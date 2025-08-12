Газета
Главная / Общество /

Сотрудники МВД стали напоминать мигрантам о возможности отправить детей в школу

Массовый недопуск к вступительным экзаменам по русскому языку в школы может привести к выдворению иностранцев
Екатерина Дорофеева
Елена Мухаметшина
Административные штрафы мигрантам за то, что их дети не учатся в школах, могут привести к выдворению из страны
Административные штрафы мигрантам за то, что их дети не учатся в школах, могут привести к выдворению из страны / Максим Кимерлинг / ТАСС

В России проводят профилактическую работу с мигрантами, у которых есть дети. Сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и образовательных организаций посещают места проживания и регистрации иностранных граждан. Им напоминают о том, что их дети могут пойти в садик и школу. Это утверждается в письме вице-премьера Татьяны Голиковой председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть у «Ведомостей»). Его подлинность подтвердил источник в нижней палате парламента.

Специалисты передают иностранцам памятки, в которых прописан общий алгоритм действий при подаче документов в образовательную организацию. Работу с субъектами усилило Минпросвещения, говорится в документе. Оно ответственно за информирование родителей о том, как подавать заявления для зачисления ребенка в школу. Ведомство также сообщает, что делать, если дети не прошли тестирование по русскому языку.

С 1 апреля 2025 г. в России вступили в силу поправки в закон об образовании. Изменения обязывают детей иностранных граждан проходить тест на знание русского языка перед зачислением в школу. Вопрос «находится на особом контроле правительства», говорится в письме. Из документа также следует, что территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование.

В случае если право ребенка на образование нарушается, об этом узнают комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки, говорится в документе. Это соответствует закону об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, отмечается там же. С учетом того что в России формируется государственный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», территориальные отделения МВД и органы субъектов, ответственные за образование, будут вести учет детей, которые не зачислены в школы, следует из письма. Там же говорится, что они организуют работу с их родителями.

К концу года в РФ вступит в силу закон, обязывающий передавать МВД данные о зачислении детей мигрантов в образовательные организации, результатах языкового тестирования и информацию об отчислении. Ведомство также получит информацию о том, что несовершеннолетние иностранцы и их законные представители, включенные в реестр контролируемых лиц, обратились с заявлением о приеме в школы и колледжи. С помощью этого реестра ведется учет иностранцев, которые находятся в России, не имея законных оснований для пребывания или проживания в стране. Реестр заработал 5 февраля. Наряду с этим действует указ президента, который до 10 сентября позволяет урегулировать свой статус иностранным гражданам, находящимся в стране нелегально.

638 174

несовершеннолетних ребенка иностранных граждан находятся в России, сообщил в июне 2025 г. замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, количество детей уменьшается, а информация о том, что большая часть из них не учатся, не соответствует действительности. «Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – заявил Зубов (цитата по «РИА Новости»). В Москве находится свыше 80 200 несовершеннолетних иностранцев, а обучение проходят только 25 000, добавил замминистра

Как заявил в июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев, с 1 апреля по 25 мая более 3600 иностранных граждан подали заявления о приеме в образовательные организации, писал ТАСС. Из них фактически в тестировании участвовали чуть более 500 человек. С заданиями справились около 270 человек (55%). Оба требования – подать документы и успешно сдать экзамен – выполнили только 7% участников, если считать от общего числа поданных заявлений, обращал внимание Музаев.

На практике наблюдается массовый недопуск на экзамены по русскому языку для зачисления в школы, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. «Не думаю, что подход, описанный в документе (письмо Голиковой к Володину. – «Ведомости»), реализуется повсеместно», – также отметил он. Следующим шагом после несдачи является оформление протоколов о правонарушениях – о неисполнении родительской обязанности устройства ребенка в школу, рассказал эксперт. А по закону любой иностранец, совершивший два административных правонарушения в течение трех лет, подлежит сокращению срока пребывания и последующему запрету на въезд в Россию в течение пяти лет, пояснил Коженов. Иностранцы на руки получат решения о том, что они должны покинуть страну в течение 10 дней. В случае неисполнения далее может последовать принудительное выдворение, сказал эксперт.

Когда система обмена данными с МВД будет выстроена, есть большая вероятность роста легализации пребывания иностранцев в РФ, для того чтобы их дети получили образование, считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Вместе с этим, по ее словам, есть риски расширения группы социально неадаптированных детей, незнакомых с системой образования даже формально. Но эта проблема будет взаимосвязана с нелегальной миграцией в целом, а она решается при помощи цифровизации (электронного учета. – «Ведомости»), добавила эксперт.

«Ведомости» направили запрос в аппараты Голиковой и Володина с просьбой подтвердить подлинность письма, а также в МВД и Минпросвещения о том, в каких конкретно регионах организуется подход к работе с мигрантами, описанный в документе.

