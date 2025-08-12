Сотрудники МВД стали напоминать мигрантам о возможности отправить детей в школу

На практике наблюдается массовый недопуск на экзамены по русскому языку для зачисления в школы, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. «Не думаю, что подход, описанный в документе (письмо Голиковой к Володину. – «Ведомости»), реализуется повсеместно», – также отметил он. Следующим шагом после несдачи является оформление протоколов о правонарушениях – о неисполнении родительской обязанности устройства ребенка в школу, рассказал эксперт. А по закону любой иностранец, совершивший два административных правонарушения в течение трех лет, подлежит сокращению срока пребывания и последующему запрету на въезд в Россию в течение пяти лет, пояснил Коженов. Иностранцы на руки получат решения о том, что они должны покинуть страну в течение 10 дней. В случае неисполнения далее может последовать принудительное выдворение, сказал эксперт.