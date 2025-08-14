За первую половину 2025 года в России 395 подростков совершили суицид

За первую половину 2025 года в России 395 подростков совершили суицидРост этого показателя наблюдается с 2024 года, в МВД к причинам попыток самоубийства относят проблемы в семье и криминальное влияние
В 2024 г. в России зафиксировано 735 случаев суицида среди несовершеннолетних, за первые полгода 2025 г. – уже 395. Об этом со ссылкой на данные Центра оперативного реагирования МВД сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам 7-го отдела Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства, подполковник полиции Андрей Овчинников. Такие данные он привел во время круглого стола на тему «Цифровое пространство для детей: безопасность, общение, рынок детского контента и семейного просмотра». Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.
В 2021 г. было выявлено 573 случая суицидов среди несовершеннолетних, продолжил он. В докладе уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой со ссылкой на данные Следственного комитета (СК) РФ говорится, что в 2022 г. самоубийство совершили 679 детей и практически столько же в 2023 г. – 678. После чего в 2024 г. вновь начался рост, если опираться на статистику МВД.
Если методология подсчета показателя МВД и СК совпадает («Ведомости» направили уточняющий вопрос в оба органа), то число самоубийств детей и подростков в 2024 г. выросло на 8,4% в сравнении с предыдущим годом. И на 28,3% в сравнении с 2021 г.
По словам Овчинникова, подростки часто совершают попытки самоубийства из-за проблем в семье, сложных отношений с окружающими или криминального влияния. При проверке таких случаев особое внимание уделяют выявлению признаков влияния групп с суицидальной тематикой – от известных в прошлом «синих китов» до новых сообществ, которые меняют названия и уходят в закрытые соцсети и мессенджеры, например Telegram. Там они ведут анонимную деятельность, создают закрытые чаты и запрещают участникам делать скриншоты или записи экрана.
Овчинников отметил, что дети часто погружаются в онлайн-мир, включая западные платформы, например игровую вселенную Roblox. Там нередко происходят опасные или недопустимые вещи, указал он. «Здесь дети что-то продают или покупают, используют родительские [платежные] карты, могут получать бонусы за то, что демонстрируют свои половые органы там», – указал он. Модератор круглого стола, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина добавила, что за последний год выросло количество контента и число сообществ, связанных с травматизацией, самоповреждением, зацепингом (проезд на поездах снаружи, цепляясь за различные части вагонов. – «Ведомости») и пропагандой суицида. По ее словам, многие дети также сталкиваются с различными киберугрозами на просторах интернета: фейками, мошенничеством, распространением наркотических веществ, игровой зависимостью, кибербуллингом и др. «В последнее время участились и случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, что в том числе связано и с активной деятельностью наших противников, т. е. в первую очередь, конечно, вооруженных сил Украины», – указал она.
Руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что российское общество пока не осознает системность проблемы вовлечения подростков в противоправную деятельность. Под угрозой также находится любой ребенок вне зависимости от социального статуса его семьи. По словам Слышкина, необходимо создавать контрконтент и действовать превентивно.
Игра «Синий кит»
Президент Владимир Путин в июне 2017 г. подписал закон об уголовной ответственности за создание в интернете так называемых «групп смерти», призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. В Уголовном кодексе появилось два новых состава преступления: статья 110.1 «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и статья 110.2 «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Также был расширен состав ст. 110 «доведение до самоубийства». Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.
5904
В декабре 2024 г. депутаты также приняли во втором и третьем чтениях закон, по которому за вовлечение несовершеннолетних в преступления или опасные действия через соцсети и мессенджеры грозит до шести лет тюрьмы, а за антиобщественные действия – до пяти лет.
Клинический психолог медтех-компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина отмечает, что негативные и пессимистические идеи и группы привлекают молодежь, если в их жизни нет «достойных людей и полезных увлечений». Человек с нормально развивающейся психикой, по ее словам, не задумывается о самоубийстве: даже в сложных ситуациях он обращается за помощью к близким или специалистам. «Лучшее для подростка – быть увлеченным и занятым, в том числе в живом общении со сверстниками – это им очень естественно и органично», – добавила Толстухина.
Базовые разговоры о безопасности в интернете целесообразно начинать с 12 лет, считает аналитический и клинический психолог сервиса «Ясно» Светлана Абакумова. В этом возрасте дети активно осваивают социальные сети. Особое внимание следует уделять детям из неполных семей или тем, кто проводит значительное время без присмотра взрослых, отметила она. «Для младших подростков (12–14 лет) важно обсуждать базовые правила безопасности, для старших (15–17 лет) – более глубокие аспекты информационной гигиены и психологического влияния контента», – указала Абакумова, добавив, что в особой группе риска дети, которые испытывают одиночество.