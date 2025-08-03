Талисман высокого полета: как появился и чего добился олимпийский Мишка

На летних Играх-68 в Мехико и зимних Играх-72 в Саппоро организаторы использовали для продвижения и рекламы местных животных – красного ягуара и черного медведя, однако «докрутить» их до полноценных маскотов не сумели: зверята остались безымянными. Первым же официально одобренным МОК талисманом стала такса Вальди в Мюнхене в 1972 г. Туловище собаки (это, кстати, кобель) было раскрашено в официальные олимпийские цвета, за исключением красного и черного – чтобы избежать ассоциаций с недавним нацистским прошлым хозяев соревнований. Как и Шусс, Вальди был придуман всего за одну ночь: на рождественской вечеринке оргкомитета собравшимся раздали мелки и попросили нарисовать варианты талисмана. Тем не менее в концепцию Игр его интегрировали куда глубже. Например, маршрут мюнхенского марафона повторял очертания собачьей головы: атлеты стартовали в районе «шеи» и бежали против часовой стрелки. По всему миру было продано более 2 млн товаров, связанных с Вальди, – от плакатов до пуговиц.