Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил координатора атак БПЛА в Курске к 16 годам колонии

Житель Подмосковья Эльдар Марченко вину в содеянном не признал
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил учителя бизнес-школы из Подмосковья Эльдара Марченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о терроризме, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Он признан виновным в наведении украинских БПЛА на аэродромы в Курской области. Первые пять лет Марченко проведет в тюрьме, остальную часть наказания – в колонии. Ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. 

Судебный процесс у судьи Евгения Зубова длился около трех месяцев. По версии следствия, в августе 2023 г. Марченко в целях дестабилизации органов власти РФ вступил в состав организованной группы, созданной украинскими силовыми структурами. В том же месяце он прибыл из Москвы в Курск, а 27 августа с помощью смартфона передал кураторам координаты местных гражданских и военных аэропортов. После этого с территории Украины в сторону Курска было направлено не менее двух БПЛА. В результате атаки были повреждены не менее восьми квартир, административное здание учебного заведения, а также два автомобиля. Следователи оценили ущерб более чем в 1,6 млн руб.

В прениях сторон прокурор Надежда Тихонова настаивала на более строгом наказании – 19 лет колонии строгого режима. Она отметила, что изначально на этапе предварительного расследования Марченко давал признательные показания, но к началу процесса отказался от них, заявив о применении к нему насилия. Гособвинитель сочла эти доводы надуманными, а первоначальную позицию подсудимого достоверной. При этом, по словам адвоката Александра Альдаева, Марченко приезжал в Курск единственный раз, чтобы посетить гонки, и не имеет отношения к инкриминируемому преступлению. В телефоне его подзащитного не нашли доказательств взаимодействия со спецслужбами иностранного государства, а в деле нет орудия преступления, обратил внимание защитник. Кроме того, адвокат утверждал, что беспилотники, оказавшиеся в Курске 27 августа 2023 г., были разведывательными и не имели отношения к действиям подзащитного.

О задержании Марченко в Москве стало известно в августе 2024 г. Но его уголовное преследование началось не сразу. Вместо этого он несколько раз отправлялся по решению суда под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) от 10 до 15 суток. После окончания последнего административного ареста Марченко был задержан по уголовному делу и 12 сентября решением Басманного суда отправлен в СИЗО.

Подсудимый ранее работал преподавателем в бизнес-школе. В своем последнем слове он заявил, что считает террор «бессмысленным», а потому не мог быть причастным к преступлению.

В рамках процесса потерпевшие заявили три гражданских иска. В частности, министерство жилищно-коммунального хозяйства Курской области, а также управляющая компания и жилец пострадавшего от беспилотников дома, местный риелтор Антон Толстых потребовали взыскать с фигуранта средства для возмещения материального ущерба. Толстых, выступая в прениях по ВКС, поддержал доводы обвинения о доказанной вине Марченко и сказал, что прилет беспилотников доставил страдания его семье. Он отметил, что до сих пор «пьет определенные лекарства». Толстых попросил назначить Марченко «справедливое наказание». Судья удовлетворил иски при оглашении приговора: с Марченко будет взыскано почти 400 000 руб. в пользу регионального ЖКХ, 300 000 руб. – для Толстых и 53 000 руб. в пользу управляющей компании.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных