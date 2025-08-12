Чикунгунья: что известно об инфекции и насколько она опасна

Чикунгунья: что известно об инфекции и насколько она опаснаРоспотребнадзор предупреждает о рисках завоза болезни в РФ, но эпидемии не ожидается
Китайские власти возобновили противоэпидемические меры времен пандемии коронавируса на фоне вспышки лихорадки чикунгунья в южной провинции Гуандун. В регионе началось массовое тестирование населения на наличие вируса. Кроме того, власти провинции обязали аптеки передавать в органы санитарного контроля данные о покупателях любого из 47 препаратов, которые купируют симптомы лихорадки. Об этом 6 августа сообщило издание Bloomberg.
По данным администрации города Ухань, в провинции с 3 по 9 августа 2025 г. в было зарегистрировано 1387 новых случаев заражения лихорадкой. Всего с начала эпидемии на юге КНР было выявлено более 8000 случаев лихорадки, писал ТАСС 10 августа со ссылкой на региональные службы по контролю и профилактике заболеваний КНР.
Где и как распространяется инфекция
Чикунгунья – инфекционное заболевание, передающееся через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, следует из информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки.
В 2025 г. чикунгунья распространяется в Южной Азии (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка), на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Завозные случаи инфекции в этом году также были зарегистрированы в Италии и Франции, уточнялось в сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Как протекает заболевание
Первые симптомы заболевания проявляются спустя 4–8 дней после укуса инфицированного комара. Зараженные жалуются на сильную боль в суставах и мышцах, повышенную температуру, отеки, тошноту, сыпь, усталость и головную боль. Эти же симптомы характерны для лихорадок денге и Зика (также передаются через укусы комаров), что может затруднять диагностику лихорадки чикунгунья, указано в бюллетене ВОЗ.
Как правило, чикунгунья не вызывает у больных «фатальных осложнений», рассказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Тяжелое течение инфекции характерно для младенцев, людей с иммунодефицитами и пожилых пациентов. По словам Позднякова, у перенесших лихорадку вырабатывается иммунитет к болезни. В эндемичных районах, таких как Африка и Азия, значительная часть населения уже переболела этой инфекцией, заключил он.
Лечение лихорадки
Специфических противовирусных препаратов от вируса чикунгунья не существует, больным проводят симптоматическое лечение, говорится в бюллетене ВОЗ. В некоторых странах применяют вакцины против инфекции, однако они до сих пор не вошли в массовую медицинскую практику. В Китае, например, нет одобренной вакцины против лихорадки чикунгунья, писало издание China Daily в августе этого года со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения республики.
Риски завоза в Россию
В конце июля пресс-служба Роспотребнадзора выпустила сообщение, в котором исключила риск распространения инфекции в РФ из-за отсутствия условий «для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков». Но уже 6 августа пресс-служба ведомства сообщила, что риск завоза инфекции все же есть. На пропускных пунктах работает система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками инфекционного заболевания.
Риск возникновения эпидемии в России возрастет, если популяция азиатских тигровых комаров увеличится, климат станет теплее, а завозные случаи участятся, сказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.
Профилактика инфекции
В качестве профилактики вируса чикунгунья Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых при посещении эндемичных стран: использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, носить закрытую одежду. При обнаружении симптомов инфекции заболевшему следует обратиться к врачу. Для оперативного выявления заболевания в России используются отечественные тест-системы.
В подготовке статьи участвовал Виталий Крюков