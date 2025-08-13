«Единая Россия» предложила бесплатно обучать в вузах вдов участников СВО

Второй законопроект наделяет достигших 18 лет детей участников спецоперации правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября, рассказала заместитель председателя Совфеда Инна Святенко. Действующее законодательство позволяет совершеннолетним детям военнослужащих, добровольцев и правоохранителей вплоть до 23 лет получать льготы, но только если они учатся в вузе или ссузе. При этом не учитывается период, когда ребенок уже окончил школу, но еще не успел перейти на следующую ступень обучения, отметил, в свою очередь, Якушев.