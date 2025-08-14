За первую половину 2025 года в России 395 подростков совершили суицид

Овчинников отметил, что дети часто погружаются в онлайн-мир, включая западные платформы, например игровую вселенную Roblox. Там нередко происходят опасные или недопустимые вещи, указал он. «Здесь дети что-то продают или покупают, используют родительские [платежные] карты, могут получать бонусы за то, что демонстрируют свои половые органы там», – указал он. Модератор круглого стола, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина добавила, что за последний год выросло количество контента и число сообществ, связанных с травматизацией, самоповреждением, зацепингом (проезд на поездах снаружи, цепляясь за различные части вагонов. – «Ведомости») и пропагандой суицида. По ее словам, многие дети также сталкиваются с различными киберугрозами на просторах интернета: фейками, мошенничеством, распространением наркотических веществ, игровой зависимостью, кибербуллингом и др. «В последнее время участились и случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, что в том числе связано и с активной деятельностью наших противников, т. е. в первую очередь, конечно, вооруженных сил Украины», – указал она.