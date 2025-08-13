«Единая Россия» предложила бесплатно обучать в вузах вдов участников СВО

«Единая Россия» предложила бесплатно обучать в вузах вдов участников СВОЕще два законопроекта партии устраняют законодательные пробелы в предоставлении соцгарантий военнослужащим и их детям
Депутаты и сенаторы от «Единой России» предложили предоставить вдовам и вдовцам участников спецоперации на Украине право на бесплатное обучение в техникумах, колледжах, университетах и на вузовских подготовительных курсах. Поступить в учебные заведения они смогут без вступительных испытаний по отдельной квоте. Соответствующий законопроект, который может быть внесен в Госдуму 13 августа, есть в распоряжении «Ведомостей».
Среди авторов инициативы – секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, сенаторы Ирина Святенко, Дарья Лантратова, депутаты Владимир Васильев, Александр Сидякин и др. Поправки вносятся в ст. 71 закона об образовании.
«Наша задача – сделать всё для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни», – подчеркнул Якушев. Супруги погибших военнослужащих могут попасть в сложную жизненную ситуацию: потеря кормильца часто побуждает искать работу или менять профессию, особенно если они не трудоустроены. «Жены погибших ждут этого решения. Кроме того, мы предлагаем предусмотреть право на отпуск на период вступительных испытаний, сдачи экзаменов и защиты диплома с сохранением среднего заработка. Это позволит без отрыва от работы получать образование и освоить новую профессию», – добавляет Лантратова.
Непрерывная соцподдержка
Второй законопроект наделяет достигших 18 лет детей участников спецоперации правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября, рассказала заместитель председателя Совфеда Инна Святенко. Действующее законодательство позволяет совершеннолетним детям военнослужащих, добровольцев и правоохранителей вплоть до 23 лет получать льготы, но только если они учатся в вузе или ссузе. При этом не учитывается период, когда ребенок уже окончил школу, но еще не успел перейти на следующую ступень обучения, отметил, в свою очередь, Якушев.
Как правило, учебный год в школах завершается в июне, поступление в вузы, колледжи и техникумы возможно только в августе, а учебный год там начинается с 1 сентября, напомнила Святенко.
На реализацию меры потребуется 122,3 млн руб., говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта. Расчет дан на основе прогноза Минобороны по численности получателей мер социальной поддержки (1622 человека) и других силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба (это число выше – 3739 человек).
Бесплатный проезд для военнослужащих
Третьим законопроектом единороссы предлагают закрепить право военнослужащих на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и обратно. Изменения касаются ст. 20 закона о статусе военнослужащих, которая регулирует вопросы проезда на транспорте и почтовых отправлений для них и членов их семей.
Квота для семей участников спецоперации
В действующей версии статьи им положен бесплатный проезд всеми видами транспорта (за исключением такси) в служебные командировки, на лечение, в реабилитационный отпуск и т. д. При этом поездку до ВВК военнослужащие оплачивают самостоятельно. Тогда как добровольцы могут добраться до места проведения комиссии бесплатно.
«Законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе», – поясняет Якушев.
На реализацию законопроекта потребуется дополнительно 383,2 млн руб. ежегодно, подсчитали в «Единой России».
Что говорят эксперты
Инициативу партии о льготном обучении вдов можно назвать справедливой – это своего рода компенсация и поддержка, которая поможет им дальше жить, развиваться и созидать, отметил политолог Александр Немцев. «Такая льгота никоим образом не ущемляет права других граждан, поскольку бюджетные места предоставляются именно в рамках выделенных квот», – указал он.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев считает, что инициатива партии может быть особенно актуальна для региональных вузов. По его словам, они играют важную роль в качестве опорных точек социальной и экономической устойчивости на своих территориях. «Главное задача – помочь этим людям выйти из трагедии, продолжить жизнь и развивать достойную карьеру», – заключил он.
Из финансово-экономического обоснования к проекту следует, что его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Квота в 10% от бюджетных мест в вузах для участников спецоперации и членов их семей может быть расширена, но для этого нужны новые механизмы финансирования, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В феврале 2025 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечал, что целый ряд университетов увеличили эту квоту до 30%. Абанкина отметила, что это в основном работает только в тех вузах, где есть свободные места по отдельным специальностям.
«Ведомости» направили запросы в министерства науки и высшего образования, а также в Минпросвещения с просьбой сообщить, поступили ли тексты инициатив в ведомства для их оценки и проработки дальнейших решений по их реализации в случае принятия.