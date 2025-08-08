Суд приговорил фигурантов дела о краже на даче у Чубайса

Суд приговорил фигурантов дела о краже на даче у ЧубайсаНе признавшие вину подсудимые получили реальные сроки в колонии
Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор фигурантам резонансного дела о краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как установил суд, еще в 2016 г. из особняка в подмосковной деревне Переделкино, который строился для Чубайса швейцарской фирмой SFO Concept AG, было похищено имущество на сумму более 65 млн руб.
Судебный процесс у судьи Андрея Лутова длился неспешно с большими перерывами в течение почти двух лет. Несколько раз для дачи показаний там ожидали увидеть экс-главу «Роснано», но потерпевший так и не появился. На скамье подсудимых оказались четверо фигурантов: бизнесмен Илья Сучков и вывозившие по его указанию технику член федерального политсовета РФ партии «Парнас» (ликвидирована по решению Верховного суда) Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. По версии следователей подмосковного управления МВД, из строящегося дома было украдено оборудование для умного дома, системы техзащиты и домашнего кинотеатра.
Закупалось это оборудование на денежные средства компании SFO Concept AG, управление которой Сучкову передал Чубайс. Деньги на строительство дома давала кипрская Tilsoka Limited в виде займов швейцарской SFO Concept AG. Полученные деньги переводились на баланс российской компании для строительства дома. Когда Сучков вступил во владение SFO Concept AG, он хотел переоформить в Росреестре на себя как на физическое лицо земельный участок и дом в Переделкине, зная о том, что Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество швейцарской компании по ходатайству кредитора SFO Concept AG – компании О1 Trust Ltd.
Чубайс решил обратиться с заявлением в полицию после того, как Сучков требовал выкупить построенный в Переделкине особняк за $50 млн, угрожая в противном случае опубликовать записи деловых разговоров, писали в СМИ. Сучков же настаивал, что потраченные на постройку дома $38 млн были перечислены со счетов швейцарской компании уже после того, как Чубайс ему ее продал, а заем перед кипрской компанией был погашен и он лишь предложил выкупить дом по рыночной цене. Что же касается оборудования, то бизнесмен утверждал, что «никаких действий по перепродаже указанного в деле имущества я предпринимать не собирался, оно находилось в офисе швейцарской фирмы для обеспечения его сохранности. Уголовное дело не расследовалось, а подгонялось следователем под желаемый результат» (цитата по «Коммерсанту»). Он также говорил, что в период расследования был лишен права на медицинскую помощь, что привело к инвалидности второй группы, поскольку он был давно болен рассеянным склерозом. Садаев также пытался убедить суд в своей невиновности и просил об оправдательном приговоре.
В итоге суд приговорил Сучкова к 7 годам исправительной колонии общего режима, а Садаева – к 4,5 года. Уляхин и Поляков получили сроки меньше и были освобождены в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО. Последние вину в содеянном в отличие от Сучкова и Садаева признали и раскаялись.
При этом в прениях сторон гособвинитель запрашивал для фигурантов более строгое наказание. Кроме того, прокуратура требовала в полном объеме удовлетворить иск потерпевшего на сумму ущерба и иск кипрской компании Tilsoka Limited, финансировавшей строительство, на сумму $22 млн в рублях. Суд передал иски потерпевших сторон на рассмотрение в гражданское производство.
Как ожидается, приговор будет обжалован.