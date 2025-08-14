Семьи военных смогут получать выплаты даже при подозрении на самовольный уход

Семьи военных смогут получать выплаты даже при подозрении на самовольный уходПринятие инициативы Минобороны поможет избежать разрывов в денежном обеспечении
Семья военнослужащего сможет получать денежное довольствие даже в период, когда его подозревают в самовольном оставлении части (СОЧ), следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минобороны России. Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, выплаты предлагают начислять с даты, указанной в приказе командира о СОЧ, до полного выяснения обстоятельств: плена, интернирования, освобождения, гибели военного или подтверждения СОЧ.
В действующем правительственном постановлении от 2000 г. вопрос выплат для военнослужащих, которых подозревают в самовольном уходе из части, не регулируется. Документ касается захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих. Выплаты семье в таких случаях прекращаются с даты, указанной командиром, и возобновляются только после подтверждения обстоятельств плена или гибели военнослужащего. Промежуток между этими событиями, который может длиться недели или месяцы, не компенсируется.
В июле 2024 г. министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ, касающийся только мобилизованных, самовольно оставивших место службы, – начисление ежемесячной социальной выплаты им запрещено с даты, определенной приказом командира.
Новая редакция правительственного постановления устраняет пробел в отношении СОЧ: довольствие будет начисляться с даты, указанной в приказе, и продолжаться до официального установления обстоятельств, а при необходимости – выплачиваться задним числом.
Еще одно предложенное изменение касается защиты интересов семей погибших военных. В документе закрепляется, что родственники военных, которые числились безвестно отсутствующими и впоследствии были признаны погибшими, не будут обязаны возвращать уже полученные суммы. Эти поправки были разработаны для социальной защиты членов семей военнослужащих, поясняют авторы проекта.
Вместе с тем обговаривается механизм взыскания средств с военнослужащих, которые по результатам проверки будут признаны СОЧ, за период, когда их семьи продолжали получать выплаты.
Обращения семей военнослужащих, связанные с приостановкой выплат из-за неопределенного статуса военного, не носят массового характера, отмечает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, большинство жалоб касаются утраты документов, наград или отсутствия компенсаций за полученные ранения. Тем не менее инициативу Минобороны депутат оценивает положительно, подчеркивая, что она направлена не столько на формальное упрощение процедуры выплат, сколько на восстановление ожидаемой справедливости: «Называть задним числом человека самовольно покинувшим военную часть неправильно, ведь до фактического установления местонахождения военнослужащего может пройти значительное время».
Выплаты военным
Согласно действующему приказу, минимальное довольствие рядового-контрактника равно 210 000 руб. в месяц, командира отделения – 238 000 руб., заместителя командира взвода – 250 000 руб. При подписании контракта на срок от года предусмотрена единовременная выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно контрактник может получить от 50 000 до 1 млн руб. «за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника», 8000 руб. за каждый день участия в активных наступательных действиях и 50 000 руб. за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
В первую очередь это снимает с семей военнослужащих бремя необходимости доказывать непричастность членов семьи к обвинениям в СОЧ, отмечает член общественного совета при Министерстве обороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. «Мы не всегда можем знать, что именно происходит на фронте, в каком статусе находится военнослужащий. Преждевременное отнесение военного к числу лиц, самовольно покинувших часть, создавало трудности для его семьи», – рассуждает Калинин. Денежное довольствие формируется из оклада, надбавок за воинское звание, выслугу лет и других компонентов и его непрерывная выплата является ключевым элементом социальной защиты семей военнослужащих, напоминает эксперт. Приостановка выплат часто приводила к серьезным финансовым трудностям для близких военных, особенно в непростых жизненных ситуациях, добавляет он.
Что касается процедуры возврата выплаченного довольствия тем, чей статус СОЧ подтвердится (за это в Уголовном кодексе предусмотрено наказание по ст. 337 до 10 лет лишения свободы), то командование воинской части или военно-социальный центр после получения приказа о его новом статусе, датированного задним числом, будут обязаны инициировать дело, поясняет военный юрист Максим Гребенюк. Как правило, говорит Гребенюк, это делается через обращение в суд, где от военнослужащего уже в гражданском порядке взыскиваются излишне выплаченные средства, перечисленные его семье.
«Ведомости» предприняли попытку связаться с представителями Минобороны для получения комментариев по предлагаемым поправкам. На момент публикации ответ из военного ведомства получить не удалось.
«Ведомости» также направили запрос в фонд «Защитники Отечества».