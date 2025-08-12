Осужденных к принудительным работам освободят от расходов на ремонт учреждений

Как пояснил партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, пока с осужденных взыскивают все расходы на их содержание, а в будущем планируется взыскивать только стоимость фактически предоставленных услуг, что может значительно снизить финансовую нагрузку на осужденных. При принятии поправок взыскателям придется обосновывать сумму удержаний, заметил собеседник. По словам Яблокова, из проекта остается неясным, какие именно доходы, кроме зарплаты, будут подлежать удержаниям, включая выплаты участникам спецоперации и пособия по инвалидности. Кроме того, продолжает адвокат, отсутствие компенсации за содержание имущества может привести к ухудшению состояния исправительных учреждений, если не предусмотрено отдельное бюджетное финансирование. Предложенные изменения вызывают вопросы о финансировании ремонта и обслуживании имущества учреждений – при наличии у осужденных нескольких источников дохода удержания будут производиться с учетом всех поступлений, при этом возможны законные оспаривания размеров удержаний, заключил эксперт.