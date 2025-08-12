Чикунгунья: что известно об инфекции и насколько она опасна

Специфических противовирусных препаратов от вируса чикунгунья не существует, больным проводят симптоматическое лечение, говорится в бюллетене ВОЗ. В некоторых странах применяют вакцины против инфекции, однако они до сих пор не вошли в массовую медицинскую практику. В Китае, например, нет одобренной вакцины против лихорадки чикунгунья, писало издание China Daily в августе этого года со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения республики.