Семьи военных смогут получать выплаты даже при подозрении на самовольный уход

В первую очередь это снимает с семей военнослужащих бремя необходимости доказывать непричастность членов семьи к обвинениям в СОЧ, отмечает член общественного совета при Министерстве обороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. «Мы не всегда можем знать, что именно происходит на фронте, в каком статусе находится военнослужащий. Преждевременное отнесение военного к числу лиц, самовольно покинувших часть, создавало трудности для его семьи», – рассуждает Калинин. Денежное довольствие формируется из оклада, надбавок за воинское звание, выслугу лет и других компонентов и его непрерывная выплата является ключевым элементом социальной защиты семей военнослужащих, напоминает эксперт. Приостановка выплат часто приводила к серьезным финансовым трудностям для близких военных, особенно в непростых жизненных ситуациях, добавляет он.