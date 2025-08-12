Осужденных к принудительным работам освободят от расходов на ремонт учреждений

Осужденных к принудительным работам освободят от расходов на ремонт учрежденийЭто поможет снизить финансовую нагрузку на отбывающих наказание, полагают эксперты
Минюст России разработал проект изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), которые ограничивают удержания из доходов осужденных к принудительным работам и лишению свободы только расходами на питание, одежду, обувь, коммунально-бытовые услуги и средства гигиены. В частности, с осужденных к принудительным работам предложено снять обязанность возмещать расходы на ремонт и обслуживание исправительных учреждений, что сделает порядок удержаний более справедливым.
Сейчас осужденные к принудительным работам находятся на самообеспечении (обеспечение продуктами, одеждой и обувью) и обязаны компенсировать расходы на содержание учреждений, включая ремонт имущества. Эти удержания производятся из их заработной платы в размере от 5 до 20% в пользу государства. Авторы проекта пришли к выводу, что такие удержания могут быть несправедливы, поскольку осужденные зачастую не пользуются имуществом исправительных учреждений, а аналогичные расходы с осужденных к лишению свободы не взимаются.
Размер удержаний из доходов остается в пределах, установленных судом (от 5 до 20%), и распространяется не только на заработную плату, но и на любые другие доходы. При этом осужденные к лишению свободы также будут обязаны возмещать затраты государства из своей зарплаты и иных доходов на питание или одежду. В случае отсутствия в данном месяце на лицевом счете осужденного денежных средств, необходимых для полного возмещения стоимости имущества, будут производиться удержания для погашения образовавшейся задолженности до полного ее погашения.
В 2024 г. численность осужденных к принудительным работам составила 10 604 человека, тогда как количество приговоренных к реальному лишению свободы было существенно выше – 221 575 человек. Среднемесячная зарплата осужденных к принудительным работам в 2024 г. выросла с 24 000 до 32 000 руб., сообщало в феврале пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России. В результате роста средней зарплаты сумма погашенных исковых требований с осужденных увеличилась с 300 млн до 400 млн руб.
Расходы на осужденных
Предложенные Минюстом изменения могут стать шагом к гуманизации условий для осужденных к принудительным работам, говорит член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников. Увеличение количества осужденных, приговоренных или переведенных на этот вид наказания, несет за собой необходимость корректировки законодательной базы, отметил он. По мнению Мельникова, в поправках также необходимо указать, какой максимальный размер может быть удержан в счет коммунальных платежей. Это, считает член СПЧ, позволит избежать чрезмерного обременения осужденных и обеспечит прозрачность при удержаниях, сохраняя баланс между возмещением расходов и правами граждан.
Как пояснил партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, пока с осужденных взыскивают все расходы на их содержание, а в будущем планируется взыскивать только стоимость фактически предоставленных услуг, что может значительно снизить финансовую нагрузку на осужденных. При принятии поправок взыскателям придется обосновывать сумму удержаний, заметил собеседник. По словам Яблокова, из проекта остается неясным, какие именно доходы, кроме зарплаты, будут подлежать удержаниям, включая выплаты участникам спецоперации и пособия по инвалидности. Кроме того, продолжает адвокат, отсутствие компенсации за содержание имущества может привести к ухудшению состояния исправительных учреждений, если не предусмотрено отдельное бюджетное финансирование. Предложенные изменения вызывают вопросы о финансировании ремонта и обслуживании имущества учреждений – при наличии у осужденных нескольких источников дохода удержания будут производиться с учетом всех поступлений, при этом возможны законные оспаривания размеров удержаний, заключил эксперт.
Как рассказал «Ведомостям» юрист Николай Смирнов, в системе исполнения наказаний уже практикуются судебные иски к бывшим осужденным с требованием возмещения расходов на их содержание, если они отказывались работать. Согласно ст. 103 УИК, осужденные обязаны трудиться, но ответственность за обеспечение работой лежит на администрации исправительных учреждений. Он подчеркивает, что для обеспечения справедливости важно, чтобы трудоустроенные осужденные не несли расходы за коммунальные услуги, которыми они не пользовались, в отличие от тех, кто работы не имел. «Эта дифференциация должна стать одним из ключевых элементов при реализации новых норм по возмещению расходов», – обратил внимание Смирнов.