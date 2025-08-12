Почти треть опрошенных врачей не понимают, как начисляются стимулирующие выплаты

Почти треть опрошенных врачей не понимают, как начисляются стимулирующие выплатыРешить проблему должна новая отраслевая система оплаты труда
Чуть менее половины российских медиков считают распределение стимулирующих выплат несправедливым. Такие данные следуют из результатов опроса врачей и младшего медперсонала, который провели профессиональные сервисы «Актион медицина» и «Врачи РФ» (результаты мониторинга есть у «Ведомостей»).
Стимулирующие выплаты медработникам назначаются за непрерывный стаж, качество выполняемой работы, снижение показателей заболеваемости и смертности, раннее выявление заболеваний (например, онкологических) и др., рассказал «Ведомостям» директор Центра изучения проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Андрей Рагозин.
Основной объем полномочий по оказанию медпомощи несут регионы, Минздрав выполняет роль регулятора, продолжил Рагозин. Из-за этого размер стимулирующих выплат в больнице зависит от финансового состояния субъекта, доходов медорганизации и личных отношений врача с администрацией медучреждения, добавил эксперт.
Несправедливым распределение стимулирующих выплат назвали 23,1% медиков. Другие 23,8% опрошенных увидели в этом процессе «много субъективных решений».
При этом положительно оценивает распределение таких начислений больше пятой части опрошенных (21,7%). Из них 15% называют этот процесс «более-менее справедливым», а 6,7% – «четким и прозрачным». Еще 30,8% опрошенных не знают, как распределяются такие надбавки, остальные затруднились ответить на вопрос (0,6%).
Опрос проводился в августе 2025 г., в нем приняли участие 1198 медработников, включенных во всероссийские базы «Актион медицина» и «Врачи РФ». Большинство (88,6%) работают в государственных учреждениях, меньшинство – в частных клиниках (5,8%) или же совмещают работу в обоих видах организаций (5,6%).
Доля стимулирующих выплат в зарплатах медработников варьируется. Для 16,9% респондентов такие вознаграждения составляют больше половины от суммы всей зарплаты, а более пятой части медиков (23,9%) не имеют никаких стимулирующих выплат.
Почти столько же медиков (21,3%) получают от 30 до 50% их заработка в виде стимулирующих выплат, а еще примерно четверть опрошенных (25,9%) – от 10 до 30% от своей зарплаты. Стимулирующие выплаты занимают менее 10% от суммы заработка у более чем десятой части медиков (12%).
Стимулирующие выплаты должны составлять максимум 20–25% от дохода медика, а значительная часть зарплаты должна оставаться гарантированной, пояснила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В противном случае работодатель формирует надбавку за счет снижения гарантированного оклада, объяснила она.
В марте прошлого года правительство по поручению президента РФ Владимира Путина обязало федеральные медучреждения повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников с 1 апреля 2024 г. Дополнительные выплаты медработников при этом должны были сохраниться, а зарплата – не быть ниже уровня 2023 г., следовало из постановления Белого дома. Аналогичную меру правительство рекомендовало ввести регионам в подчиненных им медучреждениях.
Начальство больниц лишает своих сотрудников надбавок из-за «низких показателей» в работе и не конкретизирует свои претензии, рассказала ведущий эксперт «Актион медицины» Наталья Журавлева. По ее словам, выплаты также не производят из-за отсутствия денег или наличия кредиторской задолженности у медорганизации.
Просроченная кредиторская задолженность медучреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), в 2024 г. сократилась примерно на 28,9% в сравнении с предыдущим годом – до 12,3 млрд руб., сообщала в январе заместитель председателя фонда ОМС Ирина Соколова. При этом, по данным аудита Счетной палаты по использованию средств ОМС медорганизациями, просроченная кредиторская задолженность больниц росла непрерывно в 2021–2023 гг. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы ФОМС и Минздрава для актуализации показателя на 1 августа.
Для того чтобы медработники считали распределение стимулирующих выплат справедливым, медорганизациям нужно составить коллективный договор с четкими критериями по выплате таких средств, говорит Попович. Государство могло бы проработать общие методические рекомендации по составлению таких договоров, продолжает она. Проблемы с надбавками возникают там, где их назначение отдается «на откуп руководству», отмечает эксперт. Врач одной из региональных государственных клиник рассказал «Ведомостям», что в их учреждении выплаты не задерживают и в договоре четко прописан план работ для их получения. Объем таких надбавок для сотрудников зависит от заработка больницы и у врачей может равняться одному или двум окладам, добавил собеседник.
Решить проблему распределения надбавок должна новая отраслевая система оплаты труда, которую разрабатывают Минздрав и Минтруд, полный переход на нее планируется не ранее 2027 г., говорит Рагозин. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минздрава с просьбой уточнить, работает ли ведомство над созданием нового механизма распределения стимулирующих выплат для медиков.