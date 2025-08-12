Почти треть опрошенных врачей не понимают, как начисляются стимулирующие выплаты

Для того чтобы медработники считали распределение стимулирующих выплат справедливым, медорганизациям нужно составить коллективный договор с четкими критериями по выплате таких средств, говорит Попович. Государство могло бы проработать общие методические рекомендации по составлению таких договоров, продолжает она. Проблемы с надбавками возникают там, где их назначение отдается «на откуп руководству», отмечает эксперт. Врач одной из региональных государственных клиник рассказал «Ведомостям», что в их учреждении выплаты не задерживают и в договоре четко прописан план работ для их получения. Объем таких надбавок для сотрудников зависит от заработка больницы и у врачей может равняться одному или двум окладам, добавил собеседник.