольчатой нерпы, ему дал школьник из Таллина. Впоследствии в честь талисмана был назван класс юниорских яхт.
Успешный символ
В отличие от всех своих предшественников, советский Миша обзавелся биографией и, как бы сейчас сказали, собственной вселенной. Он стал героем тематических мультфильмов «Салют, Олимпиада!», «Кто получит приз?», «Олимпийский характер», «Баба-яга против!», «Где же медвежонок?», «Большая эстафета» и других. В них же, кстати, косолапый начал летать на воздушных шариках, пересекая границу между реальным миром и сказочным лесом. Кроме того, Потапыч появился в одной из серий «Ну, погоди!». Особняком в ряду его ролей стояло 26-серийное японское аниме Koguma no Misha («Медвежонок Миша»), которое сделало советский талисман настоящей «звездой» Страны восходящего солнца.
Советский талисман обошел всех конкурентов и в вопросе сувенирной продукции. Право на использование олимпийской символики получили около 3000 отечественных предприятий, которые разработали порядка 17 000 видов изделий с участием Миши. Сюда вошли галантерея, «кондитерка», сувениры, значки, швейная и трикотажная продукция, а также товары из стекла, хрусталя, фарфора, керамики, металла, латекса, дерева, пластмассы… Еще 20 иностранных компаний тиражировали талисман за рубежом, отчисляя СССР 15% прибыли. Это были мягкие игрушки, нашивки, сумки, футболки и статуэтки, которые продавались в 40 странах. По данным заместителя председателя оргкомитета Владимира Коваля, реализация олимпийской символики обеспечила 27% поступлений от Игр. Для сравнения: Вальди принес немцам… 0,03%.
Чем ближе была церемония открытия, тем активнее советские власти использовали образ олимпийского талисмана в идеологических целях. Например, 15 июня 1978 г. вместе с космонавтами Владимиром Коваленком и Александром Иванченковым Миша слетал в космос на корабле «Союз-29», пристыковался к орбитальной станции «Салют-6» и провел там рекордные 139 дней. В свою очередь для западных стран, бойкотировавших московскую Олимпиаду из-за введения советских войск в Афганистан, Потапыч превратился в ключевого персонажа карикатуры. Что, впрочем, только придавало ему известности на мировой арене.
Но по-настоящему в историю советский талисман вошел во время церемонии закрытия Игр-80, а если быть точным – влетел в нее под песню «До свидания, Москва» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова, которая была написана специально для этого трогательного момента. По воспоминаниям Коваля, идея реального запуска огромной надувной куклы возникла сама собой, хотя у такого необычного завершения были и критики: медведи же не летают. Однако первый куплет песни будто подталкивал: «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес».
Еще один исторический момент – знаменитая слеза, скатившая по щеке Миши, чье изображение в этот момент появилось на главной трибуне под олимпийским огнем. «Фишка» возникла случайно: картинку складывали из сотен щитов, и однажды во время репетиции один из статистов поднял неверный цвет – аккурат в районе левого глаза косолапого. Вышло настолько удачно, что в итоге «слезу вышибло» даже у генсека Леонида Брежнева.
После завершения церемонии появились десятки городских легенд, куда же все-таки улетел 8-метровый Миша, заполненный гелием. Согласно одной версии, он приземлился в спальном районе и распугал выпивох у пивного ларька. Согласно другой, летающий талисман пришлось сбивать из винтовки. Самые небывалые теории гласят, что внутри сидел пилот, которому в какой-то момент пришлось катапультироваться. На деле же все обстояло куда прозаичнее: аэростат отследила мобильная группа и при посадке в районе Воробьевых гор продырявила – чтобы не улетел. А запасную куклу выставили на ВДНХ в павильоне «Юный натуралист».