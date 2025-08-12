Суд приговорил координатора атак БПЛА в Курске к 16 годам колонии

В прениях сторон прокурор Надежда Тихонова настаивала на более строгом наказании – 19 лет колонии строгого режима. Она отметила, что изначально на этапе предварительного расследования Марченко давал признательные показания, но к началу процесса отказался от них, заявив о применении к нему насилия. Гособвинитель сочла эти доводы надуманными, а первоначальную позицию подсудимого достоверной. При этом, по словам адвоката Александра Альдаева, Марченко приезжал в Курск единственный раз, чтобы посетить гонки, и не имеет отношения к инкриминируемому преступлению. В телефоне его подзащитного не нашли доказательств взаимодействия со спецслужбами иностранного государства, а в деле нет орудия преступления, обратил внимание защитник. Кроме того, адвокат утверждал, что беспилотники, оказавшиеся в Курске 27 августа 2023 г., были разведывательными и не имели отношения к действиям подзащитного.