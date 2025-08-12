Суд приговорил координатора атак БПЛА в Курске к 16 годам колонии

Суд приговорил координатора атак БПЛА в Курске к 16 годам колонииЖитель Подмосковья Эльдар Марченко вину в содеянном не признал
Второй западный окружной военный суд приговорил учителя бизнес-школы из Подмосковья Эльдара Марченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о терроризме, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Он признан виновным в наведении украинских БПЛА на аэродромы в Курской области. Первые пять лет Марченко проведет в тюрьме, остальную часть наказания – в колонии. Ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года.
Судебный процесс у судьи Евгения Зубова длился около трех месяцев. По версии следствия, в августе 2023 г. Марченко в целях дестабилизации органов власти РФ вступил в состав организованной группы, созданной украинскими силовыми структурами. В том же месяце он прибыл из Москвы в Курск, а 27 августа с помощью смартфона передал кураторам координаты местных гражданских и военных аэропортов. После этого с территории Украины в сторону Курска было направлено не менее двух БПЛА. В результате атаки были повреждены не менее восьми квартир, административное здание учебного заведения, а также два автомобиля. Следователи оценили ущерб более чем в 1,6 млн руб.
В прениях сторон прокурор Надежда Тихонова настаивала на более строгом наказании – 19 лет колонии строгого режима. Она отметила, что изначально на этапе предварительного расследования Марченко давал признательные показания, но к началу процесса отказался от них, заявив о применении к нему насилия. Гособвинитель сочла эти доводы надуманными, а первоначальную позицию подсудимого достоверной. При этом, по словам адвоката Александра Альдаева, Марченко приезжал в Курск единственный раз, чтобы посетить гонки, и не имеет отношения к инкриминируемому преступлению. В телефоне его подзащитного не нашли доказательств взаимодействия со спецслужбами иностранного государства, а в деле нет орудия преступления, обратил внимание защитник. Кроме того, адвокат утверждал, что беспилотники, оказавшиеся в Курске 27 августа 2023 г., были разведывательными и не имели отношения к действиям подзащитного.
О задержании Марченко в Москве стало известно в августе 2024 г. Но его уголовное преследование началось не сразу. Вместо этого он несколько раз отправлялся по решению суда под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) от 10 до 15 суток. После окончания последнего административного ареста Марченко был задержан по уголовному делу и 12 сентября решением Басманного суда отправлен в СИЗО.
Подсудимый ранее работал преподавателем в бизнес-школе. В своем последнем слове он заявил, что считает террор «бессмысленным», а потому не мог быть причастным к преступлению.
В рамках процесса потерпевшие заявили три гражданских иска. В частности, министерство жилищно-коммунального хозяйства Курской области, а также управляющая компания и жилец пострадавшего от беспилотников дома, местный риелтор Антон Толстых потребовали взыскать с фигуранта средства для возмещения материального ущерба. Толстых, выступая в прениях по ВКС, поддержал доводы обвинения о доказанной вине Марченко и сказал, что прилет беспилотников доставил страдания его семье. Он отметил, что до сих пор «пьет определенные лекарства». Толстых попросил назначить Марченко «справедливое наказание». Судья удовлетворил иски при оглашении приговора: с Марченко будет взыскано почти 400 000 руб. в пользу регионального ЖКХ, 300 000 руб. – для Толстых и 53 000 руб. в пользу управляющей компании.