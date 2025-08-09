Что известно о взрыве на заводе производителя соды в Башкирии

О хлопке газовоздушной смеси в здании на улице Техническая в Стерлитамаке объявило управление МЧС по Башкирии в 09:21 мск. Обошлось без возгорания. Из предприятия эвакуировали 15 человек. К ликвидации последствий привлекли 42 специалистов и 15 единиц техники. На место происшествия направился врио начальника Главного управления ведомства по республике Алексей Головко.