Суд приговорил фигурантов дела о краже на даче у Чубайса

Чубайс решил обратиться с заявлением в полицию после того, как Сучков требовал выкупить построенный в Переделкине особняк за $50 млн, угрожая в противном случае опубликовать записи деловых разговоров, писали в СМИ. Сучков же настаивал, что потраченные на постройку дома $38 млн были перечислены со счетов швейцарской компании уже после того, как Чубайс ему ее продал, а заем перед кипрской компанией был погашен и он лишь предложил выкупить дом по рыночной цене. Что же касается оборудования, то бизнесмен утверждал, что «никаких действий по перепродаже указанного в деле имущества я предпринимать не собирался, оно находилось в офисе швейцарской фирмы для обеспечения его сохранности. Уголовное дело не расследовалось, а подгонялось следователем под желаемый результат» (цитата по «Коммерсанту»). Он также говорил, что в период расследования был лишен права на медицинскую помощь, что привело к инвалидности второй группы, поскольку он был давно болен рассеянным склерозом. Садаев также пытался убедить суд в своей невиновности и просил об оправдательном приговоре.