Что известно о взрыве на заводе производителя соды в Башкирии

Что известно о взрыве на заводе производителя соды в БашкирииНе менее 36 человек пострадали, возбуждено уголовное дело
В Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». В результате пострадали по меньшей мере 36 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
«Ведомости» собрали все, что известно о взрыве.
О хлопке газовоздушной смеси в здании на улице Техническая в Стерлитамаке объявило управление МЧС по Башкирии в 09:21 мск. Обошлось без возгорания. Из предприятия эвакуировали 15 человек. К ликвидации последствий привлекли 42 специалистов и 15 единиц техники. На место происшествия направился врио начальника Главного управления ведомства по республике Алексей Головко.
Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов объявил о создании оперативного штаба. По его словам, на месте взрыва проводятся аварийно-восстановительные работы и организован контроль качества окружающей среды.
Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Позднее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил о госпитализации 25 человек. В 11:26 мск следственное управление СК РФ по республике проинформировало об увеличении числа пострадавших до 36 человек, из них 22 госпитализированы. Точное количество пострадавших устанавливается. Информации о погибших не поступало.
Представитель «Башкирской содовой компании» рассказал ТАСС, что инцидент произошел в результате разгерметизации трубопровода. Это случилось при подготовке к плановому остановочному капремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида.
Следователи возбудили по факту инцидента уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи совместно с экстренными службами. Они проводят осмотр и опрашивают очевидцев.